Im Halbfinale beim Afrika Cup steigt am Mittwoch (14. Januar) die Begegnung zwischen Marokko und Nigeria. Das Stade Prince Moulay Abdallah fungiert als Kulisse. Der Anstoß in Rabat (Marokko) erfolgt um 21.00 Uhr.

In der Begegnung zwischen den Löwen vom Atlas und den Super Eagles trifft die Nummer elf der Welt auf den den 38. im FIFA Ranking.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Marokko vs. Nigeria heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Marokko vs. Nigeria heute im Live Stream und live im TV sehen: Wer zeigt / überträgt den Afrika Cup (Halbfinale) live?

Im Halbfinale des Afrika Cups kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Marokko und Nigeria. Ihr könnt das Spiel ab 21.00 Uhr live bei DAZN verfolgen. Dafür benötigt Ihr das Super Sports Paket, das derzeit für 19,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro bei monatlicher Buchung angeboten wird. Alternativ könnt Ihr auch auf das Unlimited Paket zurückgreifen, das 34,99 Euro im Jahresabo beziehungsweise 44,99 Euro pro Monat kostet.

Eine weitere Übertragungsoption ist MagentaSport, dort beginnt die Vorberichterstattung bereits um 20.30 Uhr. MagentaTV-Bestandskunden zahlen für das Zusatzpaket 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag belaufen sich die Kosten auf 14,95 Euro pro Jahr oder 19,95 Euro im Monatsabo.

Zusätzlich wird die Begegnung im Stade Prince Moulay Abdallah bei Sportdigital TV sowie im Live-Stream gezeigt. Auch hier starten die Vorberichte um 20.30 Uhr, also 30 Minuten vor dem Anpfiff um 21.00 Uhr. Für den Stream stehen verschiedene Buchungsmodelle zur Auswahl: ein Tagespass für 2,99 Euro, ein Monatspass für 4,99 Euro oder ein Jahrespass für 44,99 Euro.

Spiel Marokko - Nigeria Wettbewerb Afrika Cup, Halbfinale Datum Mittwoch, 14. Januar 2026 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Stade Prince Moulay Abdallah

Anstoßzeit Marokko vs. Nigeria

Marokko vs. Nigeria: Aufstellungen

News über Marokko

Der Gastgeber Marokko löste dank eines 2:0 gegen Kamerun am Freitag das Halbfinal-Ticket. Zuvor hatten die Löwen vom Atlas im Achtelfinale Tansania mit 1:0 bezwungen.

News über Nigeria

Nigeria setzte sich im Viertelfinale am Samstag gegen Algerien mit 2:0 durch. Im Achtelfinale hatten die Super Eagles hingegen Mosambik mit 4:0 bezwungen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Marokko vs. Nigeria: Die Tabellen

Marokko vs. Nigeria (Afrika Cup) live anschauen: Nützliche Links