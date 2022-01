Rangnick: Martial wollte nicht im Kader stehen - United-Star widerspricht

Nach dem 2:2 bei Aston Villa hat Ralf Rangnick erklärt, weshalb Anthony Martial nicht im Kader von Manchester United stand. "Anthony Martial wollte nicht im Kader sein", sagte Rangnick auf der Pressekonferenz nach der Partie, in der die Red Devils eine 2:0-Führung verspielt hatten. "Er hätte normalerweise zum Kader gehört, aber er wollte nicht und das war der Grund, warum er nicht mit uns gereist ist", fuhr der Trainer fort.

Martial widersprach der Darstellung seines Trainer via Social Media. Der Angreifer schrieb in einer Instagram-Story: "Ich werde mich niemals weigern, für ManUnited zu spielen. Ich bin seit sieben Jahren hier. Ich habe mich nie respektlos verhalten und werde das gegenüber dem Verein und den Fans auch niemals tun."

Manchester United: Anthony Martial will wechseln

Martial will United allerdings noch im Januar verlassen. Das bestätigte Rangnick bereits vor einigen Tagen. "Er hat klar gesagt, dass er gehen will. Aber es spielt auch eine Rolle, welche Klubs interessiert sind und ob sie unsere Forderungen erfüllen können", sagte Rangnick.

Der 26-Jährige wurde zuletzt unter anderem mit einem Wechsel per Leihe zum FC Barcelona, FC Sevilla und Newcastle United in Verbindung gebracht. United soll aber angeblich darauf bestehen, dass ein aufnehmender Verein Martials Gehalt übernimmt sowie eine Leihgebühr zahlt.

Der Angreifer steht in Manchester seit 2015 unter Vertrag und kam einst für eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro von der AS Monaco. Für United absolvierte er bislang 268 Pflichtspiele, in denen ihm 79 Tore und 50 Vorlagen gelangen.