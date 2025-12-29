Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Afrika Nations Cup
team-logoSambia
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoMarokko
Lena Krey

Marokko vs. Sambia heute im Livestream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den Afrika Cup?

Heute steht das Duell zwischen Sambia und Marokko an. Doch wo läuft die Partie im TV und Livestream? GOAL verrät es Euch.

In der Gruppe A beim Afrika Cup kommt es am heutigen Montag, den 29. Dezember, zum Duell zwischen Sambia und Gastgeber Marokko. Es steigt im Prince Moulay Abdallah. Der Anpfiff in der Hauptstadt Rabat ertönt um 20 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Marokko vs. Sambia heute im Livestream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den Afrika Cup?

Das Spiel in Rabat wird live bei Sportdigital TV sowie im Stream übertragen. Die Vorberichte beginnen um 19:55 Uhr und damit fünf Minuten vor dem Anstoß um 20.00 Uhr. Für den Livestream stehen verschiedene Abo-Optionen zur Auswahl: Ein Tagespass kostet 2,99 Euro, der Monatspass 4,99 Euro und der Jahrespass 44,99 Euro, was umgerechnet 3,75 Euro pro Monat entspricht.

Das Spiel können Fans wegen einer Kooperation auch auf DAZNmit einem Super-Sports- oder einem Unlimited-Abonnement verfolgen. Auch auf MagentaSport ist das Spiel aufgrund einer Kooperation mit Sportdigital zu sehen.

Anstoßzeit Sambia gegen Marokko

crest
Afrika Nations Cup - Grp. A
Prince Moulay Abdellah Stadium
Afrika Nations Cup
Sambia crest
Sambia
ZMB
Marokko crest
Marokko
MAR

Sambia vs Marokko: Aufstellungen

Sambia vs Marokko Voraussichtliche Aufstellungen

SambiaHome team crest

4-3-3

Aufstellung

4-3-3

Home team crestMAR
1
W. Mwanza
21
D. Chanda
6
B. Sakala
2
M. Banda
8
L. Musonda
25
O. Tembo
17
K. Kangwa
28
D. Simukonda
10
F. Sakala
9
L. Banda
20
P. Daka
1
Y. Bounou
18
J. El Yamiq
3
N. Mazraoui
5
N. Aguerd
26
A. Salah-Eddine
13
E. Ben Seghir
24
N. El Aynaoui
8
A. Ounahi
10
B. Diaz
19
Y. En-Nesyri
23
B. El Khannouss

4-3-3

MARAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Sichone

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • W. Regragui

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

News über Sambia

Sambia rettete im Auftaktspiel gegen Mali mit einem späten Treffer noch ein 1:1 – doch der Ausgleich von Patson Daka sorgte für einen Schreckmoment. Bei seinem Salto-Jubel rutschten ihm die Hände weg, der Stürmer stürzte kopfüber auf den Rasen und blieb kurz liegen. Der Aufprall sah heftig aus, doch Daka blieb unverletzt und konnte die Partie ohne Wechsel zu Ende spielen.

Das zweite Gruppenspiel gegen die Komoren endete torlos 0:0. In der Gruppe belegt Sambia damit aktuell den dritten Platz.

News über Marokko

Gastgeber Marokko ist mit einem 2:0-Erfolg über die Komoren erfolgreich in den Africa Cup im eigenen Land gestartet. Für den Höhepunkt des Eröffnungsspiels in Rabat sorgte Ayoub El Kaabi, der in der 74. Minute mit einem sehenswerten Fallrückzieher den Endstand besiegelte.

Marokko führt derzeit die Gruppe an. Am zweiten Gruppenspieltag kam der Gastgeber jedoch nicht über ein 1:1 gegen Mali hinaus.

Form

ZMB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/9
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

MAR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/3
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

ZMB

Letzte 5 Spiele

MAR

0

Siege

0

Unentschieden

5

Siege

3

Erzielte Tore

11
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Sambia vs Marokko: Die Tabellen

