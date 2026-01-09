Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Afrika Nations Cup
team-logoKamerun
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoMarokko
Lena Krey

Marokko vs. Kamerun heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale beim Afrika Cup?

Im Viertelfinale des Afrika-Cups bekommt es Marokko mit Kamerun zu tun. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Beim Afrika-Cup geht es heute Freitag (9. Januar) mit den Viertelfinals weiter. In einem der beiden treffen Marokko und Kamerun aufeinander. Um 20 Uhr geht es im Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat (Marokko) los.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Kamerun vs. Marokko heute live im Free-TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte am Afrika-Cup liegen bei Sportdigital. Auch die Partie zwischen Kamerun und Marokko wird dort live gezeigt – sowohl im linearen TV als auch im kostenpflichtigen Stream. Wer den Sender nicht direkt empfängt, kann den Stream zudem über MagentaSport oder DAZN abrufen und ist so ebenfalls live dabei.

Anstoßzeit Kamerun gegen Marokko

crest
Afrika Nations Cup - Finale
Prince Moulay Abdellah Stadium

Kamerun vs. Marokko: Aufstellungen

Kamerun vs Marokko Voraussichtliche Aufstellungen

KamerunHome team crest

3-4-3

Aufstellung

4-3-3

Home team crestMAR
16
D. Epassy
5
N. Tolo
17
S. Kotto
3
C. Malone
18
M. Nagida
2
J. Tchamadeu
15
A. Avom
24
C. Baleba
26
C. Kofane
10
B. Mbeumo
14
D. Namaso
1
Y. Bounou
3
N. Mazraoui
2
A. Hakimi
25
A. Masina
5
N. Aguerd
11
I. Saibari
23
B. El Khannouss
24
N. El Aynaoui
10
B. Diaz
20
A. El Kaabi
17
A. Ezzalzouli

4-3-3

MARAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Pagou

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • W. Regragui

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Kamerun

Kamerun hat sich mit einem 2:1-Erfolg gegen Südafrika den Einzug ins Viertelfinale des Afrika-Cups gesichert. Dabei avancierte einmal mehr Christian Kofane zum gefeierten Mann. Der Angreifer von Bayer 04 Leverkusen traf in der 47. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0.

News über Marokko

Marokko hat mit einem 1:0-Erfolg über Tansania das Viertelfinale des Afrika-Cups erreicht. Den Treffer für die ‚Atlas-Löwen‘ erzielte Real-Madrid-Profi Brahim Díaz in der 64. Minute.

Form

CMR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

MAR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/3
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

CMR

Letzte 5 Spiele

MAR

3

Siege

0

Unentschieden

2

Siege

4

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Kamerun vs. Marokko: Die Tabellen

0