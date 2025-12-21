In der Gruppe A beim Afrika Cup kommt es am Sonntag (21. Dezember) zum Aufeinandertreffen zwischen dem Gastgeber Marokko und den Komoren. Gespielt wird im Stade Prince Moulay Abdallah. Der Anpfiff in Rabat ertönt um 20.00 Uhr.

In der Partie zwischen den Löwen vom Atlas und den Quastenflossern empfängt die Nummer elf der Welt den 108. im FIFA Ranking.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Marokko vs. Komoren heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Marokko vs. Komoren heute im Live Stream und im TV: Wer zeigt / überträgt den Afrika Cup live?

Ihr könnt das Auftaktspiel beim Afrika Cup zwischen Marokko und den Komoren ab 20.00 Uhr live bei DAZN mitverfolgen. Hierfür benötigt Ihr das Super Sports Paket um momentan 19,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro bei monatlicher Laufzeit. Zudem könnt Ihr das Unlimited Paket für 34,99 Euro im Jahresvertrag bzw. 44,99 Euro pro Monat abschließen.

Außerdem liegt Ihr bei MagentaSport richtig – hier beginnen die Vorberichte um 19.30 Uhr. Schließt Ihr Euer Abo bis zum 22. Dezember ab, könnt Ihr es sechs Monate lang kostenlos heranziehen. Danach müsst Ihr als Bestandskunden von MagentaTV 9,95 Euro im Jahres- oder 14,95 Euro im Monatsvertrag bezahlen. Ohne MagentaTV müsst Ihr 14,95 Euro im Jahres- bzw. 19,95 Euro in die Hand nehmen.

Zudem läuft die Partie in Rabat bei Sportdigital TV und im Live Stream. Auch hier beginnt die Vorberichterstattung vor dem Anstoß um 20.00 Uhr um 19.30 Uhr. Für die STREAMS benötigt Ihr einen Tagespass für 2,99 Euro, einen Monatspass für 4,99 Euro bzw. einen Jahrespass für 44,99 Euro (3,75 Euro pro Monat).

Spiel Marokko - Komoren Wettbewerb Afrika Cup, Gruppe A Datum Sonntag, 21. Dezember 2025 Uhrzeit 20.00 Uhr Ort Stade Prince Moulay Abdallah (Rabat)

Anstoßzeit Marokko vs. Komoren

Marokko vs. Komoren: Aufstellungen

News über Marokko

Marokko bestreitet als Gastgeber seinen 20. Afrika Cup. Und die Nummer elf der Welt möchte sich vor heimischer Kulisse erstmals nach 50 Jahren zum Afrikameister krönen. Euphorie ist im Verband nach dem Triumph beim Arab Cup zur Genüge vorhanden.

News über die Komoren

Die Komoren lösten zum zweiten Mal das Ticket für einen Afrika Cup. Beim Debüt von Anfang 2022 in Kamerun holten sich die Quastenflosser überraschend einen Gruppensieg und schieden dann im Achtelfinale aus.

Form

Bilanz direkte Duelle

Marokko vs. Komoren: Die Tabellen

