Milan trifft am Dienstag in der Champions League auf Borussia Dortmund. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Champions League 2023/24 gehen die Partien des fünften Spieltags in der Gruppenphase über die Bühne. Dabei bekommt es die AC Milan am Dienstag (28. November) mit Borussia Dortmund zu tun. Der Anstoß des Aufeinandertreffens in der Gruppe F erfolgt um 21.00 Uhr.

Das Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion dient als Schauplatz der Begegnung zwischen den Rossoneri und dem BVB.

Milan und Borussia Dortmund halten nach vier Spieltagen bei fünf bzw. sieben Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Milan vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Milan vs. BVB (Borussia Dortmund), Uhrzeit: Wann ist der Anstoß heute?

Spiel AC Milan – Borussia Dortmund Wettbewerb Champions League, Gruppe F, 5. Spieltag Datum Dienstag, 28. November 2023 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand)

BVB (Borussia Dortmund) bei Milan im TV und LIVE STREAM: DAZN oder Amazon?

Milan vs. BVB heute im TV und LIVE STREAM: News und Aufstellungen

Milan-News

Milan feierte am vierten Spieltag einen 2:1-Heimerfolg gegen Paris Saint-Germain. Damit gelang den Italienern der erste Dreier in der Gruppe F.

Zuvor startete die Mannschaft von Stefano Pioli mit zwei Nullnummern gegen Newcastle United und gegen den BVB in die Gruppe F.

Und am 25. Oktober unterlagen die Rossoneri bei PSG mit 0:3.

Die Aufstellung von Milan heute

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

News zum BVB

Borussia Dortmund gewann vor zwei Wochen im Signal Iduna Park gegen Newcastle United mit 2:0.

Für das Team von Edin Terzić begann die Gruppenphase mit einer 0:2-Auswärtsniederlage gegen PSG und der Nullnummer gegen Milan.

Zudem setzte sich der BVB im Hinspiel gegen Newcastle auswärts mit 1:0 durch.

Die Aufstellung des BVB heute:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Milan gegen BVB (Borussia Dortmund) live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 6 Siege Milan 2 Siege BVB 3 Unentschieden 1 Letztes Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. Milan 0:0 (Champions League, 4. Oktober 2023)

Milan vs. BVB heute live anschauen: Nützliche Links