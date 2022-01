Marokko vs. Ghana: TV und LIVE-STREAM – so wird der Afrika-Cup übertragen

Seit gestern und bis zum 20. Januar geht die Gruppenphase beim Afrika-Cup 2021 in Kamerun über die Bühne. Im Zuge dessen steht heute um 17.00 Uhr das Spitzenspiel der Gruppe C zwischen Marokko und Ghana auf dem Programm. Die Löwen vom Atlas und die Black Stars stellen die Nummer zwei und die Nummer acht im afrikanischen Fußball dar.

Für Marokko handelt es sich um die zweite Turnierteilnahme innerhalb rund eines Monats. Denn: Die von Vahid Halilhodžić trainierte Nationalmannschaft trat in Qatar beim Arab Cup an. Dort war für die Löwen vom Atlas im Viertelfinale gegen Algerien Endstation. Allerdings trat Marokko dort ohne zahlreiche Stars an. Trotzdem gelang wenige Tage zuvor gegen Saudi-Arabien der zwölfte Sieg in Folge. In diese Serie fiel auch ein 1:0 gegen den kommenden Gegner Ghana in einem Freundschaftsspiel von Anfang Juni.

Nach der Niederlage gegen Marokko gab es für Ghana zuerst eine Nullnummer gegen die Elfenbeinküste und einen Sieg gegen Äthiopien. Danach unterlag man im September Südafrika, ehe das Team von Milovan Rajevac drei seiner bislang letzten vier Länderspiele gewann. Die einzige Ausnahme, ein Unentschieden in Äthiopien, fiel nach zwei Siegen gegen Zimbabwe. Im jüngsten Auftritt am 14. November gelang ein 1:0-Heimsieg gegen Südafrika.

Marokko vs. Ghana: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Marokko vs. Ghana Datum: Montag, 10. Januar 2022 Uhrzeit: 17 Uhr Stadion: Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo (Yaoundé)

Marokko – Ghana heute live im TV anschauen: Die Übertragung des Afrika-Cups

Lange Zeit schien es so, als ob niemand die TV-Rechte am Afrika-Cup 2022 für den deutschsprachigen Raum erworben hätte. Letztlich schlug Sportdigital zu. Das bedeutet, dass Ihr sämtliche Begegnungen im Rahmen des Turniers im Kamerun ins Haus geliefert bekommt.

Marokko vs. Ghana heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Allerdings könnt Ihr Sportdigital nicht kostenlos empfangen. Genauer gesagt stellt der Sender einen Teil der Palette von Sky sowie von einigen Kabelanbietern dar. Außerdem besteht eine Kooperation mit DAZN. Daher bekommen die Kunden des Pay-per-View-Anbieters ebenfalls den Afrika-Cup und somit das Duell Marokko vs. Ghana ins Haus geliefert. Dabei ist es grundsätzlich völlig gleichgültig, ob Ihr Euch für ein Monats- oder für ein Jahresabo entscheidet. Allerdings zahlt Ihr für eine zwölfmonatige Laufdauer (149,99 Euro) zehnmal so viel wie für einen Monatsdeal (14,99 Euro). Hier könnt Ihr Euch zu allen Details zu den Verträgen bei DAZN einlesen.

Die Anmeldung nimmt wenige Augenblicke in Anspruch und das gilt auch für den zweiten Schritt. Dabei gilt es entweder die Gratis-App aufs Smart-TV herunterzuladen oder ein traditionelles Fernsehgerät mit einem PC oder einem Notebook zu koppeln. Für Letzteres müsst Ihr Euch zunächst ein HDMI-Kabel besorgen.

Die Kooperationen mit Sportdigital und mit Eurosports Mutterkonzern Discovery ermöglichen es DAZN, sein Sportangebot zu erweitern. Im Zusammenhang mit Fußball hält der Bezahlanbieter unter anderem Rechte an Partien der Bundesliga sowie von englischen, spanischen, italienischen und französischen Top-Bewerben. Dazu kommen etwa die Champions League, etliche Länderspiele und die Women’s Champions League. Zudem erstreckt sich die Palette auf die NBA, die NFL, den Handball-Europacup, den Boxsport, die MMA und Darts. Doch schreibt Euch die Eckdaten zur Begegnung Marokko vs. Ghana beim Afrika Cup auf:

Sender: Sportdigital

Sportdigital Übertragungsbeginn: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Spielbeginn: 17.00 Uhr

Die weiteren Spiele des Afrika-Cups bei DAZN anschauen

Zum zweiten Mal nach der Ausgabe im Jahr 2019 nehmen 24 Teams an der Gruppenphase des Afrika-Cups in Kamerun teil. Diese treten zunächst in sechs Vierergruppen an. Danach steigen die Ersten und Zweiten sowie die vier besten Dritten in die K.o.-Phase auf. Ihr könnt Euch alle Begegnungen dieses Turniers ansehen.

Marokko gegen Ghana heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt also Euren gewöhnlichen Fernseher dank eines Notebooks oder PCs sowie eines HDMI-Kabels zum Smart-TV umgestalten. DAZN ermöglicht diese Alternative dank seiner LIVE-STREAMS zu sämtlichen Sportevents und infolgedessen zu Marokko vs. Ghana. Somit könnt Ihr den Afrika-Cup von überall aus und genauso gut mit Smartphones und Tablet anschauen.

Diesbezüglich liegt Ihr übrigens ebenso bei OneFootball goldrichtig. Obendrein sendet die Fußball-Plattform die Matches im Kamerun kostenlos. Jedoch müsst Ihr Euch mit englischsprachigen Kommentaren begnügen.

Marokko – Ghana im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird der Afrika-Cup übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN / OneFootball

Marokko gegen Ghana: Die Aufstellungen zum Afrika-Cup

Aufstellung Marokko: Bono - Mmaee, Masina, Aguerd - Hakimi, Saiss, Ounahi, Amallah - Aboukhlal, Boufal, Louza.

Aufstellung Ghana: Wollacott - Yiadom, Djiku, Amartey, Baba - Sulemana, Thomas, Baba, Paintsil - J. Ayew, A. Ayew.