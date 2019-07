Im Rahmen des International Champions Cups (ICC) finden über den Planeten verstreut Spiele zwischen den besten Mannschaften der Welt statt. Am heutigen Samstag duellieren sich und im National Stadium in Singapur, Anstoß ist um 13.30 Uhr.

Die ersten beiden Partien des Vorbereitungsturnier wurden schon entschieden, FC Arsenal gewann gegen Bayern München (2:1) und der AC Florenz besiegte CD Chivas de Guadalajara (2:1). Heute Mittag steigen nun auch die beiden Schwergewichte aus und ins Turnier ein.

Ob in Fernost auch über den möglichen Transfer von Romelu Lukaku von Manchester nach Mailand gesprochen wird, kann nur spekuliert werden. Die geforderten 80 Millionen Euro für den belgischen Stürmer sind Inter derzeit zu viel, wie Tuttosport und der Corriere dello Sport berichteten.

Aufgepasst! Alle Spiele des ICC könnt Ihr live verfolgen! In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die heutige Partie im TV und LIVE-STREAM läuft. Zudem präsentieren wir Euch die Aufstellungen, sobald sie bekanntgegeben wurden.

Gute Nachrichten für alle Fans! Es wird gleich zwei Anbieter geben, die die heutige Partie live und in voller Länge übertragen. Einer davon ist der TV-Sender Sport1. Der Free-TV-Kanal startet seine Übertragung pünktlich zum Anpfiff um 13.30 Uhr.

Im Pay-TV wird die Partie dagegen nicht laufen. Sky zeigt keine Spiele des International Champions Cups. Welche andere Möglichkeit es gibt, die heutige Partie live zu schauen, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Der Streaming-Anbieter DAZN ist nun seit drei Jahren die Heimat aller Fans von Live-Sport. Klar also, dass dort auch der ICC läuft. Manchester United gegen Inter Mailand könnt Ihr auf DAZN ab 13.30 Uhr verfolgen. Solltet Ihr das Spiel nicht im LIVE-STREAM von Sport1 schauen wollen, ist DAZN also Eure beste Alternative.

Um auf den Stream zugreifen zu können, braucht Ihr lediglich ein Abonnement beim Streaming-Dienst. Das könnt Ihr ab dem 1. August zu folgenden Konditionen buchen:

Eine Übersicht und Details zu den aktuellen Preisen findet Ihr zudem unter diesem Link.

Sobald Ihr Euer Konto erstellt habt, könnt Ihr Euch über die App (steht kostenlos im Google Play Store und App Store bereit) auf dem Smartphone, Tablet oder Smart TV einloggen. Auch auf herkömmlichen TV-Geräten ist der Login über die Playstation oder den Amazon Fire TV Stick möglich. Auf dem PC, Laptop und MacBook funktioniert DAZN selbstverständlich auch.

Ist das Abo einmal abgeschlossen, steht Euch das komplette DAZN-Programm zur Verfügung. Das beinhaltet nicht nur alle 18 Duelle des ICC, sondern ganz neu auch viele Live-Spiele der ! In der kommenden Saison laufen alle Freitagsspiele, alle Montagsspiele und ausgewählte Sonntagsspiele bei DAZN.

Alle Infos zu der neuen Rechteverteilung im deutschen Live-Sport und welche LIVE-STREAMS Ihr in Zukunft auf DAZN sehen könnt, findet Ihr hier.

Solltet Ihr die Live-Übertragung der Partie verpasst haben, müsst Ihr Euch keine Sorgen machen. DAZN stellt schon kurz nach Abpfiff ein Video mit den Highlights hoch.

So könnt Ihr die besten Szenen von David De Gea, Romelu Lukaku (beide Manchester United) oder Ivan Perisic (Inter Mailand) noch mal nacherleben.

Ihr habt keinen LIVE-STREAM zur Verfügung und könnt heute Mittag auch nicht vor dem TV sitzen, wollt aber trotzdem über den Spielstand informiert sein? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von Goal bekommt Ihr alle wichtigen Ereignisse in Höchstgeschwindigkeit geschildert.

Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER. Das Angebot ist für Euch natürlich kostenlos.

De Gea - Wan-Bissaka, Tuanzebe, Lindelöf, Shaw - Matic, Pogba - James, Lingard, Martial - Rashford

Bank: Perreira, Romero, Bailly, Dalot, Darmian, Jones, Rojo, Smalling, Young, Andreas, Fred, Garner, Gomes, Mata, McTominay, Chong, Greenwood

The team news is in, Reds...🥁#MUFC #MUTOUR 🇸🇬 #ICC2019