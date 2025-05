Spitzenspiel in der 3. Liga! Dynamo Dresden trifft auf Arminia Bielefeld. Wer die Partie überträgt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

In der 3. Liga kommt es am heutigen Samstag, den 3. Mai, zum Duell der beiden besten Mannschaften der Liga. Der Tabellenzweite Arminia Bielefeld empfängt den Tabellenersten Dynamo Dresden. Um 16.30 Uhr rollt in der Schüco-Arena (Bielefeld) der Ball.

MDR, WDR oder Magenta? Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. Dynamo Dresden (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV?

Auch in der laufenden Saison werden vereinzelt Spiele der 3. Liga im Free-TV übertragen. Bielefeld gegen Dresden ist jedoch keines davon, trotzdem lässt sich die Begegnung live und in voller Länge verfolgen: nämlich bei MagentaSport. Um 16.15 Uhr geht die Vorberichterstattung los, folgendes Personal begleitet Euch durch die Partie:

Artikel wird unten fortgesetzt

Kommentar: Christian Straßburger

Moderation: Tobi Schäfer

Zugang zu MagentaSport bekommt man nur mit einem gültigen Abonnement. Dieser ist mit Kosten verbunden.

MDR, WDR oder Magenta? Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. Dynamo Dresden (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos

Spiel Arminia Bielefeld vs. Dynamo Dresden Wettbewerb 3. Liga Datum 3. Mai 2025 Uhrzeit 16.30 Uhr Ort Schüco-Arena (Bielefeld)

MDR, WDR oder Magenta? Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. Dynamo Dresden (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV? News

News über Arminia Bielefeld

Bielefeld ist bereits seit acht Spielen ungeschlagen und befindet sich auf dem besten Weg, in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Mit einem Sieg gegen Dresden wär das Ziel so gut wie erreicht. Nur rechnerisch könnte Energie Cottbus noch aufholen.

News über Dynamo Dresden

Die Sachsen sind die Einzigen, die in der Tabelle noch besser dastehen als die Bielefelder. Einen Zähler hat man aktuell mehr auf dem Konto als der heutige Kontrahent. Dementsprechend benötigen auch die Dresdner nur noch einen Dreier, um den Aufstieg perfekt zu machen.

MDR, WDR oder Magenta? Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. Dynamo Dresden (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV? Die Tabelle vor dem 36. Spieltag

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Dynamo Dresden 35 19 9 7 67:38 29 66 2 Arminia Bielefeld 35 19 8 8 60:34 26 65 3 Energie Cottbus 35 17 8 10 58:45 13 59 4 1. FC Saarbrücken 35 16 11 8 51:39 12 59 5 Hansa Rostock 34 16 6 12 47:41 6 54 6 Viktoria Köln 35 16 5 14 53:46 7 53 7 SC Verl 35 14 11 10 54:49 5 53 8 FC Ingolstadt 04 35 13 12 10 66:58 8 51 9 TSV 1860 München 35 15 6 14 53:55 -2 51 10 Rot-Weiss Essen 35 14 7 14 48:51 -3 49 11 Alemannia Aachen 35 11 14 10 38:38 0 47 12 SV Wehen Wiesbaden 35 12 10 13 50:55 -5 46 13 Erzgebirge Aue 35 14 4 17 48:61 -13 46 14 VfL Osnabrück 35 12 9 14 43:49 -6 45 15 Borussia Dortmund II 35 11 10 14 50:53 -3 43 16 Waldhof Mannheim 35 9 13 13 38:42 -4 40 17 VfB Stuttgart II 35 10 10 15 45:57 -12 40 18 Hannover 96 II 35 8 9 18 49:67 -18 33 19 SV Sandhausen 35 8 8 19 46:60 -14 32 20 SpVgg Unterhaching 34 4 12 18 39:65 -26 24

MDR, WDR oder Magenta? Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. Dynamo Dresden (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV? Nützliche Links