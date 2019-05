Transfergerücht: Bayer Leverkusen denkt über Max Kruse als Ersatz für Julian Brandt nach

Bayer Leverkusen denkt über eine Kruse-Verpflichtung nach und könnte den Angreifer mit der Königsklasse und der Brandt-Rolle locken.

Champions-League-Teilnehmer denkt über eine Verpflichtung von Werder Bremens Max Kruse nach. Das berichtet der kicker. Demnach sei der scheidende SVW-Kapitän beim Tabellenvierten der abgelaufenen Saison ein Kandidat für die Nachfolge des zu Borussia Dortmund gewechselten Julian Brandt.

Kruse wird seinen auslaufenden Vertrag bei Werder nicht verlängern und ist entsprechend ablösefrei zu haben. Laut kicker werde bei Bayer über seine Verpflichtung diskutiert, da man in ihm eine ideale Ergänzung im offensiven Mittelfeld zu Kai Havertz sehe. In genau dieser Rolle hatte Brandt in der Rückserie geglänzt.

Holt der Max Kruse?

Ein weiterer Pluspunkt Kruses: Der 31-Jährige kann auch im Sturmzentrum aufgeboten werden. Eine Position, auf der in Leverkusen ebenfalls nachgebessert werden soll.

Was Kruses Zukunft angeht lässt sich noch keine Tendenz erkennen. In dieser Woche tauchte das Gerücht auf, bei Bayern München könnte er der Backup für Robert Lewandowski werden. Auch wurde als Interessent gehandelt und aus dem Ausland sollen die Roma und der ihre Fühler ausgestreckt haben.

Bayer Leverkusen hat derweil bisher einen Transfer zur kommenden Saison eingetütet: Mittelfeldspieler Kerem Demirbay kommt für die fixe Ablöse von 32 Millionen Euro von 1899 Hoffenheim. Gerüchte gibt es zudem um ein Interesse der Werkself an Demirbays Noch-Mannschaftskamerad Nadiem Amiri, Wesley ( ) und Daley Sinkgraven von Ajax Amsterdam.