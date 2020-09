Darum sollte Memphis Depay in diesem Sommer wechseln

Memphis Depay ist wegen mehrerer Faktoren eine der heißesten Personalien dieses Transfersommers. Gute Gründe für einen Wechsel gibt es durchaus.

Sein Name tauchte bereits in Verbindung mit dem BVB auf, die besten Karten im Rennen um Memphis Depay hat aber wohl der .

Goal und SPOX analysieren, warum der Kapitän von in diesem Sommer wechseln sollte. Hier geht's zum ersten Teil der Serie mit Adama Traore.

Memphis Depay - der Werdegang

Sie waren die größte Überraschung der vergangenen Champions-League-Saison: die Spieler von Olympique Lyon. Der französische Underdog stieß überzeugend wie sensationell in die Runde der letzten Vier vor, besiegte auf seinem Weg unter anderem und .

Wichtigster Mann auf dem Platz war dabei allzu häufig Memphis Depay. Der Kapitän der Lyonnais kämpfte sich nach einem Kreuzbandriss Ende 2019 in der Coronapause zurück und erzielte in acht CL-Spielen sechs Tore für Lyon.

Eine ähnliche Torquote hatte sich wohl auch vom Niederländer erhofft, 2015 verpflichteten die Red Devils den damals 21-jährigen Depay für rund 28 Millionen Euro von der . In seinem Heimatland kam der hochbegabte Angreifer immerhin auf 79 Torbeteiligungen in 124 Spielen.

An die neun Jahre im PSV-Dress - Depay kam als 12-Jähriger und durchlief sämtliche Jugendmannschaften - reichte seine Zeit in Manchester letztlich nicht annähernd heran, die Beschäftigung beim englischen Rekordmeister stellte sich als Flop für beide Seiten heraus und endete bereits nach eineinhalb Jahren.

Memphis Depay: " ist mein Ziel"

Mit sieben mageren Toren in 53 Spielen für den englischen Rekordmeister im Gepäck zog Depay im Januar 2017 weiter nach Lyon, wo er wieder aufblühte. Auf Anhieb wurde er Stammspieler und führt die Mannschaft seit Mitte der abgelaufenen Saison als Kapitän aufs Feld.



Dass er sich selbst in Zukunft allerdings wieder bei einem größeren Klub sieht, daraus machte Depay bereits im Oktober 2017 keinen Hehl: "Ich glaube, ich werde für Real Madrid spielen. Ja, das ist mein Ziel."

Darum sollte Memphis Depay in diesem Sommer wechseln

Dass es in diesem Sommer zu einem Transfer kommen sollte, ist neben dem Wunsch Depays nach dem vielzitierten nächsten Schritt vor allem mit der Situation bei Olympique Lyon zu begründen.

Auf der sportlichen Seite ist OL als Tabellensiebter der abgelaufenen Saison nicht für das internationale Geschäft qualifiziert, Spiele auf höchster Ebene und vor allem um Titel gibt es für die Mannschaft von Trainer Rudi Garcia in der Saison 2020/21 also kaum.

Eine Tatsache, die Depay nicht schmeckt - bereits seinen Wechsel zu ManUnited begründete er unter anderem mit der Möglichkeit, dort mehr Titel gewinnen zu können.

Olympique Lyon: Auch wirtschaftlich drückt der Schuh

Zum sportlichen Mismatch zwischen OL und Depay kommen wirtschaftliche Faktoren. Auch in dieser Hinsicht sieht es in Lyon nach der Corona-Saison offenbar nicht rosig aus, die L'Equipe spricht von Verlusten in dreistelliger Höhe.

Auch der BVB schien in diesem Sommer eine Zeit lang ein Auge auf Depay geworfen zu haben, durch den Verbleib von Jadon Sancho dürfte sich ein Transfer allerdings erledigt haben. "Wir planen keine Neuzugänge mehr", gab Hans-Joachim Watzke unlängst bekannt.

In die zahlungskräftige Premier League, in der viele Spiele auf höchstem Niveau warten, dürfte es Depay so schnell nicht wieder ziehen, dort gebe es laut RMC Bedenken an Depays Leistungsfähigkeit wegen seines zuletzt erlittenen Kreuzbandrisses und seiner schlecht verlaufenen Zeit in Manchester.