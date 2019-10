Bericht: Manchester United macht Jagd auf Ligue-1-Duo

Manchester United ist auf der Suche nach Verstärkungen offenbar in der Ligue 1 fündig geworden und hat ein Duo ins Visier genommen.

Der englische Rekordmeister hat offenbar großes Interesse an den Verpflichtungen von Boubakary Soumare ( ) und Moussa Dembele ( ). Das berichtet ESPN unter Berufung auf eigene Informationen.

Soumare, 1999 geboren in Paris, wurde in der Jugend von PSG ausgebildet und wechselte 2018 nach Lille. In der laufenden Saison kommt er defensive Mittelfeldspieler auf zehn Einsätze. Der Vertrag des französischen U21-Nationalspielers bei LOSC läuft im kommenden Sommer aus. Verein und Spieler konnten sich bislang noch nicht auf eine Verlängerung einigen, somit wäre Soumare nach der Saison ablösefrei zu haben. Auch der BVB wurde vor Monaten bereits mit Soumare in Verbindung gebracht.

Manchester United hat seit Längerem Interesse an Dembele

An Moussa Dembele wird ManUnited schon seit geraumer Zeit Interesse nachgesagt; bereits bei seinen Stationen und Glasgow soll er intensiv beobachtet worden sein. Seit seinem Wechsel in die Ligue 1 im Sommer 2018 erzielte Dembele in 43 Ligaspielen 23 Tore. Allerdings besitzt der 23-Jährige im Vergleich zu Soumare einen langfristigen Vertrag, der bis 2023 datiert ist.

Ein erstes Angebot über 40 Millionen Euro für Dembele hat Manchester im vergangenen Sommer nach Informationen von Goal und SPOX bereits abgegeben.