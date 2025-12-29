In der Gruppe A beim Afrika Cup kommt es am heutigen Montag, den 29. Dezember, zum Duell zwischen Sambia und Gastgeber Marokko. Es steigt im Prince Moulay Abdallah. Der Anpfiff in der Hauptstadt Rabat ertönt um 20 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Marokko vs. Sambia heute im Livestream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den Afrika Cup?

Das Spiel in Rabat wird live bei Sportdigital TV sowie im Stream übertragen. Die Vorberichte beginnen um 19:55 Uhr und damit fünf Minuten vor dem Anstoß um 20.00 Uhr. Für den Livestream stehen verschiedene Abo-Optionen zur Auswahl: Ein Tagespass kostet 2,99 Euro, der Monatspass 4,99 Euro und der Jahrespass 44,99 Euro, was umgerechnet 3,75 Euro pro Monat entspricht.

Das Spiel können Fans wegen einer Kooperation auch auf DAZNmit einem Super-Sports- oder einem Unlimited-Abonnement verfolgen. Auch auf MagentaSport ist das Spiel aufgrund einer Kooperation mit Sportdigital zu sehen.

Anstoßzeit Sambia gegen Marokko

Afrika Nations Cup - Grp. A Prince Moulay Abdellah Stadium

Sambia vs Marokko: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 6 R. Saiss

— H. Igamane

News über Sambia

Sambia rettete im Auftaktspiel gegen Mali mit einem späten Treffer noch ein 1:1 – doch der Ausgleich von Patson Daka sorgte für einen Schreckmoment. Bei seinem Salto-Jubel rutschten ihm die Hände weg, der Stürmer stürzte kopfüber auf den Rasen und blieb kurz liegen. Der Aufprall sah heftig aus, doch Daka blieb unverletzt und konnte die Partie ohne Wechsel zu Ende spielen.

News über Marokko

Das zweite Gruppenspiel gegen die Komoren endete torlos 0:0. In der Gruppe belegt Sambia damit aktuell den dritten Platz.

Gastgeber Marokko ist mit einem 2:0-Erfolg über die Komoren erfolgreich in den Africa Cup im eigenen Land gestartet. Für den Höhepunkt des Eröffnungsspiels in Rabat sorgte Ayoub El Kaabi, der in der 74. Minute mit einem sehenswerten Fallrückzieher den Endstand besiegelte.

Form

Bilanz direkte Duelle

Sambia vs Marokko: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Marokko führt derzeit die Gruppe an. Am zweiten Gruppenspieltag kam der Gastgeber jedoch nicht über ein 1:1 gegen Mali hinaus.