In der 3. Liga findet am Samstag (14. Februar) das Spiel zwischen Wehen Wiesbaden und dem MSV Duisburg statt. Dieses geht in der BRITA-Arena über die Bühne. Der Anstoß erfolgt um 14.00 Uhr.

Nach jeweils 23 Drittliga-Auftritten halten Wehen Wiesbaden und der MSV Duisburg bei 38 und 43 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr MSV Duisburg bei SV Wehen Wiesbaden heute live im TV und im Stream sehen könnt.

MSV Duisburg bei SV Wehen Wiesbaden heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Das Heimspiel von Wehen Wiesbaden gegen den MSV Duisburg wird bei MagentaSport übertragen. Ihr könnt Euch entscheiden, ob Ihr die Partie als Einzelspiel verfolgt oder die Konferenz einschaltet. Die Einzelübertragung startet um 13.45 Uhr, Tobias Wahnschaffe führt durch die Sendung, Alexander Klich sitzt am Kommentar. Die Konferenz beginnt bereits um 13.30 Uhr, moderiert von Sascha Bandermann, unterstützt von Benedetto Muzzicato als Experte.

Für MagentaSport gelten unterschiedliche Preise: MagentaTV-Bestandskunden zahlen 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro pro Monat. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag kostet das Angebot 14,95 Euro jährlich beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo.

Spiel Wehen Wiesbaden - MSV Duisburg Wettbewerb 3. Liga, 24. Spieltag Datum Samstag, 14. Februar 2026 Uhrzeit 14.00 Uhr Ort BRITA-Arena (Wiesbaden)

Anstoßzeit MSV Duisburg bei SV Wehen Wiesbaden

MSV Duisburg bei SV Wehen Wiesbaden: Aufstellungen

Wehen Wiesbaden vs MSV Duisburg Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer D. Scherning Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer D. Hirsch

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Wehen Wiesbaden

Wehen Wiesbaden feierte vor einer Woche mit einem 2:0 gegen Schweinfurt den dritten Sieg binnen vier Meisterschaftsspielen.Denn vor einem 1:1 bei Rot-Weiss Essen am 1. Februar begann das neue Jahr mit einem 1:0 in Ulm sowie einem 2:1 gegen den SC Verl.

News über den MSV Duisburg

Der MSV Duisburg startete mit einem 4:0 bei Stuttgart II sowie einem 2:0 gegen Jahn Regensburg aus der Pause. Es folgte ein 0:1 in Ulm, ehe die Zebras mit einem 4:2 gegen den SC Verl auf die Erfolgsspur zurückkehrten.

Form

Bilanz direkte Duelle

MSV Duisburg bei SV Wehen Wiesbaden: Die Tabellen

