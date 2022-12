Marokko vs. Spanien live: Das WM-Achtelfinale heute im LIVE-TICKER - 0:0

Im WM-Achtelfinale kommt es heute zum Duell zwischen Marokko vs. Spanien. GOAL begleitet das Spiel am Dienstagnachmittag im LIVE-TICKER.

Im WM-Achtelfinale trifft das Überraschungsteam Marokko auf den Weltmeister von 2010, Spanien. Los geht es um 16.00 Uhr im Education City Stadium in Al-Rayyan. Die Afrikaner ließen in der Gruppenphase überraschend Kroatien und Belgien hinter sich, Spanien zog als Gruppenzweiter hinter Japan ins Achtelfinale ein.

Schafft Marokko die nächste Überraschung oder setzt sich der klare Favorit Spanien durch? GOAL verfolgt die Partie im LIVE-TICKER:

Marokko vs. Spanien Anpfiff: 16.00 Uhr Tore - Aufstellung Marokko Bono – Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui – Ounahi, Amrabat, Amallah – Ziyech, En-Nesyri, Boufal Aufstellung Spanien Simon – Llorente, Rodrigo, Laporte, Alba – Gavi, Busquets, Pedri – Torres, Asensio, Olmo Gelbe Karten -

76. | Laporte kommt gegen Hakimi zu spät und trifft ihn am Fuß. Dafür gibts die erste Gelbe - in einer sonst sehr fairen Partie.

75. | Also wirft Enrique einen neuen Offensivspieler rein: Williams kommt für Ferran Torres ins Spiel.

75. | Was den Spaniern fehlt, ist ein Überraschungsmoment. Weder schaffen die Iberer einen Tempowechsel oder einen genialen Pass, noch wäre einer der Spieler in der Lage, mal zwei, drei Verteidiger aussteigen zu lassen. Das kleinteilige Spiel dekodieren die Marokkaner damit immer besser.

72. | Nach einem Ballgewinn legt Ziyech zurück in die eigene Viererkette, von da wird der Ball nach vorne gedroschen - und ist weg? Nein, handgestoppte vier Stationen erlebt die Kugel noch. Aber dann, dann ist Spanien wieder am Ball. 0:0, anders kann das marokkanische Ziel für die 90 Minuten kaum lauten.

70. | Positiv aus Sicht der Iberer: Mehr Ballbesitz kann im Zweifel nie schaden. Denn Momente der Entlastung generiert Marokko quasi keine mehr. Erst 17 Pässe haben die Afrikaner seit Wiederbeginn in der spanischen Hälfte gespielt.

68. | Allmählich könnte es für Marokko auch eine Kraft-Frage werden. Das intensive Arbeiten gegen den Ball hat wohl einige Körner gekostet, zumindest lassen sich die Afrikaner nun deutlich tiefer fallen, können Spanien im Aufbau kaum mehr stören.

66. | Boufal hat in Halbzeit eins viele Kräfte gelassen, war nach der Pause kein Faktor mehr. Für ihn kommt Ezzalzouli ins Spiel.

63. | Zunächst die geplanten Wechsel: Asensio geht raus, die "echte Neun" namens Morata kommt. Und Gavi weicht für Soler.

60. | Ziemlich sicher, dass Morata heute noch kommt. Hat immerhin in allen drei WM-Spielen bisher getroffen. Und mit ihm bekäme das spanische Spiel eine neue Komponente. Dann KÖNNTE auch mal eine frühe Flanke zum Erfolg führen.

59. | Wir können im Datensalat wühlen, weil Spanien uns die Zeit gibt. Da läuft der Ball zwar nahezu fehlerfrei, aber eben nur durch Verteidigung und Mittelfeld. Die vordere Dreierreihe hängt weiterhin in der Luft.

57. | "Nur" 69 Prozent waren es allein Halbzeit eins. Macht also in Summe eine Überlegenheit von 72 Prozent.

56. | Die Pfiffe halten weiter an. Da beweisen die marokkanischen Fans großes Durchhaltevermögen. Ein solches ist auch gefragt, schließlich wird Spaniens Dominanz im Moment von Minute zu Minute größer. 87 Prozent Ballbesitz bisher in Durchgang zwei.

54. | ... Asensio legt kurz ab für Olmo, der aus spitzem Winkel mit rechts draufhält. Super Schusstechnik, strammer Schuss, aber Bono hat gute Sicht und muss den wegfausten. Tut er auch.

53. | Olmo startet links ins Dribbling, nähert sich dem Strafraum. Dann die Ablage auf Gavi, der an Hakimi vorbeigeht - und vom Ex-Dortmunder gefällt wird. Freistoß für Spanien, links neben dem Strafraum ...

48. | Jetzt aber rein in Durchgang zwei, der mit einem Freistoß für Spanien im rechten Halbfeld beginnt. Einige Mitspieler starten gen Tor, doch die Hereingabe von Asensio kommt zu ungenau. Marokko klärt.

47. | Wie ausgeglichen die erste Hälfte war, zeigt auch dieser Vergleich: Spanien mit acht Ballaktionen im gegnerischen Strafraum, Marokko mit sechs.

Halbzeit | Die spanische Passmaschine läuft - aber nur da, wo es Marokko nicht weh tut. So verbuchen die Iberer erwartungsgemäß deutliche Feldvorteile, doch die extreme Komptaktheit und Disziplin der Afrikaner sorgt dafür, dass Asensio und Co. erst zwei nenneswerte Chancen hatten. Marokko dagegen macht aus wenig viel, erzeugte bei Nadelstichen immer wieder Gefahr. Das sollte Warnung genug sein für Enrique.

45. | Eine Minute wird nachgespielt.

42. | Chance für Marokko! Einen Halbfeldfreistoß bekommen die Spanier nicht geklärt, von rechts flankt Hakimi in die Box, Busquets verlängert per Kopf, Boufal bringt den Ball nochmal rein - und Aguerd köpft aus zehn Metern nur knapp drüber!

40. | Entsprechend schleppt sich der spanische Fußball eher durch diese Partie. Wobei nicht davon auszugehen ist, dass sich nach dem Seitenwechsel großartig etwas ändert. Marokko hat bei dem Spielstand keinen Bedarf, die Taktik zu ändern. Da muss Spanien schon etwas kreativer werden.

38. | Keine Zahl führt schöner vor Augen, wie schwer sich Spanien hier tut: Von 319 Pässen kamen nur 25 ins Angriffsdrittel. Das sind gerade mal sieben Prozent!

35. | Unheimlich diszipliniert, wie Marokko verteidigt. Ferran Torres will rechts im Strafraum zum Verteidiger eindrehen, schafft das eigentlich auch und hätte dann freie Schussbahn - doch dann kommt noch ein dritter Afrikaner herbei und bereinigt. Sehr aufmerksam.

33. | Ferran Torres setzt im Aufbau zum Dribbling an, doch Mazraoui setzt ihn erfolgreich unter Druck und gewinnt den Ball. Danach sucht der Bayern-Profi den schnellen Abschluss - Unai Simon hat allerdings gute Sicht und hält.

32. | Marokko schlägt den Ball hinten raus, En-Nesyri an der Mittellinie im Luftduell mit Rodri - der dann einen Freistoß herschenkt. Ohne Not mit den Händen gearbeitet, En-Nesyri war eigentlich auf verlorenem Posten. So gewinnt Marokko wertvolle Entlastung.

30. | Halbe Stunde gespielt, Spanien erwartungsgemäß mit absoluter Kontrolle. 68 Prozent Ballbesitz, gefühlt 85. Doch die Räume im letzten Drittel sind eng, erst zwei nennenswerte Chancen der Iberer. Eine davon klar Abseits.

28. | Dann sehen die Marokkaner mal, warum zu hohes Stehen gegen Spanien schlecht enden kann. Super Chippball von Laporte hinter die letzte Kette der Afrikaner, Laporte läuft im richtigen Moment ein. Links im Strafraum schießt er dann aus spitzem Winkel ans Außennetz. Durchatmen bei Marokko.

26. | Irre Szene, aber am Ende nur halb so wild: Hoher Ballgewinn der Spanier, Pedri flankt sofort in die Box, wo Asensio den Ball sofort für Gavi ablegt. Der zimmert den Ball an die Latte, den zweiten Ball schickt Asensio gleich hinterher - doch Aguerd wirft sich dazwischen. Allerdings: Direkt danach geht die Fahne hoch, Asensio stand klar im Abseits.

23. | Große Klasse von Boufal. Auf der linken Seite springt er geschickt von einen Fuß auf den anderen, bringt Llorente völlig aus dem Gleichgewicht. Als der Spanier letztlich ins Nichts tackelt, geht Boufal vorbei, bringt die Flanke, En-Nesyri verlängert - doch dann wird Ziyech am Schuss gehindert. Starke Szene - besonders von Boufal.

22. | Wenig später der zweite Freistoß für Marokko. Diesmal weiter draußen, gut 40 Meter und halbrechts. Ziyechs Hereingabe ist nicht hoch genug und scheitert am ersten Verteidiger.

21. | Für Marokko kommt es heute aufs Umschalten an. Nach Ballgewinn soll es schnell gehen, also drischt Ziyech den Ball von links einmal quer über den Rasen. Dort macht Hakimi zwar den Ball fest, aber Spanien ist mit genug Männern hinter der Kugel. So entsteht keine Chance, aber zumindest Entlastung.

19. | Kommt also nicht überraschend, der spanische Wert bei den Expected Goals: 0,0. Wenn Sie wissen wollen, wie hoch der Wert für einen Freistoß aus 25 Metern halblinker Position ist: 0,04. Vor einigen Minuten vergeben von Hakimi.

17. | Wer "kompakt" steht, macht gern die Räume "eng". Was Marokko da macht, verdient aber eine Steigerung. "Extrem" eng trifft es ganz gut. Nur wenige Meter zwischen den Ketten, sobald Spanien ins vordere Drittel eindringt, ist sofort jemand da.

15. | Dennoch: Die Marokkaner werden jetzt einen Tick mutiger, stehen etwas höher. Der erste konstruktive Angriff springt auch heraus, Mazraoui wird links in die Tiefe geschickt. Seine Flanke von der Grundlinie soll am zweiten Pfosten En-Nesyri erreichen, doch Unai Simon schnappt sich den Ball.

13. | Boufal schenkt im Aufbau den Ball her, da ergeben sich mal Räume für Spanien. Ferran Torres dribbelt an, legt quer für Gavi - unsauber. Konterchance dahin, Marokko wieder am Ball.

8. | Sehr zähe Anfangsphase, noch keine nennenswerte Aktion innerhalb der Strafräume. Wobei sich der Plural noch nicht ganz entschließt. Marokko sieht den anderen Strafraum nur aus weiter Ferne.

5. | So sehen die ersten Sequenzen auch aus. Spanien hinten mit ruhigem Aufbau, mal ein paar Annäherungen, aber noch kein Risiko. Marokko steht erstmal tief und setzt auf Kompaktheit.

3. | Fragt sich, ob Spanien mehr passen oder die marokkanischen Fans mehr pfeifen können? Die Iberer haben in der Gruppenphase nämlich einen neuen Rekord aufgestellt: 2489 Pässe kamen in den ersten drei Spielen an - Rekord seit Beginn der Datenerfassung in der WM-Vorrunde.

2. | Die spanische Passmaschine läuft. Begleitet von einem gellenden Pfeifkonzert.

1.| Der Ball rollt!

Vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist Fernando Rapallini aus Argentinien. Der 44-Jährige leitete bereits das erste Gruppenspiel der Marokkeaner gegen Kroatien, das torlos blieb. Heute werden Treffer fallen - spätestens nach 120 Minuten.

Vor Beginn | Bayerns Verteidiger Mazraoui war nach dem Kanada-Spiel jedenfalls nicht verlegen um große Töne: "Ich sage nicht: Wir werden dieses Turnier gewinnen. Aber wir können es gewinnen."

Vor Beginn | Und jetzt im Achtelfinale gegen den "Wunschgegner"? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Denn Marokko ist eine DER Überraschungen des Turniers. Zum ersten Mal nach 36 Jahren die K.o-Phase erreicht, als einziger afrikanischer Vertreter noch dabei - und immerhin eine Gruppe mit Kroatien, Kanada und Belgien überstanden. Als Gruppenerster mit sieben Punkten. An Selbstvertrauen mangelt es Hakimi und Co. mitnichten.

Vor Beginn | Nun sollte Enrique allerdings liefern, um den Kritikern in der Heimat den Wind aus den Segeln zu nehmen. Viele beurteilten die bisherigen Auftritte der "Furia Roja" als dürftig. Spielerisch war nur der Auftakt gegen Costa Rica glanzvoll (7:0), danach das 1:1 gegen Deutschland und die Japan-Pleite. Vier Punkte reichten am Ende nur dank der besseren Tordifferenz zum Weiterkommen.

Vor Beginn | Die Spanier haben trotz der 1:2-Niederlage gegen Japan das Achtelfinale als Gruppenzweiter erreicht. Im Vergleich zu dieser Partie stellt Trainer Luis Enrique fünf Mal um. In der Abwehr beginnen Llorente, Laporte und Alba für Azpilicueta, Pau Torres und Balde, im Angriff spielen Ferran Torres und Asensio anstelle von Williams und Morata.

Vor Beginn | Herzlich willkommen im WM-Achtelfinale zur Begegnung zwischen Marokko und Spanien.

Marokko vs. Spanien: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Marokko:

Bono – Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui – Ounahi, Amrabat, Amallah – Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Spanien setzt auf folgende Aufstellung:

Simon – Llorente, Rodrigo, Laporte, Alba – Gavi, Busquets, Pedri – Torres, Asensio, Olmo

Marokko vs. Spanien im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

"Jedes Spiel ein Endspiel": Findet Spanien nach Japan-Blamage den Schalter?

Kann Spanien nach der verweigerten Schützenhilfe für Deutschland wieder den Schalter umlegen? Die Lehren aus der Niederlage gegen Japan sollen gegen Marokko helfen.

Alvaro Morata streute nochmals Salz in die tiefe deutsche Wunde. Jene spanische Niederlage gegen Japan, die das schmerzvolle Ende des schwarz-rot-goldenen WM-Traums besiegelte, sei ja "gar nicht so schlimm", erzählte der Angreifer der Zeitung As: "Zum Glück ist der Fehler passiert, als es noch eine Chance gab. Wäre es eine Runde später passiert, hätten wir vier Jahre lang geweint." Während die DFB-Spieler bereits im Urlaub weilen, stehen Spanien die Türen in Katar plötzlich offener denn je. Dank Gruppenplatz zwei meidet die Furia Roja bis zum Finale die vermeintlich höchste Hürde Brasilien, auch die Achtelfinal-Aufgabe gegen Marokko am Dienstag (16 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) wirkt dankbar. Doch es bleiben Zweifel an der Leistungsfähigkeit des bislang sehr unbeständigen Teams. War das 1:2 gegen Japan wirklich nur ein einmaliger Ausrutscher? Lag die blutleere Vorstellung tatsächlich nur an der fehlenden Ernsthaftigkeit? Oder fehlt es den nimmermüden Passmaschinen am nötigen Killerinstinkt? Bei Lionel Messi stehen die Iberer jedenfalls weiter dick auf dem Favoritenzettel. Spanien, "trotz der Art und Weise, wie sie weitergekommen sind", habe bei Ballbesitz eine klare Idee, schwärmte der argentinische Superstar. Luis Enrique kann die negative Stimmung in der Heimat nicht nachvollziehen. "Von fast 300 Minuten werden nur zehn in den Blickpunkt gerückt", sagte er in Richtung Journalisten: "Es wird sich nur auf die schlechten Sachen fokussiert." Die Schwächephase gegen Japan soll dennoch "eine Warnung" sein, betonte der Trainer. Zehn Minuten "völliger Unbeherrschtheit, ja sogar Panik - Kollapsmodus" dürfe sich das drittjüngste Team des Turniers nicht mehr leisten.

Auch nicht gegen einen Außenseiter wie Marokko. "Sie haben sich in einer sehr starken Gruppe durchgesetzt und sind die Überraschung der WM", führte der Coach aus: "Aber ich bin überzeugt, dass wir mehr Qualität haben als Marokko." Es gehe um "Details", ergänzte Abwehrchef Rodri. Es gelte, "einen kühlen Kopf zu bewahren" und an die eigene Spielweise zu glauben. Die funktionierte beim 7:0 gegen Costa Rica und bis zur 70. Minute gegen Deutschland schließlich prächtig. Doch sowohl im Duell mit dem DFB-Team als auch gegen Japan mündete die eigene Führung in bedenklicher Passivität und Kontrollverlust. "Wir müssen uns verbessern", mahnte Enrique deshalb. Es sei "nicht einfach, damit umzugehen", wenn der Gegner bei Rückstand alles riskiere. "Aber wir werden Lösungen suchen und finden." Bei einem gemeinsamen Grillfest wurde vor dem Achtelfinale der für schwierige Situationen besonders wichtige Teamgeist beschworen. Es gehe darum "zu ertragen, wenn der Gegner einen mal dominiert", erklärte Toptalent Ansu Fati. Die Vorrunde sei komplett abgehakt, betonte Morata. "Wir müssen jeden Tag so nutzen, als wäre es unser letzter", sagte der schon dreimal erfolgreiche Stürmer: "Von nun an ist jedes Spiel ein Endspiel." Für die deutsche Mannschaft kommt diese spanische Einstellung ein paar Tage zu spät.

Quelle: SID

