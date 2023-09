"Zlatan hat dominiert, aber er hat nichts gewonnen": Carlos Vela zieht MLS-Vergleich zwischen Lionel Messi und Ibrahimovic

Ibrahimovic hinterließ definitiv seine Spuren in der MLS. Jene von Messi sind aber vielleicht schon jetzt größer.

WAS IST PASSIERT? Carlos Vela von Los Angeles FC hat sich zum Wirken von Zlatan Ibrahimovic (einst LA Galaxy) und Lionel Messi (Inter Miami) in der MLS geäußert.

WAS WURDE GESAGT? "Zlatan hat dominiert, aber er hat nichts gewonnen", wird Vela, der mit LAFC in der Nacht von Sonntag auf Montag (deutscher Zeit) auf Messi und Miami trifft, von der AS zitiert. Der 34-jährige Offensivspieler führte aus: "Messi hat in kurzer Zeit schon etwas gewonnen. Aber sie sind eigentlich nicht miteinander vergleichbar, sie sind verschiedene Spieler in unterschiedlichen Situationen."

Messi, der diesen Sommer von PSG nach Miami wechselte, hat mit seinem neuem Team bekanntlich bereits den Leagues Cup gewonnen. Ibrahimovic indes erzielte in seiner Zeit bei LA Galaxy von März 2018 bis Januar 2020 insgesamt 53 Tore in 58 Pflichtspielen, gewann aber keine Trophäe.

Über Messi sagte Vela indes noch: "Wenn du der beste Spieler bist, dann ist es egal, in welcher Liga auf der Welt du spielst: Du wirst überall gut sein."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty