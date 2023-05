Manchester United angeblich mit Min-jae Kim von Napoli über Transfer einig

Hat Manchester United kommende Saison einen neuen Abwehrchef? Aus Neapel soll offenbar ein Shootingstar ins Old Trafford kommen.

WAS IST PASSIERT? Manchester United hat angeblich eine Einigung mit Min-jae Kim von der SSC Neapel über einen Transfer in diesem Sommer erzielt. Das berichtet der Mirror.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach hat Uniteds Trainer Erik ten Hag den 26-jährigen Innenverteidiger von einem Wechsel ins Old Trafford überzeugt. Kim soll der neue Abwehrchef der Red Devils werden.

Als Ablöse würden wohl 52 Millionen Euro auf das Konto des italienischen Meisters fließen. So hoch ist die Ausstiegsklausel in Kims bis 2025 datiertem Vertrag, von der in den ersten Juli-Wochen dieses Sommers Gebrauch gemacht werden kann.

Auch die in Neapel ansässige italienische Zeitung Il Mattino berichtet indes von einem bevorstehenden Transfer Kims nach Manchester. Demnach sind nur noch Kleinigkeiten zu klären.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kim war erst vergangenen Sommer für rund 18 Millionen Euro von Fenerbahce zu Napoli gewechselt. Mit herausragenden Leistungen hatte der Südkoreaner maßgeblichen Anteil am Titelgewinn der Partenopei in der Serie A, der bereits feststeht.

Neben United wurde Kim auch mit anderen Topklubs wie Paris Saint-Germain, Manchester City oder dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.