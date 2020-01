McGregor - Cowboy Cerrone: LIVE-STREAM, TV und Co. - so wird UFC 246 übertragen

In Las Vegas kommt es zum Mega-Fight zwischen Conor McGregor und Donald Cerrone. Hier erfahrt Ihr, wie der Kampf live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Ring frei für den nächsten großen Fight in der UFC: Conor McGregor steigt gegen "Cowboy" Donald Cerrone ins Octagon. Der Kampf wird am frühen Sonntagmorgen (deutsche Zeit), 19. Januar 2020, um 5.30 Uhr.

Zuletzt war der Ire McGregor bei seiner Niederlage gegen Khabib Nurmagomedov im Oktober 2018 im Octagon gestanden. Danach hatte er immer mal wieder für negative Schlagzeilen gesorgt, sowie zum zweiten Mal nach 2016 seinen Rücktritt erklärt.

Doch jetzt kehrt "The Notorious" zurück. Sein nächster Gegner, "Cowboy" Cerrone, ist der UFC-Kämpfer mit den meisten Siegen (23) und den meisten vorzeitigen Siegen (16), musste jedoch zuletzt seinerseits zwei Niederlagen gegen Tony Ferguson und Justin Gaethje einstecken.

KAMPF Conor McGregor - Donald Cerrone DATUM (deutsche Zeit) Sonntag, 19. Januar 2020 ZEIT (deutsche Zeit) 5.30 Uhr (DAZN überträgt ab 4 Uhr) ORT T-Mobile Arena in Las Vegas TV keine TV-Übertragung LIVE-STREAM DAZN (hier geht's direkt zum Stream)

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Antworten auf die Frage, ob und wie das Duell zwischen Conor McGregor und Donald Cerrone live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Conor McGregor - Donald Cowboy Cerrone live im TV sehen - geht das?

Wer den Hauptkampf von UFC 246 am frühen Sonntagmorgen im TV anschauen will, muss nun eine schlechte Nachricht verkraften: In wird der Fight zwischen Conor McGregor und Donald Cerrone alias Cowboy nicht live im TV übertragen - weder im Free- noch im Pay-TV.

Das hat den einfachen Grund, dass sich keiner der hier etablierten TV-Sender die Übertragungsrechte an dem Schlagabtausch gesichert haben. Diese hat sich der Streaminganbieter DAZN geschnappt. Dadurch ist auch eines klar: McGregor - Donald Cerrone wird im LIVE-STREAM zu sehen sein.

Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

Conor McGregor - Donald Cowboy Cerrone im LIVE-STREAM - so wird der Kampf übertragen

Wie bereits oben erwähnt, wird der Kampf zwischen Conor McGregor und Donald Cerrone im LIVE-STREAM bei DAZN gezeigt - der Streamingdienst hat sich für Deutschland und Österreicht exsklusiv die Rechte an der UFC gesichert .

Der Stream zum Fight von UFC246 startet am 19. Januar 2020 um 4.00 Uhr. Vor dem eigentlichen Schlagabtausch wird es noch einen Vorkampf geben.

Mit DAZN verpasst Ihr keine Sekunde des Kampfes; um dabei zu sein, braucht Ihr allerdings ein Abo des Streamingdienstes. Das kostet 11,99 Euro im Monat.

Neben der UFC bekommt Ihr dafür jede Menge anderen Live-Sport wie Fußball, Tennis, Basketball oder Football.

McGregor - Cerrone heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Ihr seid noch immer nicht überzeugt? DAZN bietet einen kostenlosen Probemonat an, Ihr könnt also erst einmal alles ausprobieren.

Den Probemonat könnt Ihr mit wenigen Klicks freischalten und seid dann auch gleich live zum Kampf mit dabei. Danach bleibt DAZN monatlich kündbar.

DAZN zeigt / überträgt Conor McGregor - Donald Cowboy Cerrone: Alle Infos zum Streamingdienst

Im DAZN Probemonat könnt Ihr sämtliche LIVE-STREAMS anschauen, die der Streamingdienst in dieser Zeit in seinem Programm hat. Welches technische Gerät Ihr dabei verwendet ist Euch überlassen, die Möglichkeiten werden Euch in aller Regel nicht ausgehen. Die einzige Voraussetzung: Für DAZN braucht Ihr lediglich ein Endgerät mit Internetzugang.

Das heißt im Umkehrschluss: Der DAZN Probemonat funktioniert auf dem Computer, dem Laptop, dem Tablet, dem Smartphone, dem Smart-TV oder auch der Playstation 4.

Hier haben wir Euch die Geräte (und die dazugehörigen Links) aufgelistet, für die Ihr die DAZN-App herunterladen könnt.

Was ist bei DAZN außer Conor McGregor - Cowboy Cerrone alles im LIVE-STREAM zu sehen?

Zunächst einmal kurz zum generellen Konstrukt DAZN , dem Livesport-Streamingdienst. Neben der Bundesliga , der seht Ihr dort auch die sowie weitere europäische Top-Ligen wie , die oder . Außerdem findet Ihr bei DAZN die Highlights aller Spiele der und bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Neben Fußball bietet der Sender ein vielfältiges Angebot an anderen Sportarten an. So werden dort unter anderem auch Football-, Basketball-, Baseball-, Eishockey-, Tennis- und Handballspiele gezeigt. Auch Darts und Boxen sind Teil des Programms. Seit August 2016 ist DAZN in Deutschland maßgeblich an der Übertragung von Sport im LIVE-STREAM beteiligt.

Hier eine Übersicht über die Highlights, die DAZN live im Stream zeigt / überträgt:

Fußball (CL, EL, Top-Ligen live, Bundesliga-Highlights sowie die Freitags- und Montagsspiele exklusiv)

American Football

Tennis

Wintersport (wie z.B. Biathlon)

Eishockey

Baseball

Darts

Basketball

Boxen

Rugby

Motorsport

Conor McGregor - Donald Cowboy Cerrone: Alle Informationen zur Übertragung von UFC 246 auf einen Blick

Nun habt Ihr alle Informationen zur Übertragung des Kampfes ausführlich erhalten und wisst, dass McGregor - Cerrone in Deutschland nicht live im TV, sondern nur im LIVE-STREAM übertragen wird. Dennoch kommen hier nochmal alles Wichtige auf einen Blick.