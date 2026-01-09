Marokko vs. Kamerun heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale beim Afrika Cup?

Beim Afrika-Cup geht es heute Freitag (9. Januar) mit den Viertelfinals weiter. In einem der beiden treffen Marokko und Kamerun aufeinander. Um 20 Uhr geht es im Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat (Marokko) los.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Kamerun vs. Marokko heute live im Free-TV und Livestream?

Anstoßzeit Kamerun gegen Marokko

Afrika Nations Cup - Finale Prince Moulay Abdellah Stadium

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Die Übertragungsrechte am Afrika-Cup liegen bei Sportdigital. Auch die Partie zwischen Kamerun und Marokko wird dort live gezeigt – sowohl im linearen TV als auch im kostenpflichtigen Stream. Wer den Sender nicht direkt empfängt, kann den Stream zudem über MagentaSport oder DAZN abrufen und ist so ebenfalls live dabei.Kamerun hat sich mit einem 2:1-Erfolg gegen Südafrika den Einzug ins Viertelfinale des Afrika-Cups gesichert. Dabei avancierte einmal mehr Christian Kofane zum gefeierten Mann. Der Angreifer von Bayer 04 Leverkusen traf in der 47. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0.Marokko hat mit einem 1:0-Erfolg über Tansania das Viertelfinale des Afrika-Cups erreicht. Den Treffer für die ‚Atlas-Löwen' erzielte Real-Madrid-Profi Brahim Díaz in der 64. Minute.