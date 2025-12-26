In der Gruppe A beim Afrika Cup kommt es am Freitag (26. Dezember) zum Spiel zwischen dem Gastgeber Marokko und Mali. Es steigt im Prince Moulay Abdallah. Der Anpfiff in der Hauptstadt Rabat ertönt um 21.00 Uhr.

In der Partie zwischen den Löwen vom Atlas und den Adlern trifft die Nummer elf der Welt auf den 53. im FIFA Ranking.

Marokko vs. Mali im Live Stream und im TV: Wer zeigt / überträgt den Afrika Cup heute live?

Am zweiten Spieltag des Afrika Cups bekommt es Marokko also mit Mali zu tun, und Ihr seid ab 21.00 Uhr live bei DAZN dabei. Voraussetzung ist das Super Sports Paket, das derzeit 19,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro bei monatlicher Zahlung kostet. Wer das volle Programm möchte, kann auf das Unlimited Paket ausweichen – hier werden 34,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro pro Monat fällig.

Ebenfalls im Rennen ist MagentaSport, wo die Übertragung bereits um 20.45 Uhr mit den Vorberichten beginnt. Für MagentaTV-Bestandskunden schlägt das Zusatzpaket mit 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich zu Buche. Ohne MagentaTV liegen die Preise bei 14,95 Euro im Jahres- oder 19,95 Euro im Monatsvertrag.

Darüber hinaus läuft die Begegnung in Rabat auch bei Sportdigital TV sowie im Live-Stream. Auch dort startet die Vorberichterstattung um 20.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Anpfiff um 21.00 Uhr. Für den Stream könnt Ihr zwischen einem Tagespass für 2,99 Euro, einem Monatspass für 4,99 Euro oder einem Jahrespass für 44,99 Euro wählen, was rechnerisch 3,75 Euro pro Monat entspricht.

Spiel Marokko - Mali Wettbewerb Afrika Cup, Gruppe A Datum Freitag, 26. Dezember 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Prince Moulay Abdallah (Rabat)

Bei seiner 20. Teilnahme möchte sich Marokko vor heimischer Kulisse erstmals seit 1972 zum Afrikameister krönen. Zum Auftakt gelang den Löwen vom Atlas am Sonntag ein 2:0 gegen die Komoren.

Die Auswahl aus Mali bestreitet in Marokko ihren 14. Afrika Cup – und vor knapp zwei Jahren war in der Elfenbeinküste im Viertelfinale Endstation. Nun kamen die Adler am Montag gegen Sambia nicht über ein 1:1 hinaus.

