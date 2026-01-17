In der 3. Liga kommt es am Samstag (17. Januar) zum Aufeinandertreffen zwischen Hansa Rostock und Erzgebirge Aue. Diese geht im Ostseestadion über die Bühne. Der Anpfiff ertönt um 14.00 Uhr.

Nach jeweils 19 Drittliga-Auftritten halten Hansa Rostock und Erzgebirge Aue bei 32 und 22 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Hansa Rostock vs. Erzgebirge Aue heute live im TV und im Stream sehen könnt.

MDR, NDR oder nur Magenta? Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. Erzgebirge Aue (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream?

Das Heimspiel von Hansa Rostock gegen Erzgebirge Aue wird im Free-TV übertragen. NDR und MDR beginnen ab 13.55 Uhr mit der Live-Berichterstattung.

Darüber hinaus habt Ihr die Möglichkeit, die Partie auch über MagentaSport zu verfolgen – entweder als Einzelspiel oder im Rahmen der Konferenz. Die Einzelspiel-Übertragung startet um 13.45 Uhr, dabei führt Holger Speckhahn durch die Sendung, während Michael Augustin den Kommentar übernimmt. Die Konferenz beginnt bereits um 13.30 Uhr, moderiert von Sascha Bandermann, mit Steven Ruprecht als Experten an seiner Seite.

Bei den Kosten unterscheidet MagentaSport zwischen Bestands- und Neukunden: MagentaTV-Kunden zahlen 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag liegt der Preis bei 14,95 Euro pro Jahr beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo.

Spiel Hansa Rostock - Erzgebirge Aue Wettbewerb 3. Liga, 20. Spieltag Datum Samstag, 17. Januar 2026 Uhrzeit 14.00 Uhr Ort Ostseestadion (Rostock)

Hansa Rostock verabschiedete sich mit einem 1:1 gegen den 1. FC Saarbrücken in die Pause. Im jüngsten Auswärtsspiel gelang mit einem 1:0 bei Stuttgart II der sechste Dreier binnen acht Drittliga-Partien.

Erzgebirge Aue nahm bis Mitte Dezember in fünf sieglosen Meisterschaftspartien vier Punkte mit. Dann gelang ein 4:0 gegen Schweinfurt.

