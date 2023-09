"Lionel Messi hat keine Richtlinien verletzt": Inter-Miami-Star hat wohl eigene Vereinbarung mit MLS wegen Interview-Verpflichtungen

Nach Messis ersten beiden MLS-Einsätzen gab es Verwunderung, weil er keine Interviews gab. Doch das hat einen guten Grund.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat offenbar eine individuelle Vereinbarung mit der MLS, was seine Verfügbarkeit für Interviews rund um die Ligaspiele von Inter Miami angeht. Wie The Athletic berichtet, darf Messi selbst über den Umfang seiner medialen Aktivitäten entscheiden. Darüber gebe es zwar noch keine schriftliche Vereinbarung, diese sei aber in Arbeit.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach Messis ersten beiden Einsätzen in der MLS hatte es Verwunderung darüber gegeben, dass der argentinische Superstar danach nicht mit den Journalisten sprach.

Messi verstieß damit aber keineswegs gegen die Regularien der Liga, wie ein MLS-Sprecher betonte: "Es gab ein Missverständnis hinsichtlich des Medienzugangs zu Lionel Messi. Er hat keine Richtlinien verletzt, was seine Verfügbarkeit für die Medien in der MLS angeht."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi war diesen Sommer bekanntlich ablösefrei von Paris Saint-Germain nach Miami gewechselt und hat in den USA einen herausragenden Start hingelegt.

In bis dato insgesamt zehn Einsätzen für seinen neuen Klub erzielte der 36-Jährige elf Tore, führte Miami unter anderem schon zum Gewinn des Leagues Cups. In der MLS gelang Messi bislang ein Treffer in zwei Spielen.