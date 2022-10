AC Mailand: Mike Maignan erleidet Rückschlag, WM-Teilnahme mit Frankreich in Gefahr

Rückschlag zur Unzeit: Milan-Star Mike Maignan hat Wadenprobleme und könnte mehrere Monate ausfallen.

Frankreichs Nationalmannschaft droht bei der Weltmeisterschaft in Katar der nächste namhafte Ausfall: Torhüter Mike Maignan laboriert an einer hartnäckigen Wadenverletzung und wird mehrere Wochen ausfallen. Nach Informationen von GOAL und SPOX fürchtet Maignans Klub AC Mailand, dass der Schlussmann bis Januar nicht zur Verfügung steht. Zunächst hatte L’Équipe von einer langen Abwesenheit des 27-Jährigen berichtet.

Maignan zog sich seine Blessur an der linken Wade während des Länderspiels gegen Österreich im September zu. Am Mittwoch erlitt der fünfmalige Nationalspieler im Milan-Training einen Rückfall, der eben die Teilnahme an der WM-Endrunde akut gefährdet. In der kommenden Woche soll es neue Untersuchungen geben, die genaueren Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.

Frankreich: N'Golo Kanté fehlt bei der WM

Maignan ist im Kader von Didier Deschamps die Nummer zwei hinter Hugo Lloris (35) und gilt als dessen Kronprinz. Nicht wenige Fans und Experten halten ihn bereits für stärker als den Keeper von Tottenham Hotspur. Sollte Maignan tatsächlich nicht zur Verfügung stehen, dürfte Routinier Steve Mandanda (37, Olympique Marseille) in der Hierarchie aufrücken und Lloris‘ erster Vertreter sein.

Im Sommer 2021 war Maignan als Nachfolger des zu PSG abgewanderten Gianluigi Donnarumma nach Mailand gewechselt. Dort wurde er auf Anhieb zum Leistungsträger und war ein Garant für den Gewinn des Scudetto in der Vorsaison.

Getty Images

Sein Ausfall bedeutet auch für die Rossoneri vor den wichtigen Gruppenspielen in der Champions League gegen Dinamo Zagreb und Red Bull Salzburg eine Hiobsbotschaft. Ciprian Tatarusanu wird für Maignan dann zwischen den Pfosten stehen.

Für Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps spitzen sich die Personalprobleme derweil rund vier Wochen vor dem WM-Start zu. Vor wenigen Tagen wurde bereits verkündet, dass Mittelfeldstar N’Golo Kanté operiert wurde und nicht nach Katar reisen wird. Bei der Fitness von Paul Pogba zeichnet sich ein Wettlauf mit der Zeit ab. Immerhin ist dieser vor wenigen Tagen nach einer Knieoperation bei Juventus wieder ins Training eingestiegen.