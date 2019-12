Wer zeigt / überträgt CF Monterrey vs. FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Klub-WM

Bei der Klub-WM kämpfen Monterrey und Liverpool um den Finaleinzug. Goal verrät, wer das Spiel live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Showdown bei der : CF Monterrey und der kämpfen um den Einzug in das Endspiel. Der Anpfiff des Halbfinals im Khalifa International Stadium von Doha ertönt um 18.30 Uhr.

Ermittelt wird bei diesem Duell der Gegner von Copa-Libertadores-Sieger Flamengo Rio de Janeiro. Die Brasilianer entschieden am Dienstag die andere Partie in der Runde der letzten Vier gegen Al-Hilal mit 3:1 für sich.

Liverpool geht als Gewinner der europäischen Königsklasse deutlich favorisiert in die Begegnung mit den Mexikanern, die als Titelträger der CONCACAF das Ticket für die Klub-WM lösten. Jürgen Klopp ist mit all seinen Stars nach gereist, um auch diesen Titel zu gewinnen. Und dies, obwohl am Dienstagabend für die Reds kurioserweise auch eine Viertelfinalpartie im League Cup anstand. Diese bestritt Liverpool bei Aston Villa mit einer C-Elf und schied aus.

Monterrey weilt schon ein bisschen länger in Katar und musste dort noch eine Viertelfinal-Partie absolvieren. Gegen Al-Sadd setzte sich die Mannschaft um den ehemaligen Premier-League-Profi Vincent Janssen erwartungsgemäß mit 3:2 durch.

Wer zeigt / überträgt CF Monterrey vs. FC Liverpool in TV und LIVE-STREAM? Goal verrät, wo es die kompletten 90 Minuten am Mittwoch zu sehen gibt. Außerdem gibt es hier alle Informationen zu den Highlights und den Aufstellungen beider Mannschaften.

CF Monterrey vs. FC Liverpool heute live: Die Klub-WM am Mittwoch

Wer zeigt / überträgt CF Monterrey vs. FC Liverpool heute live im TV?

Die Klub-WM steigt einmal im Jahr und die Dauer der heißen Phase des Wettbewerbs erstreckt sich über wenige Tage. Wer sich offiziell zur besten Vereins-Mannschaft der Welt krönt, ist dabei hierzulande seit Jahren nicht im TV zu erfahren.

Weder öffentlich-rechtliche Kanäle wie ARD und ZDF noch Privatsender wie RTL, Sat1 oder Sport1 haben sich die Rechte an den Übertragungen der Klub-WM gesichert. Die Klub-WM der FIFA wird daher nicht im Free-TV zu sehen sein.

Wird die Klub-WM bei Sky gezeigt / übertragen?

Ähnlich wie die oben genannten Sender hat auch Sky keine Rechte an der Klub-WM. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring zeigt daher keine Spiele aus Katar. CF Monterrey gegen den FC Liverpool gehört natürlich dazu.

Es gibt also einzig die Möglichkeit, Monterrey vs. Liverpool per LIVE-STREAM zu schauen. Wie das geht, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt CF Monterrey vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM?

Wer sich die Begegnung zwischen Monterrey und Liverpool live gönnen will, der ist bei DAZN goldrichtig. Einzig beim Streamingdienst aus Ismaning gibt es die vollen 90 Minuten - und vielleicht ja sogar mehr.

DAZN zeigt / überträgt Monterrey vs. Liverpool heute im LIVE-STREAM

DAZN hat sich die Exklusivrechte an der Klub-WM gesichert. Das bedeutet, dass es hier nicht nur das heutige Halbfinale, sondern auch das große Endspiel am Samstag zu sehen gibt.

CF Monterrey vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM bei DAZN! Die wichtigsten Infos:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Start der Vorberichte: 18.15 Uhr

Moderator : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Kommentator : Oliver Forster

: Oliver Forster Experte : Michael Hofmann

DAZN zeigt / überträgt die Klub-WM kostenlos im LIVE-STREAM

Um DAZN schauen zu können, benötigt man ein Abonnement des Streamingdienstes. Ist man noch nicht im Besitz eines solchen Abos, kann man das Spiel zwischen Monterrey und Liverpool sogar kostenlos verfolgen.

DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat und zeigt / überträgt die ganze Begegnung kostenfrei im LIVE-STREAM. Ihr müsst Euch mit einer E-Mail-Adresse bei DAZN anmelden und bekommt dann ein 30-Tage-Gratispaket, um den Service von DAZN zu testen. Das ganze Programm könnt Ihr dann genießen.

Dabei liefert DAZN nicht nur die Klub-WM hautnah, sondern hat zahlreiche weitere Top-Wettbewerbe im Programm. Zum Beispiel gibt es die Champions League und Europa League zu sehen. Auch die Bundesliga, LaLiga, Serie A, LaLiga und die Ligue 1 werden übertragen.

Noch Fragen zu DAZN? Dann klickt Euch doch mal durch unsere zahlreichen Übersichtsartikel:

Wer zeigt / überträgt heute die Highlights von Monterrey vs. Liverpool?

Ihr werdet es Euch bereits gedacht haben: DAZN zeigt nicht nur das Spiel zwischen Monterrey und Liverpool in voller Länge, sondern strahlt kurz nach dem Abpfiff auch die Highlights aus.

Wem die ausgewählten Höhepunkt der Partie noch nicht reichen, der kann sich später auch das komplette Duell noch einmal im Re-Live ansehen.

Wer zeigt / überträgt CF Monterrey vs. FC Liverpool heute live? Die Aufstellungen

CF Monterrey: Barovero; Medina, Montes, Sanchez, Vangioni; Ortiz, Rodriguez, Pabon, Pizarro, Gallardo; Funes Mori

FC Liverpool: Alisson; Milner, Gomez, Henderson, Robertson; Lallana, Keita; Oxlade-Chamberlain, Shaqiri, Salah; Origi

Live im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt CF Monterrey vs. FC Liverpool heute?