Etwas, "was ich nicht wollte": Lionel Messi spricht über Wechsel zu PSG

Lionel Messi blickt auf seinen Wechsel zu PSG zurück. Den zu Inter Miami sieht er als persönlichen Segen.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat auf seinen Wechsel vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain im Jahr 2021 zurückgeblickt und den Transfer mit seinem Entschluss, zu Inter Miami in die MLS zu gehen, verglichen.

WAS WURDE GESAGT? Sein Schritt in die USA sei "das Gegenteil" von seinem Transfer nach Paris, sagte Messi. Der sei nämlich zum damaligen Zeitpunkt etwas gewesen, "was ich nicht wollte", betonte er und erklärte seinen Wechsel mit finanziellen Zwängen Barcelonas: "Ich musste mich an einen Ort gewöhnen, der völlig anders war als der, an dem ich mein ganzes Leben lang gelebt hatte. Sowohl in Bezug auf die Stadt als auch in sportlicher Hinsicht, und das war schwierig."

Nun sei er "sehr glücklich" über seine Entscheidung für Miami sagte Messi. Bei seinen Aussagen bezog er sich nicht allein auf den Fußball, sondern auch auf das Leben seiner Familie, "wie wir Tag für Tag leben, wie wir die Stadt genießen", sagte Messi. Er sei glücklich "über diese neue Erfahrung und den Empfang der Menschen, der vom ersten Tag an außergewöhnlich war".

WIE GEHT ES WEITER? Am Samstag greift Messi mit Miami im Finale des Leagues Cups gegen Nashville nach dem ersten Titel der Vereinsgeschichte. "Wir wollen ein Bezugspunkt sein, und ein Titelgewinn würde uns dabei sehr helfen. Es ist ein sehr junger Verein, den es erst seit kurzem gibt, und der Gewinn des ersten Titels wäre für uns alle großartig", sagte der 36-Jährige bei seinem ersten Mediengespräch seit seinem Debüt.

Er sei "glücklich" und "genieße dieses neue Kapitel meines Lebens, die Erfahrung, in den Vereinigten Staaten zu leben, was ich schon immer vorhatte", so Messi.