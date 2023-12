Manchester United trifft am Dienstag in der Champions League auf Bayern München. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Champions League 2023/24 gehen die Partien des sechsten Spieltags in der Gruppenphase über die Bühne. Dabei bekommt es Manchester United am Dienstag (12. Dezember) mit dem FC Bayern München zu tun. Der Anstoß des Aufeinandertreffens in der Gruppe A erfolgt um 21 Uhr.

Das Old Trafford dient als Schauplatz der Begegnung zwischen den Red Devils und dem FCB. Manchester United und der FC Bayern München United halten nach vor dem letzten Spieltag bei vier und 13 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Manchester United vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Manchester United vs. FC Bayern München, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Manchester United – FC Bayern München Wettbewerb Champions League, Gruppe A, 6. Spieltag Datum Dienstag, 12. Dezember 2023 Uhrzeit 21 Uhr Ort Old Trafford (Manchester)

Manchester United vs. FC Bayern München im TV und Livestream: Läuft die Champions League heute bei Prime oder DAZN?

Manchester United vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Manchester United-News

Manchester United erlebte vor zwei Wochen ein 3:3 bei Galatasaray.

Zuvor nahm die Mannschaft von Erik ten Hag in den ersten vier Spieltagen drei Punkte mit. Ein 1:0 gegen den FC Kopenhagen am 24. Oktober stellte das Erfolgserlebnis dar.

Außerdem kassierten die Red Devils drei Niederlagen: Ein 3:4 beim FC Bayern München sowie ein 3:4 in Kopenhagen und ein 2:3 von Anfang Oktober gegen Galatasaray.

Die Aufstellung des Manchester United

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Bayern München-News

Der FC Bayern München holte am 29. November eine Nullnummer gegen den FC Kopenhagen.

Die Elf von Thomas Tuchel fädelte zuvor in den ersten vier Champions-League-Partien ebenso viele Siege ein.

Hierbei gelangen dem FCB zunächst das 4:3 gegen Manchester United und ein 2:1 in Kopenhagen. Es folgten ein 3:1 und ein 2:1 gegen Galatasaray.

Die Aufstellung des FC Bayern München:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Manchester United gegen FC Bayern München live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 11 Siege Manchester United 1 Siege FC Bayern München 7 Unentschieden 3 Letztes Duell FC Bayern München vs. Manchester United 4:3 (Champions League, 20. September 2023)

Manchester United vs. FC Bayern München live anschauen: Nützliche Links