Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoWehen Wiesbaden
team-logoMSV Duisburg
Ansehen auf MagentaSport
Alice Kopp

MSV Duisburg bei SV Wehen Wiesbaden heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Wehen Wiesbaden trifft am Samstag in der 3. Liga auf den MSV Duisburg. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV und Stream verfolgen könnt.

In der 3. Liga findet am Samstag (14. Februar) das Spiel zwischen Wehen Wiesbaden und dem MSV Duisburg statt. Dieses geht in der BRITA-Arena über die Bühne. Der Anstoß erfolgt um 14.00 Uhr.

Melde Dich JETZT anJetzt Abo bei MagentaSport sichern - ab 7,95 Euro im Monat!

Nach jeweils 23 Drittliga-Auftritten halten Wehen Wiesbaden und der MSV Duisburg bei 38 und 43 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr MSV Duisburg bei SV Wehen Wiesbaden heute live im TV und im Stream sehen könnt.

MSV Duisburg bei SV Wehen Wiesbaden heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

MagentaSportHier live schauen!

Das Heimspiel von Wehen Wiesbaden gegen den MSV Duisburg wird bei MagentaSport übertragen. Ihr könnt Euch entscheiden, ob Ihr die Partie als Einzelspiel verfolgt oder die Konferenz einschaltet. Die Einzelübertragung startet um 13.45 Uhr, Tobias Wahnschaffe führt durch die Sendung, Alexander Klich sitzt am Kommentar. Die Konferenz beginnt bereits um 13.30 Uhr, moderiert von Sascha Bandermann, unterstützt von Benedetto Muzzicato als Experte.

Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden crest
Wehen Wiesbaden
SVW
MSV Duisburg crest
MSV Duisburg
DUI

Für MagentaSport gelten unterschiedliche Preise: MagentaTV-Bestandskunden zahlen 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro pro Monat. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag kostet das Angebot 14,95 Euro jährlich beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo.

SpielWehen Wiesbaden - MSV Duisburg
Wettbewerb3. Liga, 24. Spieltag
DatumSamstag, 14. Februar 2026
Uhrzeit14.00 Uhr
OrtBRITA-Arena (Wiesbaden)

Anstoßzeit MSV Duisburg bei SV Wehen Wiesbaden

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

MSV Duisburg bei SV Wehen Wiesbaden: Aufstellungen

Wehen Wiesbaden vs MSV Duisburg Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Scherning

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Hirsch

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Wehen Wiesbaden

Wehen Wiesbaden feierte vor einer Woche mit einem 2:0 gegen Schweinfurt den dritten Sieg binnen vier Meisterschaftsspielen.Denn vor einem 1:1 bei Rot-Weiss Essen am 1. Februar begann das neue Jahr mit einem 1:0 in Ulm sowie einem 2:1 gegen den SC Verl.

News über den MSV Duisburg

Der MSV Duisburg startete mit einem 4:0 bei Stuttgart II sowie einem 2:0 gegen Jahn Regensburg aus der Pause. Es folgte ein 0:1 in Ulm, ehe die Zebras mit einem 4:2 gegen den SC Verl auf die Erfolgsspur zurückkehrten.

Form

SVW
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

DUI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/3
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

SVW

Letzte 5 Spiele

DUI

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

5

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

MSV Duisburg bei SV Wehen Wiesbaden: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele der 3. Liga sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen - zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN

Jetzt anmelden

MSV Duisburg bei SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) live anschauen: Nützliche Links

Werbung
0