Marokko vs. Kamerun heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale beim Afrika Cup?

Im Viertelfinale des Afrika-Cups bekommt es Marokko mit Kamerun zu tun. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.
Beim Afrika-Cup geht es heute Freitag (9. Januar) mit den Viertelfinals weiter. In einem der beiden treffen Marokko und Kamerun aufeinander. Um 20 Uhr geht es im Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat (Marokko) los.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Wer zeigt/überträgt Kamerun vs. Marokko heute live im Free-TV und Livestream?
Die Übertragungsrechte am Afrika-Cup liegen bei Sportdigital
. Auch die Partie zwischen Kamerun und Marokko wird dort live gezeigt – sowohl im linearen TV als auch im kostenpflichtigen Stream. Wer den Sender nicht direkt empfängt, kann den Stream zudem über MagentaSport
oder DAZN
abrufen und ist so ebenfalls live dabei.
Anstoßzeit Kamerun gegen Marokko
Kamerun vs. Marokko: Aufstellungen
Kamerun vs Marokko Voraussichtliche Aufstellungen
News über Kamerun
Kamerun hat sich mit einem 2:1-Erfolg gegen Südafrika den Einzug ins Viertelfinale des Afrika-Cups gesichert. Dabei avancierte einmal mehr Christian Kofane zum gefeierten Mann. Der Angreifer von Bayer 04 Leverkusen traf in der 47. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0.
News über Marokko
Marokko hat mit einem 1:0-Erfolg über Tansania das Viertelfinale des Afrika-Cups erreicht. Den Treffer für die ‚Atlas-Löwen‘ erzielte Real-Madrid-Profi Brahim Díaz in der 64. Minute.
Form
- Tor erzielt (kassiert)
- 6/4
- Spiele über 2,5 Tore
- 2/5
- Beide Teams haben getroffen
- 3/5
- Tor erzielt (kassiert)
- 10/3
- Spiele über 2,5 Tore
- 2/5
- Beide Teams haben getroffen
- 2/5
Bilanz direkte Duelle
3
Siege
0
Unentschieden
2
Siege
- Spiele über 2,5 Tore
- 1/5
- Beide Teams haben getroffen
- 1/5
Kamerun vs. Marokko: Die Tabellen
Mit VPN überall auf der Welt streamen
Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.