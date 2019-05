Manchester United bietet 40 Millionen Euro für Lyon-Stürmer Moussa Dembele

Verstärkt sich Manchester United mit einem Stürmer aus der Ligue 1? Für Lyons Moussa Dembele haben die Red Devils ein erstes Angebot abgegeben.

hat nach Informationen von Goal und SPOX Interesse an Moussa Dembele von und ein erstes Angebot für den Angreifer in Höhe von 40 Millionen Euro bereits bei den Franzosen hinterlegt.

Während sich Olympique als Tabellendritter für die qualifiziert hat, beendete United die Saison auf Rang sechs und kann dem Franzosen nur Europa-League-Fußball bieten. Dembeles Vertrag läuft zudem noch bis 2021, sodass Lyon in einer guten Verhandlungsposition ist.

Dembele wechselte vor der Spielzeit von in die und schoss in seiner Debütsaison wettbewerbsübergreifend 23 Tore. Auch weitere englische Klubs sollen an dem 22-Jährigen interessiert sein.

Die Red Devils verfolgen Dembele bereits seit seiner Jugend intensiv, Klub-Botschafter Eric Cantona macht sich für eine Verpflichtung seines Landsmannes stark.

Mit Dembele? Manchester United vielleicht vor Umbruch in der Offensive

Manchester steht vor einem wegweisenden Sommer auf dem Transfermarkt: Romelu Lukaku liebäugelt mit einem Wechsel in die . Auch um Alexis Sanchez und Paul Pogba ranken sich zahlreiche Gerüchte.

Neben dem Transfer von Swansea-Flügelspieler Daniel James, dessen Wechsel für 15 Millionen Pfund nahezu beschlossene Sache ist, werden auch Jadon Sancho von und Nicolas Pepe von lose mit United in Verbindung gebracht.

Das Team von Ole Gunnar Solskjaer schloss die Premier-League-Saison mit 32 Punkten Rückstand auf Meister ab und plant große Investitionen, um in der kommenden Spielzeit wieder ins Rennen um die Champions-League-Ränge einzugreifen.