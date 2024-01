"Manchester United will mich nicht": Cristiano Ronaldo rief vor Wechsel wohl mitten in der Nacht bei Rio Ferdinand an

Cristiano Ronaldo bat vor seiner Rückkehr zu Manchester United offenbar einen alten Bekannten um einen Gefallen.

WAS IST PASSIERT? Ein enger Vertrauter von Manchester Uniteds Vereinslegende Rio Ferdinand, Stephen Howson, hat verraten, dass Cristiano Ronaldo diesen kurz vor seiner Rückkehr zu den Red Devils zu später Stunde anrief, um die Verhandlungen in die richtige Richtung zu lenken.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Portugiese war im Sommer 2021 auch mit dem FC Chelsea und Manchester City in Verbindung gebracht worden. Lange hatte es danach ausgesehen, dass Ronaldo sich ausgerechnet dem Stadtrivalen von United anschließen würde.

Daher habe auch der damalige Trainer Ole Gunnar Solskjaer nicht mit einem Comeback von CR7 im Old Trafford gerechnet, erzählte Howson im Gespräch mit Stretford Paddock, dem Host eines Fan-Channels von ManUnited.

WAS WURDE GESAGT? "Ich weiß nicht einmal, ob Solskjaer zu irgendeinem Zeitpunkt konsultiert wurde, bevor der Deal fast abgeschlossen war", sagte er und ging auf den Transferprozess ein: "Donnerstagabend um 9 Uhr geht er [Ronaldo; Anm. d. Red.] zu Manchester City. Irgendwann in der Nacht ruft er Rio [Ferdinand] an und sagt: 'United will mich nicht, kannst du jemanden anrufen?'"

Die Verwirrung soll auch an Ronaldos Berater Jorge Mendes gelegen haben. Dieser habe "ein bisschen Drecksarbeit gemacht", sagte Howson: "Er hat United nichts von dem Transfer zu City erzählt, er hat ihn nur zu City gebracht, aber er hat Ronaldo gesagt, dass United ihn nicht will."

Anschließend habe Ferdinand den damaligen Vorstandsvorsitzenden Ed Woodward angerufen und diesen über Ronaldos Pläne in Kenntnis gesetzt. "Er sagte: 'Weißt du, Ronaldo sitzt gerade im Flugzeug, um sich für Manchester City untersuchen zu lassen'", erzählte Howson.

Woodward sei aus allen Wolken gefallen und habe anschließend gleich mehrere Funktionäre und Vereinsikonen, darunter auch Sir Alex Ferguson angerufen, um den Deal zugunsten von Manchester United ausfallen zu lassen. "Ole war wahrscheinlich die neunte Person auf dieser Liste", so Howson.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Ronaldo blieb letztlich nur bis zum Winter 2022, nachdem er sich in einem Interview mit Piers Morgan den Verein, den Trainer und seine Mitspieler scharf kritisiert hatte und sein Vertrag aufgelöst wurde.

Kurz darauf unterschrieb der heute 38-Jährige einen hochdotierten Vertrag bei Al-Nassr in Saudi-Arabien. Dieser läuft noch bis 2025.

