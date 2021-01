Gladbach vs. BVB heute live: Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Nach Leverkusen muss der BVB zum nächsten schweren Spiel nach Gladbach. Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM findet Ihr im Artikel.

Nach der Niederlage gegen hat (BVB) nun schon zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayern München. Damit ist die neunte Meisterschaft der Schwarz-Gelben in weite Ferne gerückt. In der muss sich der Fokus nun auf die Qualifikation für die Champions-League richten. Mit trifft man dabei am Freitagabend auf einen direkten Konkurrenten.

Das Hinspiel entschied der BVB mit 3:0 souverän für sich. Erling Braut Haaland steuerte in jenem Duell einen Doppelpack bei. Beim Spitzenspiel gegen Leverkusen blieb der Norweger zuletzt aber blass.

Die Gladbacher konnten zuletzt gegen einen knappen und glücklichen 1:0-Sieg einfahren. Die Fohlen sind deshalb weiter mitten im Kampf um die begehrten Plätze für die Königsklasse. Mit einem Heimsieg könnte man die Dortmunder hinter sich lassen und weiter in der Tabelle klettern. Der Anstoß ist am Freitag, 22.01.2021, um 20.30 Uhr im Borussia-Park (Mönchengladbach).

Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund heute live im TV und LIVE-STREAM. Goal erklärt Euch hier im Artikel wie Ihr das Spiel sehen könnt.

Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Borussen-Duell der Bundesliga im Überblick

Wettbewerb Bundesliga, 18. Spieltag Begegung VfL Borussia Mönchengladbach (7. Platz) - BV Borussia Dortmund (4. Platz) Ort Borussia-Park, Mönchengladbach Anpfiff Freitag, 22.01.2021, 20.30 Uhr

Gladbach gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Bundesliga am Freitag im TV und LIVE-STREAM

Gute Nachrichten für alle Gladbach- und BVB-Fans! Das Spiel wird live am Freitagabend im Free-TV übertragen. Gelegentlich übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien in ihrem Programm. Das ZDF hat sich in diesem Fall die Rechte gesichert. Um 20.15 Uhr beginnt die Sendung mit Katrin Müller-Hohenstein als Moderatorin und Per Mertesacker als Experten. Kommentiert wird das Spiel ab 20.30 Uhr von Oliver Schmidt .

Gladbach gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Bundesliga am Freitag im LIVE-STREAM bei DAZN

Auch DAZN zeigt die Bundesliga-Partie am Freitagabend im LIVE-STREAM. Mit dem kostenlosen Probemonat des Streaming-Dienstes ist auch dieses Angebot für Euch kostenfrei. Zwar müsst Ihr Euch anmelden, um die Partie live bei DAZN sehen zu können, aber die Kündigung ist schon während des Gratismonats möglich. Danach kostet das Abo 119,99 Euro im Jahresabo (ca. 9,99 Euro monatlich ) oder 11,99 Euro im Monatsabo. Alles Infos dazu findet Ihr hier.

DAZN überträgt nicht nur die Bundesliga live sondern auch viele weitere Live-Sport-Events. Der Streaming-Dienst hat beispielsweise die europäischen Fußball-Top-Ligen (La Liga, , , uvm.), Basketball, Football, Wintersport und Tennis im Programm. Eine Übersicht zu den ausgestrahlten Events der nächsten Wochen findet ihr hier.

Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Bundesliga am Freitag im TV bei DAZN

Habt Ihr Euch den Gratismonat gesichert oder bereits ein Abo abgeschlossen, könnt Ihr Euch bei DAZN einloggen und das Spiel am Freitagabend verfolgen. Natürlich könnt Ihr den Stream auch auf Eurem TV sehen. Wenn Ihr bereits einen Smart-TV oder eine Spielekonsole habt, ist das ganz einfach. Auch für Euren Apple TV ist die DAZN-App erhältlich. Alles weitere dazu hier.

Gladbach gegen BVB (Borussia Dortmund): Das Borussen-Duell bei DAZN im Überblick

Beginn der Übertragung: Vorberichte ab 20:15 Uhr

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Sebastian Kneißl

Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Highlights und das Spiel im Re-Live bei DAZN

Ein Abonnement bei DAZN hat mindestens zwei weitere Vorteile für Sportfans. Falls Ihr das Spiel nicht live im TV oder LIVE-STREAM sehen konntet, bietet Euch der Streaming-Dienst nur 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partie in einer Zusammenfassung an. Ihr müsst also nicht bis zur Sportschau am nächsten Tag warten, wenn Ihr das Spiel Eures Lieblingsklubs verpasst habt.

Außerdem könnt Ihr Euch die komplette Partie im Re-Live bei DAZN ansehen, wenn der Kanal das Spiel übertragen hat. Wenn Euch also niemand vorher das Ergebnis verrät, könnt Ihr das Spiel auch später genießen als wäre es live. Schaut mal vorbei.

Gladbach gegen BVB (Borussia Dortmund): Der LIVE-TICKER bei Goal

Ihr könnt das Spiel nicht live sehen? Kein Problem! Mit unserem LIVE-TICKER seid ihr auch auf dem Laufenden, wenn Ihr nicht vor dem TV sitzen könnt. Klickt euch rein!

Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen

Am Spieltag findet Ihr an dieser Stelle die Aufstellungen der Mannschaften. Sie werden ungefähr eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht. Kommt also vor dem Spiel nochmal hierher und seid top-informiert!