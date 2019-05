Liverpool nun angeblich Favorit auf Verpflichtung von Ajax-Kapitän Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt ist eines der begehrtesten Talente auf dem europäischen Transfermarkt. Am Ende wird sich vielleicht der FC Liverpool freuen können.

Der Wechsel von Matthijs de Ligt zum könnte doch noch platzen: Wie die Mundo Deportivo berichtet, hat der im Rennen um den -Verteidiger nun angeblich die Nase vorn. De Ligts Wechsel zu den Katalanen war zuvor von vielen Medien als nahezu sicher deklariert worden.

70 Millionen Euro bot der spanische Meister dem Bericht zufolge Ajax, um eines der größten europäischen Talente zu verpflichten. Bei Barcelona würde de Ligt an der Seite von Gerard Pique und Clement Lenglet spielen, im Hinblick auf den Mega-Transfer stand sogar ein Abgang von Samuel Umtiti so gut wie fest. Barcelona-Vertreter seien am vergangenen Freitag in die niederländische Hauptstadt geflogen, um die Verhandlungen zu beschleunigen.

Bei Liverpool würde Ajax-Star Matthijs de Ligt auf Virgil van Dijk treffen

Nun könnte sich allerdings das Blatt gewendet haben: Angeblich bevorzugt de Ligt mittlerweile einen Wechsel zu Liverpool. Zum einen bietet das Team von Trainer Jürgen Klopp offenbar eine höhere Ablösesumme als Barcelona. Des Weiteren würde der Ajax-Kapitän bei den Reds an der Seite von Virgil van Dijk spielen, zusammen könnten sie ein neues kongeniales Duo in der Innenverteidigung bilden. In der Nationalmannschaft zeigten die beiden Niederländer bereits, dass sie zusammen gut funktionieren.

Bei Liverpool würde der 19-jährige de Ligt außerdem Georginio Wijnaldum wiedertreffen: Auch der frisch gekürte Champions-League-Held spielt für die Elftal. Nach dem Ligaspiel gegen Utrecht (4:1) gestand de Ligt, dass es bereits Verhandlungen mit Klubs gibt: "Es gibt einige Gespräche, aber noch ist nichts konkret", sagte er.

De Ligt will sich wohl noch ein wenig Zeit lassen, bis er sich entscheidet: "Ich könnte sagen, dass ich bleibe oder gehe, aber das ist im Moment nicht das Thema", so de Ligt bei Fox Sports.