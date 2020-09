Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt live - Die Bundesliga im LIVE-TICKER: 0:0

Am 2. Spieltag der Bundesliga empfängt Hertha BSC Eintracht Frankfurt. Hier gibt es die Partie am Freitagabend im LIVE-TICKER.

, 2. Spieltag : empfängt zum Flutlichtspiel. Ab 20.30 Uhr rollt der Ball im Olympiastadion in der Hauptstadt.

Beide Teams konnten am vergangenen Wochenende zum Auftakt punkten. Während die Eintracht allerdings gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus kam , fegten die Berliner Werder Bremen mit 4:1 aus dem eigenen Stadion.

Unterstützung erhalten die Mannen von Bruno Labbadia vom eigenen Anhang, denn heute Abend dürfen 4000 Hertha-Fans ihr Team nach vorne peitschen.

Wer setzt sich heute Abend durch? Hier gibt es die Begegnung am Freitagabend im LIVE-TICKER .

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 0:0 Tore - Aufstellung Hertha BSC Schwolow - Mittelstädt, Torunarigha, Boyata, Pekarik - Stark - Tousart, Darida - Cunha - Piatek, Lukebakio Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Hinteregger, Hasebe, Abraham - Kostic (15. Zuber), Rode, Ilsanker, Toure - Kamada - Dost, Silva Gelbe Karten

+++ LIVE-TICKER AKTUALISIEREN +++

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Elfmeter für Frankfurt!

25. | Silva köpft zu hoch! Nachdem ein Herthaner angeschlagen auf dem Boden liegt, spielen die Gäste aus Hessen dennoch weiter und kommen durch Silva rechts am Fünfmeterraum zu einer guten Möglichkeit. Der Portugiese köpft dann aber letztlich doch zu hoch.

24. | Kostic hat mittlerweile auf der Tribüne Platz genommen, wo auch die anderen Frankfurter Auswechselspieler sind. Dem Serben wird durch ein Eis-Pack das rechte Knie gekühlt.

21. | Bei den Frankfurtern hat es den nächsten Schlüsselspieler bei einem Zweikampf erwischt. Abraham wird von Lukebakio ordentlich abgeräumt und nun läuft der Argentinier deutlich sichtbar unrund.

20. | Toure flankt den Ball von rechts aus dem Halbfeld an den Elfmeterpunkt in Richtung Dost, der Niederländer setzt sich gegen Boyata durch, köpft aber deutlich rechts am Tor vorbei.

18. | Kamada spielt den Ball links im Strafraum in die Tiefe in Richtung Silva, der Portugiese kann sich aber dort nicht gegen den deutlich robusteren Torunarigha durchsetzen.

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Kostic früh verletzt runter, Zuber kommt

15.| Für Kostic geht es nicht mehr weiter, Zuber kommt für ihn in die Partie.

13. | Der nächste Frankfurter ist angeschlagen, dieses Mal hat es Silva erwischt, dem Stark bei einem Zweikampf auf den Fuß trat. Derweil ist Kostic immer noch außerhalb des Spielfeldes.

11. | Die Gäste müssen derzeit mit nur zehn Spielern auskommen, Kostic wird immer noch hinter dem Tor der Berliner behandelt.

9. | Herthas Torunarigha kann am eigenen Fünfmeterraum gerade noch in allerhöchster Not gegen Kostic zur Ecke klären. Der Frankfurter verletzt sich bei dieser Aktion, weil er mit voller Wucht in seinen Gegenspieler stürzt.

7. | Nach einem Foulspiel von Ilsanker auf Höhe der Mittellinie ist Herthas Lukebakio leicht angeschlagen. Der belgische Angreifer kann aber nach kurzer Verschnaufpause weitermachen.

3. | In den ersten Minuten sehen die Fans in Berlin ein eher klassisches Abtasten im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt.

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Anpfiff

1. | Los geht es in Berlin.

vor Beginn | Bei Hertha BSC gibt es im Vergleich zum 4:1-Sieg von vor einer Woche keine einzige Veränderung in der Startelf. Eintracht-Coach Hütter nimmt in seiner Startelf im Vergleich zur Vorwoche zwei Veränderungen vor. Statt da Costa und Kohr kommen Toure und Ilsanker neu ins Team.

vor Beginn | Unter der Woche gab es bei der Hertha eine interne Personalentscheidung. Innenverteidiger Boyata wurde offiziell als neuer Kapitän der Berliner bestätigt. Zum Saisonauftakt in Bremen trug noch Stark die Kapitänsbinde, nachdem der vorherige Kapitän Ibisevic keinen neuen Vertrag mehr erhielt und mittlerweile bei Herthas Liga-Konkurrenten Schalke unterschrieben hat.

vor Beginn | In der Vorsaison behielt Frankfurt im Bundesliga-Duell mit der Hertha die Oberhand. Nach einem 2:2 in der Hinrunde siegte die Eintracht in der Rückrunde in Berlin klar mit 4:1. Dabei traf Silva doppelt, zudem konnten sich noch Dost und N'Dicka in die Torschützenliste eintragen. Für Hertha traf Piatek in der 24. Minute zur zwischenzeitlichen Führung für die Gastgeber.

vor Beginn | Weniger erfolgreich verlief es zum Saisonauftakt der Bundesliga für die Frankfurter. Gegen Aufsteiger Bielefeld gab es für die Mannschaft von Coach Hütter nur ein 1:1-Unentschieden. Nachdem Soukou die Arminia zunächst kurz nach der Pause in Führung brachte, sorgte Frankfurts Silva in der 62. Minute für den 1:1-Endstand.

vor Beginn | Am 1. Spieltag der Saison 2020/21 gewann Hertha BSC auswärts bei mit 4:1. Pekarik, Lukebakio, Cunha und Neuzugang Cordoba trafen für die Gäste aus der Hauptstadt.

vor Beginn | Eintracht Frankfurt hat zum Saisonauftakt hingegen nur einen Punkt geholt und liegt auf Platz 8 der Bundesliga-Tabelle.

vor Beginn | Die Berliner haben derzeit drei Punkte auf dem Konto und liegen damit auf Platz 2 der Tabelle, direkt hinter Tabellenführer Bayern München.

vor Beginn | In der Tabelle der Bundesliga liegen nach dem 1. Spieltag zwei Punkte zwischen den heutigen Kontrahenten Hertha BSC und Eintracht Frankfurt.

vor Beginn | Eintracht Frankfurt läuft mit folgender Elf auf: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Toure, Ilsanker, Rode, Kostic - Kamada - Silva, Dost.

vor Beginn | Hertha BSC spielt in folgender Formation: Schwolow - Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstädt, Stark, Darida, Tousart, Cunha - Lukebakio, Piatke

vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 2. Spieltages zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Hertha BSC setzt auf folgende Aufstellung:

Schwolow - Mittelstädt, Torunarigha, Boyata, Pekarik - Stark - Tousart, Darida - Cunha - Piatek, Lukebakio

Das ist die Aufstellung von Eintracht Frankfurt:

Trapp - Hinteregger, Hasebe, Abraham - Kostic, Rode, Ilsanker, Toure - Kamada - Dost, Silva

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER - Bruno Labbadia: "Wenn man in die möchte, sollte man Frankfurt schlagen"

Hertha BSC eröffnet am Freitag den -Spieltag gegen Eintracht Frankfurt. Trainer Bruno Labbadia und Angreifer Dodi Lukebakio sprachen im Vorfeld mit Goal und DAZN unter anderem über die Ambitionen der Hauptstädter und mögliche Transfers.

Hier geht's zu den kompletten Aussagen.

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor dem Bundesliga-Duell

Hertha BSC ist seit drei Duellen mit Frankfurt sieglos (zwei Remis, eine Niederlage), am 31. Spieltag der Vorsaison unterlagen die Berliner im heimischen Olympiastadion mit 1:4 – trotz einer 1:0-Pausenführung!

Das 4:1 bei der Hertha am 31. Spieltag 2019/20 war Frankfurts geteilt höchster Auswärtssieg in der Bundesliga seit einem 4:0 bei Hoffenheim im September 2012.

Nur gegen den (30) gelangen Hertha BSC in der Bundesliga mehr Siege als gegen Frankfurt (29), und gegen kein anderes Team schossen die Berliner im Oberhaus so viele Tore wie gegen die SGE (112).

Frankfurt ist saisonübergreifend in den letzten fünf Partien ungeschlagen geblieben (drei Siege, zwei Remis). Eine längere Serie ohne Niederlage hatte die SGE in der Liga zuletzt in der Spielzeit 2018/19 (damals 11 Spiele).

Hertha gewann am 1. Spieltag mit 4:1 in Bremen und freute sich über den besten Bundesliga-Auftakt seit 2013/14 – damals gab es ein 6:1 gegen den kommenden Gegner Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt punktete in acht der letzten neun BL-Spiele (fünf Siege, drei Remis). Einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:2 gegen Mainz am 30. Spieltag der Vorsaison.

Hertha BSC gewann in der Liga drei der letzten vier Heimspiele und blieb dabei ohne Gegentor – die Ausnahme dazwischen bildet das 1:4 gegen Frankfurt am 31. Spieltag der Vorsaison.

Frankfurt verlor 2019/20 in der Bundesliga keines der letzten vier Auswärtsspiele und ließ dabei nur beim abschließenden 1:1 in Köln Punkte liegen.

Andre Silva erzielte in 26 BL-Spielen mit Frankfurt 13 Tore, sechs mehr als jeder andere SGE-Spieler seit Silvas Debüt bei der Eintracht. Bei sieben seiner letzten neun Einsätze in der Liga gehörte der 24-jährige Portugiese zu den Torschützen.

Peter Pekarik erzielte das 1. Hertha-Tor der BL-Saison und hatte auch schon zuvor im Pokal beim 4:5 in Braunschweig getroffen. 2020/21 gelangen dem Rechtsverteidiger in zwei Pflichtspielen also gleich viele Tore wie in seinen vorangegangenen acht Saisons bei den Berlinern (zwei).

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt: Dieses Duell eröffnet heute Abend den 2. Bundesligaspieltag. Ihr wollt die Partie live verfolgen?

Dann klickt auf diesen Link und erfahrt alles Wissenswerte rund um die Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM .

Bundesliga, Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER - Bruno Labbadia vor Frankfurt-Spiel: "Der gute Start hilft uns"

Trainer Bruno Labbadia von Hertha BSC ist davon überzeugt, dass der erfolgreiche Auftakt in der Bundesliga im Heimspiel am Freitag gegen Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr live auf DAZN ) Rückenwind verleiht. "Der gute Start hilft uns, weil es wichtig ist, dass man gut in die Saison kommt", sagte Labbadia. Das erste Liga-Spiel hatte Hertha 4:1 bei Werder Bremen gewonnen.

In der Rolle des Favoriten sieht Labbadia sein Team aber nicht. "Frankfurt ist eine starke Mannschaft, die in den letzten Jahren viel erreicht hat", betonte Labbadia, der ein "kampfbetontes und intensives Spiel" erwartet. Nicht dabei sein wird Javairo Dilrosun. Der Flügelspieler laboriert an einer Oberschenkelverletzung.

Besonders zuversichtlich stimmt Labbadia die zuletzt guten Auftritte seiner Offensive. "Es ist gut, dass die Stürmer in den letzten beiden Spielen so oft getroffen haben", sagte der Coach: "Wir haben unterschiedliche Stürmertypen, die uns erlauben, sehr flexibel im Angriff zu sein."

Insgesamt 5000 Personen sind für die Partie im Olympiastadion zugelassen, 4000 davon werden Karteninhaber sein. "Wir finden es wunderbar, dass wir nach so langer Zeit wieder vor Fans spielen können", sagte Manager Michael Preetz.

Bundesliga - Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Der Direktvergleich beider Teams

Hertha BSC 71 Duelle Eintracht Frankfurt 32 SIEGE 21 18 REMIS 18 21 NIEDERLAGEN 32 120 TORE 99

Bundesliga - Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Adi Hütter verlangt Steigerung

Trainer Adi Hütter vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt verlangt von seiner Mannschaft beim Punktspiel am Freitag bei Hertha BSC (20.30 Uhr live auf DAZN ) eine deutlich bessere Vorstellung als beim enttäuschenden Saisonauftakt gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld (1:1).

"Wir müssen uns gegenüber dem ersten Spiel steigern. Fakt ist, dass wir Ergebnisse und Leistung bringen müssen", sagte Hütter am Donnerstag: "Es kann auch sein, dass es die ein oder andere personelle Veränderungen geben wird."

Mit Blick auf das Personal steht die Eintracht vor der Verpflichtung des Australiers Ajdin Hrustic (24) vom niederländischen Erstligisten FC Groningen. "Ich habe ihn als netten und bescheiden Jungen kennengelernt", sagte Hütter vielsagend. Wechselgerüchte um Nationaltorhüter Kevin Trapp will der Coach dagegen "ad acta" legen: "Kevin möchte zu 100 Prozent hierbleiben."

Quelle: SID

Bundesliga - Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Das Duell im Überblick