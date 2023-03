PSG offenbar an Kim Min-jae interessiert - Klausel im Napoli-Vertrag als Türöffner?

Kim Min-jae gilt inzwischen als einer der besten Innenverteidiger der Welt. PSG soll sich nun um ihn bemühen wollen.

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germain denkt offenbar über eine Verpflichtung von Napoli-Innenverteidiger Kim Min-jae im kommenden Sommer nach. Das berichten sowohl das französische Portal Foot Mercato als auch die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach wollen die Pariser Verantwortlichen um Berater Luís Campos die Defensive nach dem erneuten frühen Ausscheiden aus der Champions League einer Auffrischungskur unterziehen. Kim, der entscheidenden Anteil an Napolis Höhenflug in dieser Saison hat, ist dabei wohl eines der Hauptziele.

Besonders interessant machen könnte den 26-jährigen Südkoreaner eine Klausel in seinem Vertrag bei den Italienern. Diese soll es Kim erlauben, trotz Vertrags bis 2025 zwischen dem 1. Juli und dem 15. Juli 2023 für eine gewisse Ablöse zu einem Verein außerhalb Italiens wechseln zu können.

Bei der genauen Summe liegen die Berichte auseinander. Laut Gazzetta dello Sport liegt sie zwischen 45 und 50 Millionen Euro, könnte sich je nach interessiertem Klub aber auf bis zu 60 Millionen Euro erhöhen. Foot Mercato zufolge beträgt sie 52 bis 53 Millionen Euro.

So oder so wären es Summen, die PSG wohl gut stemmen könnte. Neben den Franzosen gilt vor allem Manchester United als möglicher Abnehmer für Kim.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Kim war vergangenen Sommer für rund 18 Millionen Euro von Fenerbahce zu Napoli gewechselt. Laut Gazzetta dello Sport hatten die Berater des südkoreanischen Nationalspielers seinerzeit auf oben erwähnte Klausel gedrängt - für den Fall, dass sich Kim in der Serie A nicht zurechtfinden sollte.

Diese Sorge hat der WM-Teilnehmer mittlerweile bekanntlich längst widerlegt. Kim ist aus der Stammelf des italienischen Tabellenführers nicht wegzudenken, hat in der laufenden Saison bereits 35 Pflichtspiele absolviert. Daher soll sich Napolis Sportdirektor Cristiano Giuntoli auch darum bemühen, Kim mit einem neuen Vertrag ohne besagte Klausel auszustatten.