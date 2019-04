Schlechtes Zeugnis für Manchester Uniteds Paul Pogba: Statistik offenbart deutliche Defizite in der Laufintensität

Was die Laufintensität angeht, ist Paul Pogba der schlechteste Mittelfeldspieler der Premier League. Zu diesem Schluss kommt nun eine Statistik.

Ein Vergleich der Mittelfeldspieler in der Premier League hat bei Manchester Uniteds Mittelfeldstar Paul Pogba deutliche Defizite in der Laufintensität ans Licht gebracht. Sprints des ehemaligen Juve-Spielers haben demnach Seltenheitswert. Vielmehr geht der Franzose in 64 Prozent seiner Einsatzzeit über das Feld – das ist das schlechteste Ergebnis aller 79 Spieler, die für die Statistik betrachtet wurden.

Im Jogging-Tempo verbringt Pogba ebenfalls nur 22 Prozent – das ist der vorletzte Platz in der Liga-Bilanz. Bei der Gesamt-Laufleistung belegt der Weltmeister dagegen Platz 16 von 79, in der laufenden Saison kommt er bisher auf 322 Kilometer.

Nach dem 0:2 im Derby gegen hatte sich Ex-United-Kapitän Roy Keane den 26-Jährigen zur Brust genommen: "Wenn du ein guter Teamkollege sein willst, musst du in der Defensive mit nach hinten rennen. Große Spieler machen ihre Mannschaft und ihre Mitspieler besser."

Mit Blick auf Pogba betonte der 47-Jährige: "Es gibt zu viele Spiele, in denen er nicht zurück nach hinten läuft"​, kritisierte Keane Pogbas Einstellung: "Er spielt für sich selbst. Er ist ein großes Problem für United."

unter Solskjaer erneut in der Krise

Nach der Entlassung von Trainer Jose Mourinho war Pogba unter dessen Nachfolger Ole Gunnar Solskjaer zunächst aufgeblüht, inzwischen befindet er sich mit United jedoch in einer erneuten Krise.

In der Liga drohen die Red Devils die Königsklasse zu verpassen, nachdem man in den letzten sechs Spielen nur gegen Watford und West Ham gewinnen konnte. In der scheiterte der englische Rekordmeister im Viertelfinale am .