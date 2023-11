"Möchte ändern, wie es zu Ende ging": Lionel Messi will für einen vernünftigen Abschied zum FC Barcelona zurückkehren

Dem Argentinier liegt der Abschied aus Barcelona immer noch schwer im Magen. Er hofft auf einen nachträglichen Abschied.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat bekräftigt, dass er sich einen vernünftigen Abschied vom FC Barcelona wünscht. Diesen könnte der Stürmer von Inter Miami in Form eines Abschiedsspiels bekommen.

WAS WURDE GESAGT? Messi, der in dieser Woche zum achten Mal den Ballon d'Or gewann, erklärte: "Es gab diesen bitteren Beigeschmack, als ich ging. Das gefällt mir nicht. Ich möchte ändern, wie es zu Ende ging. Ich verdiene es, mich von den Menschen zu verabschieden, mit denen ich so viel Spaß hatte. Wenn es solch eine Gelegenheit gäbe, würde ich mich sehr freuen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi verließ den FC Barcelona 2021 überraschend ablösefrei. Damals hatte der Klub Probleme, sein Aushängeschild zu bezahlen und zog ein Angebot zur Verlängerung des auslaufenden Vertrags kurzfristig zurück. Der heute 36-Jährige wechselte zu PSG, ein Schritt, den er nach eigenen Angaben "nicht wollte".

In diesem Sommer gab es Gerüchte um eine Rückkehr des Starstürmers, allerdings entschied sich Messi für einen Transfer zu Inter Miami. Jorge Mas, der Besitzer des MLS-Klubs, bestätigte bereits, dass man Messi einen vernünftigen Abschied von Barca ermöglichen werde.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für den FC Barcelona absolvierte Messi insgesamt 778 Spiele, in denen er 672 Treffer markierte und 303 Assists lieferte. Mit den Blaugrana gewann er zahlreiche große Titel, unter anderem viermal die Champions League und zehn spanische Meisterschaften.