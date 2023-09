"Ich wäre nicht überrascht, wenn die Summe noch verdoppelt wird": Liverpool-Legende glaubt an Wechsel von Mohamed Salah nach Saudi-Arabien

Al-Ittihad lässt finanziell wohl nichts unversucht, um Salah nach Saudi-Arabien zu holen. Für Fowler ist ein Transfer eine Frage der Zeit.

WAS IST PASSIERT? Liverpool-Legende Robbie Fowler, aktuell Trainer beim saudi-arabischen Zweitligisten Al-Qadsiah, ist davon überzeugt, dass Reds-Superstar Mohamed Salah früher oder später nach Saudi-Arabien wechseln wird.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist offensichtlich, dass Al-Ittihad längst noch nicht aufgeben wird", sagte Fowler dem Mirror. Das Transferfenster in Saudi-Arabien ist immer noch geöffnet und der frühere Liverpool-Stürmer ist überzeugt: "Ich kann Ihnen sagen: Salah wird letztlich hier landen. Vielleicht nicht mehr in diesem Transferfenster, aber dann eben irgendwann demnächst. Weil er ist, wer er ist und weil hier so viele Menschen unbedingt wollen, dass es passiert."

WAS IST DER HINTERGRUND? Al-Ittihad aus der Saudi Pro League soll Liverpool eine Ablöse in Höhe von rund 175 Millionen Euro für Salah geboten haben. Die Reds lehnten das Angebot zwar ab, dennoch könnte Al-Ittihad einen weiteren Versuch wagen und mit einer noch besseren Offerte aufwarten.

Fowler sagte dazu: "Die Summe, die Liverpool bereits abgelehnt hat, ist wirklich erstaunlich. Aber ganz ehrlich: Ich wäre nicht überrascht, wenn diese Summe kommende Woche noch verdoppelt wird. Man muss nur daran denken, was für ein Coup es für die Saudi Pro League wäre, Salah als Botschafter zu haben. Er ist ein absoluter Superstar, nach Messi und Ronaldo ist er der berühmteste Fußballer der Welt."

WIE GEHT ES WEITER? Salah steht in Liverpool noch bis 2025 unter Vertrag. Da das Transferfenster in England bekanntlich schon geschlossen ist, könnten Jürgen Klopp und Co. bei einem Salah-Verkauf in den nächsten Tagen keinen Ersatz mehr verpflichten.

Indes stand Salah beim Premier-League-Spiel gegen Aston Villa am Sonntag in der Startelf Liverpools und erzielte einen Treffer. Es war das zweite Tor des 31-jährigen Ägypters im vierten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison.