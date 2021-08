Cristiano Ronaldo wechselt zu Manchester United

Die spektakuläre Rückkehr ist tatsächlich perfekt! Nach dem Abschied von Juventus Turin schließt sich Cristiano Ronaldo Manchester United an.

Cristiano Ronaldo kehrt zu Manchester United zurück! Wie die Red Devils am frühen Freitagabend offiziell bekanntgaben, haben sie sich mit Juventus Turin auf einen Transfer des 36-jährigen Angreifers geeinigt .

Nach Informationen von Goal und SPOX überweist United als Ablöse 28 Millionen Euro an die Italiener. Die finale Einigung mit Ronaldo selbst sowie der Medizincheck stehen noch aus , teilte United mit.

Am Freitagmittag hatte Juve-Trainer Massimiliano Allegri verkündet, dass Ronaldo die Bianconeri trotz Vertrages bis 2022 verlässt. Der fünfmalige Weltfußballer war 2018 von Real Madrid nach Turin gewechselt, erzielte für Juventus 101 Tore in 134 Pflichtspielen.

Manchester United statt Manchester City: Cristiano Ronaldo kehrt zurück!

Nun ist CR7 nach zwölf Jahren zurück in Manchester. Als 18-Jähriger war er 2003 von Sporting Lissabon zu United gewechselt und reifte im Old Trafford zum Weltstar . Insgesamt lief er 292-mal (118 Tore) für die Engländer auf, wurde dreimal englischer Meister und gewann 2008 mit United die Champions League. 2009 wechselte Ronaldo dann für 94 Millionen Euro zu Real Madrid.

Nachdem sich am Donnerstag herauskristallisiert hatte, dass Ronaldo Juve nach drei Jahren verlässt, galt zunächst Manchester City als Favorit auf seine Verpflichtung. Die Skyblues zogen sich nach Gesprächen mit CR7-Berater Jorge Mendes am Freitag dann allerdings aus dem Transferpoker zurück, nach Informationen von Goal und SPOX war Ronaldo selbst auch ohnehin nicht sonderlich interessiert an einem Wechsel zu Uniteds Stadtrivalen. Neben den Red Devils und City befand sich bis zuletzt auch Paris Saint-Germain im Rennen um Ronaldo.