Der MSV Duisburg, Spitzenreiter der 3. Liga, muss heute auswärts bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim ran. Los geht die Partie im Dietmar-Hopp-Stadion in Sinsheim um 19 Uhr, als Schiedsrichter ist Niclas Rose im Einsatz.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

MSV Duisburg bei TSG Hoffenheim II heute im Live Stream und live im Free TV: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Alle Spiele der 3. Liga gibt es live bei MagentaSport und auch die heutige Partie zwischen Hoffenheim II und Duisburg findet Ihr nur beim Anbieter der Telekom. Die Übertragung beginnt schon eine halbe Stunde vor Anpfiff um 18.30 Uhr mit den Vorberichten, moderiert von Julian Engelhard. Als Experte ist Daniel Flottmann im Einsatz, Tobi Wahnschaffe kommentiert die Begegnung.

Anstoßzeit Hoffenheim II gegen MSV Duisburg

Hoffenheim II vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

News über Hoffenheim II

Die Zweitvertretung der TSG spielt eine sehr starke Saison für einen Aufsteiger. Nach 14 absolvierten Partien stehen starke 21 Punkte und der siebte Tabellenplatz auf dem Konto. Zu den Aufstiegsplätzen fehlen nur fünf Zähler.

Vor allem die Offensive der Hoffenheimer macht mächtig Spaß. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kleineheismann erzielte in der bisherigen Saison schon 28 Tore, nur Energie Cottbus und der SC Verl waren öfters erfolgreich.

Zuletzt gab es aber einen bitteren Rückschlag für die jungen Überflieger der TSG. Gegen stark abstiegsbedrohte Schweinfurter setzte es zuhause eine 1:2-Niederlage.

News über MSV Duisburg

Nach einem überragenden Start mit sieben Siegen und drei Unentschieden schwächelte Duisburg zuletzt etwas, dennoch steht der MSV weiter an der Spitze der Tabelle. Mit 29 Punkten liegen die Zebras aber nur noch drei Zähler vor Cottbus, Osnabrück und Rot-Weiss Essen.

Der Spitzenreiter gewinnt seine Spiele vor allem wegen seiner starken Verteidigung. Erst 14 Gegentore musste das Team von Trainer Dietmar Hirsch hinnehmen, also im Schnitt ein Gegentor pro Spiel. Nur die drittplatzierten Osnabrücker sind noch besser und mussten erst elf Gegentreffer schlucken.

Nach fünf sieglosen Spielen in Serie gelang den Duisburgern vor der Länderspielpause wieder ein Erfolg. Gegen den SV Waldhof Mannheim gewann man zuhause mit 2:1.

Form

Bilanz direkte Duelle

Hoffenheim II vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

