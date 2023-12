Transfer zu Al-Ettifaq: Steven Gerrard will im Januar wohl einen ehemaligen Golden Boy nach Saudi-Arabien holen

Bei den Red Devils kommt Martial aktuell nur als Joker zum Zug. Könnte er im Winter dem Ruf des Geldes folgen?

WAS IST PASSIERT? Saudi-Klub Al-Ettifaq könnte im Januar ein Angebot für Anthony Martial von Manchester United abgeben. Das berichtet der Transferexperte Ekrem Konur auf X. Der 28 Jahre alte Franzose soll dem Klub von Trainer Steven Gerrard eine Ablöse von zehn Millionen Euro wert sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Martials Vertrag bei den Red Devils läuft im Sommer aus. Will der Klub noch eine Ablösesumme kassieren, müsste man den einstigen Gewinner des Golden-Boy-Awards also im Winter verkaufen.

Unter Manager Erik ten Hag spielt der Mittelstürmer in dieser Saison zumeist nur als Joker. Bisher hat er in 19 Pflichtspielen zwei Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet.

Martial steht seit 2015 bei ManUnited unter Vertrag. In der Rückrunde 21/22 war er an den FC Sevilla ausgeliehen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Am Dienstagabend trifft United in der Champions League daheim auf den FC Bayern München. In der Liga geht es am Sonntag auswärts beim FC Liverpool weiter.