Frankreich: N'Golo Kanté verpasst die WM 2022

2018 war Kanté einer der Schlüsselspieler auf Frankreichs Weg zum WM-Triumph. Bei der anvisierten Titelverteidigung kann er nicht helfen.

Weltmeister Frankreich muss bei der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) auf einen seiner wichtigsten Spieler verzichten. N'Golo Kanté wird das Turnier einer Mitteilung seines Klubs FC Chelsea vom Dienstagabend zufolge verletzungsbedingt verpassen.

Der 31-Jährige sei nach Konsultation eines darauf spezialisierten Arztes am hinteren Oberschenkel operiert worden. "N'Golo wird voraussichtlich vier Monate lang ausfallen", teilte Chelsea mit. Die WM beginnt in knapp fünf Wochen.

WM ohne Kanté: 2018 holte er mit Frankreich den Titel

Kanté ist einer der weltbesten defensiven Mittelfeldspieler, bekannt für seine Laufstärke und viele Balleroberungen. Er war eine der wichtigsten Stützen der Franzosen auf dem Weg zum WM-Titel 2018. "Dass er nicht dabei sein wird, ist eine enorme Schwächung. Seine Energie und seine Erfahrung werden uns fehlen", sagte Trainer Didier Deschamps über den 53-maligen Nationalspieler (2 Tore).

Bei der WM trifft Frankreich in der Gruppe D auf Australien, Dänemark und Tunesien. Am 9. November will Deschamps seinen Kader benennen.