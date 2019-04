United-Legende Paul Scholes kritisiert Paul Pogba: In seiner Fantasiewelt ist er der Beste

Paul Pogba steht bei Manchester United immer wieder in der Kritik. Vereinslegende Scholes stimmt nun mit ein und vermisst den Juventus-Pogba.

Vereinsikone Paul Scholes hat Manchester Uniteds Mittelfeldstar Paul Pogba scharf kritisiert. "Er tut Dinge, die er auf einem Fußballfeld nicht tun sollte", sagte Scholes gegenüber Premier League Productions. Das Talent des Franzosen zweifelt der 44-jährige Engländer nicht an, Pogbas Einstellung missfällt ihm aber deutlich.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Er denkt, dass er ein großer Spieler ist. Derjenige, der den Leuten zeigt, dass er der Beste der Welt ist. Sollte er aber nicht," findet Scholes. Er ist der Meinung, dass Pogba einen Mitspieler gebrauchen könnte, der ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholen würde: "Falls er eine solche Behandlung nicht bekommt, wird er weiterhin in seiner kleinen Fantasiewelt leben, wird weiterhin denken, dass er der Beste ist."

Paul Pogba: Bei stellte er sich noch in den Dienst der Mannschaft

Die United-Ikone sieht dabei einen klaren Unterschied zu Pogbas Zeit bei Juventus, wo er unter Massimiliano Allegri zum Star wurde: "Allegri war ein guter Trainer für ihn, und man dachte, dass Mourinho das auch sein würde", so Scholes. Aber: "Mourinho hatte doch keinen so großen Einfluss auf ihn."

Jose Mourinho wurde nach schwachen Ergebnissen und Streitereien mit Pogba im Dezember entlassen, Ole Gunnar Solskjaer übernahm.

In habe sich Pogba noch in den Dienst der Mannschaft gestellt, betont Scholes: "Er hatte starke Charaktere um sich herum, Chiellini, Pirlo, großartige Spieler. Er hatte eine Aufgabe in diesem Team. Er hat sich dort den Hintern abgearbeitet. Das sollte er hier jede Woche tun."

Paul Scholes über Pogba: Bei Juventus der "beste Mittelfeldspieler der Welt"

Im Sommer 2016 wechselte Paul Pogba für 105 Millionen Euro von Juve zurück zu seinem Jugendklub und wurde so zum damals teuersten Spieler der Welt. Für Scholes war Pogbas Qualität zu jenem Zeitpunkt unbestritten: "Bei Juventus haben wir den besten Mittelfeldspieler der Welt gesehen, ohne jeden Zweifel."

Seit seinem Wechsel stand der 66-fache Nationalspieler oft in der Kritik, da er die Erwartungen an sein Spiel nicht immer erfüllen konnte. Außerdem fiel er wiederholt negativ neben dem Platz auf, viele Experten werfen ihm Starallüren vor. In letzter Zeit häufen sich die Gerüchte um einen möglichen Wechsel Pogbas zu Real Madrid.