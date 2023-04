Manchester United hat angeblich PSG-Star Neymar im Visier

Neymar kuriert aktuell eine schwere Knöchelverletzung aus. Hat der Brasilianer sein letztes Spiel für PSG womöglich schon absolviert?

WAS IST PASSIERT? Manchester United befasst sich mit einer Verpflichtung von Paris Saint-Germains Starstürmer Neymar. Das berichtet Foot Mercato. Demnach hätten die Red Devils sich bereits im Januar nach der Verfügbarkeit des Brasilianers erkundigt. Wegen des noch laufenden Übernahmeprozesses bei United sei daraus dann aber nichts geworden.

Sollte der Klub an ein Konsortium aus Katar unter der Führung von Scheich Jassim bin Hamad Al Thani verkauft werden, werde es im Sommer konkrete Schritte geben, um Neymar ins Old Trafford zu lotsen, heißt es.

WAS IST DER HINTERGRUND? Neymar gilt bei PSG seit längerer Zeit als Verkaufskandidat. Der Angreifer, der immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, streicht ein horrendes Gehalt ein und soll bei einem passenden Angebot abgegeben werden. Neymars Vertrag an der Seine läuft noch bis 2025.

Manchester United sucht derweil nach dem Abgang Cristiano Ronaldos zur nächsten Spielzeit einen neuen Star für den Sturm. Auch Harry Kane von Tottenham Hotspur und Napolis Victor Osimhen werden in diesem Zusammenhang häufig genannt.

An Neymar soll derweil auch Uniteds Premier-League-Rivale FC Chelsea Interesse zeigen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der Selecao-Star stammt aus der Jugend des FC Santos. Kürzlich betonte er, später in seiner Karriere noch einmal für den brasilianischen Traditionsverein spielen zu wollen. 2013 wechselte er von dort für 88 Millionen Euro zum FC Barcelona. PSG überwies vier Jahr später die Weltrekordablöse von 222 Millionen Euro an die Blaugrana.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Neymar legt in Paris einen bärenstarken Saisonstart mit 18 Toren in 29 Einsätzen hin. Dazu lieferte der 31-Jährige auch noch 17 Assists. Nach der Weltmeisterschaft in Katar verletzte er sich während eines Ligaspiels allerdings am Knöchel und eine Operation bedeutete das vorzeitige Saisonende.