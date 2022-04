Manchester City und Real Madrid liefern sich irres Spektakel: Die Champions League zum Nachlesen

Die Magier von Manchester City haben Rekordsieger Real Madrid an einem atemraubenden Champions-League-Abend die Grenzen aufgezeigt und dürfen erneut vom Endspiel träumen. Die Mannschaft von Startrainer Pep Guardiola bezwang die Königlichen in einem spektakulären Halbfinal-Hinspiel mit 4:3 (2:1). Damit reicht City auf dem Weg ins Finale am 28. Mai in Paris im Rückspiel am Mittwoch ein Unentschieden.

Der überragende Kevin De Bruyne (2.), Gabriel Jesus (11.), Phil Foden (53.) und Bernardo Silva (74.) trafen für den Vorjahresfinalisten, der zahlreiche weitere gute Chancen liegenließ. Riyad Mahrez scheiterte am Pfosten (48.). Die Treffer von Stürmerstar Karim Benzema in seinem 600. Spiel für Real (33. und 82., Handelfmeter) und Vinicius Junior (55.) hielten Madrids Hoffnungen auf den 14. Triumph am Leben.

Das Spiel zum Nachlesen:

XY - XY Manchester City vs. Real Madrid Anpfiff: 21 Uhr Tore 1:0 De Bruyne (2.), 2:0 Jesus (11.), 2:1 Benzema (33.), 3:1 Foden (53.), 3:2 Vinicius (55.), 4:2 Bernardo Silva (72.), 4:3 Benzema (82., HE) Aufstellung Manchester City: Ederson - Laporta, Stones (36. Fernandinho), Ruben Dias, Zinchenko - Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne - Mahrez, Jesus (83. Sterling), Foden. - Aufstellung Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba (46. Nacho), F. Mendy - Modric (79. Ceballos), Kroos, Valverde - Rodrygo (70. Camavinga), Benzema, Vinicius. - Gelbe Karten Laporte (81.), Fernandinho (81.) - Nacho (90.+3)

Nach dem Spiel | Welch ein phantastisches Halbfinalhinspiel in der Champions League! Viel besser kann man sich an einem Dienstagabend nicht unterhalten lassen. Die Partie hatte so ziemlich alles, was es braucht. Dennoch ist die Jungs von Manchester City nach dem 4:3 gegen Real Madrid nicht glücklich. Ganz früh in der 2. Minuten zappelte gleich der erste Schuss im Netz – und wenig später auch der Zweite. Die Skyblues schienen auf dem allerbesten Weg ins Endspiel zu sein. Im Verlauf der Partie führte das Team von Pep Guardiola drei Mal mit zwei Toren - und hatte großartige Chancen für drei, vier weitere Treffer - oder gar mehr. Doch die anfängliche Effizienz blieb auf der Strecke.

Manchester City vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+5 | Dann beendet Schiedsrichter Istvan Kovacs das Treiben auf dem Platz.

90.+3 | Nach einer Vorteilsauslegung kassiert Nacho mit etwas Verspätung für ein Foul noch eine Gelbe Karte.

Manchester City vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

90.+2 | Eigentlich würde es zu dieser großartigen Partie passen, dass es zum Schluss noch einen Knalleffekt gibt. Der aber deutet sich derzeit nicht an. Sollte es da tatsächlich gewesen sein.

90. |Soeben läuft die reguläre Spielzeit ab. Drei Minuten soll es noch obendrauf geben.

88. | Dann ist auch für Vinicius Junior Schluss. Marco Asensio übernimmt für die Schlussminuten.

Manchester City vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: WECHSEL

87. | Auf der Gegenseite schaffen es auch die Spanier nochmals in die Box. Vinicius Junior jedoch verfehlt die Kiste mit seinem Rechtsschuss sehr deutlich.

85. | Im Ansatz lassen die Gäste erkennen, noch mehr zu wollen. Plötzlich bekommen die Madrilenen noch einen Aktivitätsanfall. Bei den Citizens scheint der Tank leer zu sein. Doch dann kommt der gerade eingewechselte Raheem Sterling im Sechzehner zum Abschluss. Ja, der hat noch Kraft, schießt aber links am Tor vorbei.

83. | Aufseiten der Hausherren macht Gabriel Jesus Feierabend. Raheem Sterling soll noch einmal frischen Wind bringen.

Manchester City vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: WECHSEL

82. | Im letzten Liga-Spiel hat Karim Benzema zwei Elfmeter verschossen - beide unten links. Aber natürlich tritt der Torjäger auch jetzt wieder an und beweist Nerven wie Stahlseile. In Panenka-Manier hebt der Franzose den Handelfmeter lässig in die Mitte des Kastens und spekuliert erfolgreich darauf, dass sich Ederson für eine Ecke entscheidet. Mit diesem Tor überflügelt Benzema in der Torjägerliste Robert Lewandowski und ist nun alleiniger Spitzenreiter.

TOOOR! Manchester City - Real Madrid 4:3 | Torschütze: Benzema

81. | Offenbar wegen Meckerns fängt sich Fernandinho seine erste Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb ein.

Manchester City vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

81. | Seine zweite Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb streicht Aymeric Laporte auch noch ein. Allerdings wurden die Gelb-Konten der Spieler nach dem Viertelfinale gelöscht, Sperren kann es jetzt nicht mehr geben - allenfalls nach Platzverweisen.

Manchester City vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

80. | Elfmeter für Real Madrid! Bei einem hohen Ball in den Strafraum von Manchester hat Aymeric Laporte seinen Arm viel zu weit oben, wird genau dort an der Hand getroffen. Das ist eine klare Sache und ein Handelfmeter.

78. | Dani Ceballos ersetzt bei den Gästen Luka Modric.

Manchester City vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: WECHSEL

78. | Schlägt Real jetzt nochmals zurück? Luka Modric probiert es aus der zweiten Reihe. Der Rechtsschuss rollt rechts am Gehäuse von Ederson vorbei.

76. | Dann spaziert Riyad Mahrez auf halbrechts durch den Sechzehner, ist einfach nicht zu halten. Doch wie schaut es beim Algerier mit dem Toreschießen aus? Der Winkel wird spitz, mit dem rechten Fuß überwindet er Courtois. Die Kugel aber rollt am langen Eck vorbei. Wieder nichts!

74. | Nahe des linken Strafraumecks führt Oleksandr Zinchenko den Ball und schlägt einen Haken zur Mitte. Toni Kroos stellt das Bein raus und lässt den Ukrainer über die Klinge springen. Manch einer erwartet den Freistoßpfiff, doch der Unparteiische lässt Vorteil laufen, weil Bernardo Silva da gerade die Kugel übernimmt. Sekunden später wuchtet der Portugiese die Pille mit dem linken Fuß oben in den kurzen Winkel. Thibaut Courtois steht regungslos auf der Linie und schaut verdutzt aus der Wäsche.

TOOOR! Manchester City - Real Madrid 4:2 | Torschütze: Bernardo Silva

72. | Nach wie vor bestimmt der Tabellenführer der Premier League über weite Strecken das Geschehen auf dem Platz. Real wirkt zweikampfstark - wenn man denn mal in die Duelle kommt.

70. | Aufseiten der Gäste verlässt Rodrygo den Rasen, den dafür Eduardo Camavinga betritt.

Manchester City vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: WECHSEL

68. | Aus Nähe des linken Strafraumecks spielt Oleksandr Zinchenko den Ball in die Mitte. Etwa zehn Metern vor dem Tor leitet Phil Foden direkt mit dem linken Fuß weiter. Thibaut Courtois reagiert gut und wehrt den nicht sonderlich gut platzierten Ball ab.

66. | Und Manchesters Torausbeute ist ja nicht schlecht, auch wenn sie hätte viel besser sein können. Dennoch bestehen da nach wie vor beste Aussichten, dass noch mehr kommt. Gleiches aber gilt irgendwie auch für die Madrilenen, denen alles zuzutrauen ist.

64. | Während die Gäste jetzt wieder etwas entspannter zu Werke gehen können, bleibt den Skyblues gar nichts anderes übrig, als ihren Stiefel weiterzuspielen. Schließlich ist das ihr Heimspiel - und darüber hinaus können die gar nicht anders.

61. | Dann geht es schon wieder rauf und runter. Manchester bleibt weiter tonangebend. Allerdings lassen die Gastgeber jetzt auch zunehmend Respekt erkennen vor diesem abgebrühten Gegner, der scheinbar jeden Rückschlag wegsteckt und jetzt etwas häufiger selbst Angriffe initiiert.

59. | Derzeit nimmt die Partie ein ganz kurze Auszeit, die Profis müssen mal eben durchschnaufen.

57. | So schwingen sich die Königlichen hier zu effizienteren Mannschaft auf. Doch ganz so perfekt läuft es nicht weiter. Nach einer Flanke von Dani Carvajal kommt Eder Militao zum Kopfball, platziert den aber nicht gut genug. Ederson packt zu.

55. | Nicht zu fassen! Real schlägt umgehend zurück. Gerade noch Wegbereiter des dritten Tores seiner Mannschaft, lässt sich Fernandinho jetzt von einer Finte seines Landsmannes täuschen. Vinicius Junior lässt den Ball einfach durch, dreht sich dann und geht auf uns davon. So stürmt der Brasilianer über links in den Sechzehner und schiebt den Ball mit dem rechten Fuß ins lange Eck.

TOOOR! Manchester City - Real Madrid 3:2 | Torschütze: Vinicius

53. | Einmal mehr gehen die Hausherren früh drauf. Fernandinho unterbindet letztlich den Spielaufbau des Gegners und leitet über rechts den Angriff ein. Letztlich ist es auch der Brasilianer, der die gefühlvolle Flanke anbringt. Am Torraum kommt Phil Foden unbedrängt zum Kopfball und setzt den aus knapp fünf Metern in die Maschen.

TOOOR! Manchester City - Real Madrid 3:1 | Torschütze: Foden

52. | In jedem Fall tun die Jungs von Pep Guardiola alles dafür, spielen unverdrossen nach vorn und sind hier die klar bessere Mannschaft.

50. | Manchester sündigt maßlos in Sachen Chancenverwertung. Auf diesem Niveau kann es sich bitter rächen, wenn solche Gelegenheiten nicht genutzt werden. Die Engländer können nur hoffen, dass weitere Möglichkeiten folgen - und besser verwertet werden.

48. | Unglaublich! Wieder so ein Konter der Citizens! Einmal mehr geht Riyad Mahrez auf und davon, nimmt halbrechts in der Box mit dem linken Fuß Maß, visiert das lange Eck an - und trifft den linken Pfosten. Die Kugel springt zu Phil Foden, der seinen Nachschuss nicht richtig kontrollieren kann. Zwar ist Thibaut Courtois bereits geschlagen, doch da steht Dani Carvajal auf der Linie, wird mehr oder weniger angeschossen und rettet für Real.

46. | Ohne weitere personelle Veränderungen schickt Pep Guardiola seine Mannschaft in den zweiten Spielabschnitt. Die Hausherren hatten ja bereits während der ersten Hälfte den angeschlagenen John Stones durch Fernandinho ersetzen müssen.

46. | Carlo Ancelotti wechselt zur Pause. David Alaba bliebt in der Kabine, war im letzten Punktspiel bereits angeschlagen ausgewechselt worden. Dafür spielt fortan Nacho.

46. | Jetzt rollt der Ball wieder im Etihad Stadium.

Manchester City vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: WECHSEL

Manchester City vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Halbzeit | Zwei weitere Konter der Skyblues hätten den Königlichen schon in der ersten halben Stunde das Genick brechen können. Selbst wurde Real zunächst einzig durch ein Fast-Eigentor gefährlich, dass wegen einer Abseitsstellung ohnehin nicht gezählt hätte. Somit fiel der Anschlusstreffer schon ein wenig aus heiterem Himmel.

Halbzeit | Nach 45 höchst unterhaltsamen Minuten führt Manchester City im Halbfinalhinspiel der Königsklasse gegen Real Madrid mit 2:1. Dabei drohten die zunächst hocheffizienten Hausherren, den Gegner anfangs zu überrollen. Nach etwa anderthalb Minuten saß der erste Schuss. Und auch der zweite Abschluss hatte wenig später Zahlbares zur Folge. Die Gäste schwammen bedrohlich.

Manchester City vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+2 | Dann bittet Schiedsrichter Istvan Kovacs die Akteure zur Pause in die Kabinen.

45. | Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Eine Minute soll es noch obendrauf geben.

42. | Individuelle Qualität ist ohne Frage auch auf der anderen Seite unterwegs. Der enorm formstarke Karim Benzema lässt sich nun mal nicht komplett ausschalten. Und es gibt genügend Spieler, die in der Lage sind, diesen einzusetzen. Das hat der Anschlusstreffer beweisen.

40. | Folglich verzeichnet Manchester weiterhin die größeren Spielanteile. Und obwohl sich die Gäste hinten positionieren, haben die Skyblues die individuellen Fähigkeiten, trotzdem etwas zu entwickeln. Die richtig gefährlichen Szenen bleiben derzeit allerdings aus.

38. | Real scheint mit dem Anschlusstreffer erst einmal zufrieden. Die Lage hat sich dadurch entschärft. Jetzt geht es den Spaniern darum, sich nicht mehr diese kreuzgefährlichen Konter einzufangen.

36. | Früh muss aufseiten der Gäste gewechselt werden. Für den angeschlagenen John Stones kommt Fernandinho und übernimmt auch gleich die Kapitänsbinde von Ruben Dias.

Manchester City vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: WECHSEL

34. | Ein Tor - und schon schaut die Sache wieder ganz anders aus. Durch den 13. Saisontreffer von Benzema sind die Madrilenen plötzlich wieder voll im Geschäft. Umso mehr muss sich Pep Guardiola ärgern, dass sein Team zwischenzeitlich nicht schon mit drei oder vier Toren führte.

33. | Dann hat Ferland Mendy auf der linken Seite Platz und nutzt den für eine gute Flanke. Die findet perfekt auf den Schädel von Karim Benzema. Und Reals Tormaschine lässt sich diese Chance nicht entgehen, verlängert per Kopf unhaltbar ins lange Eck. Da streckt sich Ederson vergebens.

TOOOR! Manchester City - Real Madrid 2:1 | Torschütze: Benzema

30. | Für Real hätte das hier schon üble Ausmaße annehmen können. Jetzt tun die Gäste mal selbst etwas. Karim Benzema flankt in Folge einer Ecke von der rechten Seite. Der mit aufgerückte David Alaba köpft rechts am Tor vorbei.

29. | Ähnlich frei marschiert nun Phil Foden, bedient von Kevin De Bruyne, halblinks in die Box. Das ergibt die nächste Großchance, doch der Linksschuss streicht knapp am langen Eck vorbei. Die Effizienz der Citizens löst sich allmählich in Luft auf.

26. | Praktisch im Gegenzug schickt Bernardo Silva mit einem überragenden Pass Riyad Mahrez auf die Reise, der auf halbrechts in den Strafraum stürmt und es ein wenig mit Gewalt probiert. Der Rechtsschuss landet knapp neben dem kurzen Torwinkel am Außennetz. Pep Guardiola rastet richtiggehend aus, der Coach hätte das dritte Tor jetzt gern genommen.

25. | Unfassbar! Welch kuriose Szene! Ederson spielt im eigenen Sechzehner Ruben Dias an, der Druck von Karim Benzema bekommt. Der Franzose spitzelt den Ball auch tatsächlich zu Vinicius Junior. Der möchte dann wieder Benzema bedienen. Dias geht dazwischen - und der Ball kullert ganz langsam aufs lange Eck zu. Es riecht nach Eigentor, doch das Ding trifft den rechten Innenpfosten und springt zurück ins Feld. Allerdings wird dann eine Abseitsposition von Junior abgepfiffen.

23. | Allmählich erarbeiten sich die Königlichen ihre Spielanteile, sind also zumindest einigermaßen in dieser Partie angekommen. Der designierte spanische Meister muss sich fürs Erste mit kleinen Schritten begnügen.

21. | Auf der Gegenseite erarbeiten sich nun auch die Gastgeber einen ersten Eckstoß, der Sache von Toni Kroos ist. In dessen Folge gibt es die erste Abschlusshandlung der Männer von Pep Guardiola, die nichts Zählbares bringt. Der Linksschuss von Phil Foden verfehlt das Ziel.

18. | Jetzt zeigen die Gäste eine erste zielgerichtete Aktion. Über die linke Seite stürmt Vinicius Junior in den Sechzehner. Allerdings gestaltet sich der Winkel spitzt, weshalb da nicht sonderlich viel draus wird. Immerhin eine allererste Ecke springt heraus - die aber im Anschluss nichts einbringt.

15. | Und schon wieder brennt es im Strafraum von Real. Allerdings bekommt Phil Foden die Ballannahme nicht gut hin. Am eigenen Tor klärt David Alaba resolut, prügelt das Kunstleder einfach mal weg.

13. | Welch eine Effizienz! Auch der zweite Torschuss dieser Partie sitzt. Nach dem vierten Saisontreffer von Jesus in der Königsklasse sollten sich die Gäste nun doch Sorgen machen. Hier läuft so ziemlich alles gegen die Männer von Carlo Ancelotti.

11. | Plötzlich spielen die Citizens mal wieder einen Angriff zu Ende, der über links und Phil Foden läuft. Kevin De Bruyne bringt den Ball dann zur Mitte. Die Kugel rauscht im Sechzehner einen halben Meter an Toni Kroos vorbei. Dann sieht David Alaba nicht gut aus. So kommt Gabriel Jesus zum Zug. Der Brasilianer dreht sich geschickt und hat dann die Abgebrühtheit, die Pille aus kurzer Distanz mit der rechten Innenseite rechts an Thibaut Courtois vorbei in die Kiste zu setzen.

TOOOR! Manchester City - Real Madrid 2:0 | Torschütze: Jesus

8. | Manchester lässt es allerdings auch erst einmal gut sein. Die Hausherren setzen nicht entschlossen nach, begnügen sich damit, über ihren Ballbesitz das Geschehen zu kontrollieren.

6. | Viele Lösungen finden die Königlichen noch nicht. Die Mansnchaft von Carlo Ancelotti schiebt sich zumindest jetzt deutlicher hinten raus, lässt sich nun auch am gegenrischen Sechzehner sehen. Mehr allerdings tut sich fürs Erste nicht.

4. | Real jedoch ist zu erfahren, um sich durch den frühen Gegentreffer aus dem Konzept bringen zu lassen. Ärgerlich ist das aus spanischer Sicht gewiss, aber natürlich ist hier noch lange nichts entscheiden. Und die Gäste können in aller Ruhe nach Antworten suchen.

2. | Umgehend ergreifen die Gastgeber die Initiative und versuchen das Geschehen an sich zu reißen. Dann hat der Sekundenzeiger gerade mal anderthalb Runden gedreht, da führt Riyad Mahrez auf der rechten Seite den Ball bewegt sich dann Richtung Mitte, ohne nennenswert gestört zu werden. Aus Nähe des rechten Strafraumecks flankt der Algerier mit Gefühl und dem linken Fuß. Kevin De Bruyne läuft gut ein, wirft sich im Zentrum in die Hereingabe und köpft aus etwa sieben Metern ins linke Eck. Für den Belgier ist das der zweite Saisontreffer in der Königsklasse.

TOOOR! Manchester City - Real Madrid 1:0 | Torschütze: De Bruyne

1. | Soeben ertönt der Anpfiff, die Hausherren stoßen an. Bei zwölf Grad ist es in Manchester trocken, Niederschläge drohen nicht. Und die Stimmung im Etihad Stadium ist prächtig.

Manchester City vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Istvan Kovacs. Der 37-jährige FIFA-Referee kommt zu seinem 14. Einsatz in der Königsklasse, Qualifikation eingeschlossen. Zur Hand gehen ihm als Assistenten die rumänischen Landsleute Vasile Marinescu und Mihai Artene. Den vierten Offiziellen gibt Sandro Schärer aus der Schweiz. Die Videoschiedsrichter kommen aus Deutschland und heißen Marco Fritz und Bastian Dankert.

Vor Beginn | In jedem Fall hat der Klub aus der spanischen Hauptstadt das, was der Verein aus England so gern hätte - den Champions-League-Sieg. Während die Sky Blues ihr einziges Finale vor einem Jahr gegen den FC Chelsea verloren, ist Real Rekordsieger und kann sich vor diesen Titeln kaum retten. Allein sieben davon (zuletzt 2018) holten die Spanier, seit das ganze Champions League heißt. Zusammen mit den Triumphen im Europapokal der Landesmeisters sind es stattliche 13. Manchester City hat lediglich einen nennenswerten internationalen Erfolg zu Buche stehen - im Europapokal der Pokalsieger 1970.

Vor Beginn | Auch Real steht aktuell bei zwei Pflichtspielsiegen in Folge, die passenderweise auswärts beim FC Sevilla (3:2) und in Pamplona (3:1) eingefahren wurden. Wie die Citizens fingen sich die Männer von Ancelotti davor ihre letzte Niederlage ein. Das 2:3 nach Verlängerung gegen den FC Chelsea reichte aber für den Verbleib in der Königsklasse. Die letzte Niederlage in der Fremde geht auf Mitte Februar zurück. Die setzte es ebenfalls in der Champions Leuage, das 0:1 in Paris hatte aber gleichfalls keine negativen Folgen. Seither gewannen die Madrilenen all ihre sechs Auswärtsspiele. Eine gewisse Form also ist beiden Mannschaften nicht abzusprechen.

Vor Beginn | Wegen des spanischen Pokalfinales, welches ohne Beteiligung der Königlichen stattfand, pausierte die Primera Division am Wochenende, was Real nach dem letzten Einsatz am vergangenen Mittwoch eine knappe Woche Pause bescherte. Die Spieler also sollten ausgeruht sein. Manchester hingegen musste vor drei Tagen gegen Watford ran (5:1) und fuhr den zweiten Sieg in Folge ein. Davor hatten sich die Skyblues im Halbfinale aus dem FA Cup verabschiedet - durch ein 2:3 in Wembley gegen Liverpool. Eben jene Reds sorgten im Etihad auch für die letzten Punktverluste - beim 2:2 vor gut zwei Wochen. Verloren hat das Team von Guardiola daheim letztmals Mitte Februar gegen Tottenham (2:3). Seither ist man zu Hause sechs Pflichtspiele ungeschlagen.

Vor Beginn | Beide Klubs sind Tabellenführer in ihren heimischen Ligen. Doch während Real den Titel angesichts von 15 Punkten Vorsprung auf den FC Barcelona und den FC Sevilla so gut wie sicher hat, aus den verbleibenden fünf Partien noch einen Zähler braucht, muss Manchester in der Premier League gehörig kämpfen, um den äußerst hartnäckigen FC Liverpool in Schach zu halten. Bei lediglich einem Punkt Abstand dürfte Spannung bis zum Schluss garantiert sein. Die Citizens dürfen ihr Augenmerk also nicht ausschließlich auf die Königsklasse legen, wie das die Madrilenen tut können.

Vor Beginn | Während der FC Bayern München im Halbfinale der Champions League fehlt, treffen zwei der Ex-Trainer des deutschen Rekordmeisters im direkten Duell aufeinander. Für deutschen Bezug sorgen zudem der DFB-Nationalspieler Ilkay Gündogan (Bank) sowie Toni Kroos, Weltmeister von 2014 (Startelf). Die österreichische Komponente bringt David Alaba ein, der in der königlichen Viererkette seinen Dienst verrichtet.

Vor Beginn | Fünf Umstellungen gibt es auf Seiten der Gäste. Carlo Ancelotti setzt nach dem letzten Punktspiel Nacho, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Marco Asensio und Lucas Vazquez auf die Bank und beordert dafür Dani Carvajal, Ferland Mendy, Toni Kroos, Luka Modric und Vinicius Junior in Reals Anfangsformation.

Vor Beginn | Für Real Madrid stehen anfangs folgende elf Akteure auf dem Rasen: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Valverde, Kroos, Modric - Rodrygo, Benzema, Junior.

Vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Premier-League-Spiel am Wochenende nimmt Pep Guardiola drei Veränderungen vor. Anstelle von Joao Cancelo (Gelbsperre), Fernandinho und Jack Grealish (beide Bank) rutschen John Stones, Bernardo Silva und Riyad Mahrez in Manchesters Startelf.

Vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Manchester City geht die heutige Aufgabe in dieser Besetzung an: Ederson - Stones, Dias, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, B. Silva - Mahrez, Jesus, Foden.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zum Hinspiel des Halbfinales zwischen Manchester City und Real Madrid.

Manchester City vs. Real Madrid: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Manchester City:

Ederson - Laporta, Stones, Ruben Dias, Zinchenko - Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne - Mahrez, Jesus, Foden. - Trainer Guardiola.

Real Madrid setzt auf folgende Aufstellung:

Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, F. Mendy - Modric, Kroos, Valverde - Rodrygo, Benzema, Vinicius. - Trainer: Ancelotti.

Manchester City vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Es ist das siebte Duell zwischen Manchester City und Real Madrid im Europapokal, wobei die letzten sechs Begegnungen seit 2012/13 jeweils in der UEFA Champions League stattfanden. Nachdem die Citizens die ersten vier Begegnungen sieglos blieben (2U 2N), gewannen sie 2019-20 beide Spiele im CL-Achtelfinale.

Real Madrid hat keines der drei Auswärtsspiele bei Manchester City im Europapokal gewonnen (2U 1N), wobei die letzten beiden ebenfalls in der K.-o.-Phase der UEFA Champions League stattfanden – 0-0 im Halbfinal-Hinspiel 2015/16 und 1-2 im Achtelfinal-Rückspiel 2019/20.

Pep Guardiola, der Trainer von Manchester City, hat Real Madrid bereits zweimal in der KO-Phase der UEFA Champions League ausgeschaltet: im Halbfinale 2010/11 mit Barcelona mit 3-1 nach Hin- und Rückspiel und im Achtelfinale 2019/20 mit Manchester City mit 4-2 nach Hin- und Rückspiel. Guardiola könnte der erste Trainer werden, der Real Madrid dreimal aus der UEFA Champions League wirft.

Real Madrid hat nur eines seiner letzten sechs Gastspiele bei englischen Teams in der UEFA Champions League gewonnen (2U 3N): Anfang des Monats bei Chelsea. Kein Team hat jemals in einer einzigen UEFA-Champions-League-Saison zwei verschiedene englische Klubs auswärts in der KO-Runde besiegt.

Pep Guardiola (vier Siege) und Carlo Ancelotti (zwei Siege) standen sich bereits sechs Mal gegenüber – Guardiola errang alle seine vier Siege gegen Ancelottis Everton (3 in der Premier League, 1 im FA-Cup), während der Italiener zwei Siege im Halbfinale der UEFA Champions League 2013/14 einfuhr, als sein Real Madrid Guardiolas Bayern München mit 5-0 nach Hin- und Rückspiel besiegte.

Carlo Ancelotti hat 74 % seiner Spiele als Trainer von Real Madrid in der UEFA Champions League gewonnen (26/35). Das ist die höchste Siegquote aller Trainer mit einem Klub in der CL-Historie (mind. 20 Spiele).

Raheem Sterling hat in der UEFA Champions League 24 Tore für Manchester City geschossen. Wenn er in diesem Spiel trifft, würde er Paul Scholes (24) überholen, nur Wayne Rooney (30 für Man Utd) erzielte unter allen englischen Spielern in der CL-Historie mehr Tore für eine englische Mannschaft.

Karim Benzema hat in dieser Saison in neun Einsätzen für Real Madrid in der UEFA Champions League 12 Tore erzielt, darunter einen Hattrick bei seinem letzten Gastspiel in England Anfang des Monats (gegen Chelsea an der Stamford Bridge). Nur ein Spieler hat in einer einzigen UEFA-Champions-League-Saison mehr Auswärtstore gegen englische Mannschaften erzielt: Serge Gnabry erzielte 2019/20 sechs Auswärtstreffer für Bayern München (vier gegen die Spurs, zwei gegen Chelsea).

Nur Kingsley Coman (4.1) hat in der UEFA Champions League 2021/22 mehr Expected Assists (xA) als João Cancelo von Manchester City (3.6 xA), Der drittbeste Spieler in Sachen xA in dieser Saison ist Vinícius Júnior von Real Madrid (3.4 xA).

Real Madrids Vinícius Júnior hat in dieser Saison in der UEFA Champions League mehr Vorwärtsläufe mit dem Ball über 10 oder mehr Meter hingelegt als jeder andere Spieler (62), und kein Spieler hat in dieser Saison mehr Torschussbeteiligungen nach Carries (Lauf über mindestens 5 Meter mit dem Ball) abgegeben als der Brasilianer (21 - 10 Schüsse, 11 Schussvorlagen).

Getty Images

Manchester City vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Guardiola und die Champions League: "Ich denke zu viel nach"

Pep Guardiola kann es nicht mehr hören. Dem Vorwurf, er vercoache die großen Spiele, begegnet der Star-Teammanager von Manchester City nur noch mit Sarkasmus. "In der Champions League denke ich immer zu viel nach", sagte er kürzlich und lächelte spöttisch, "ich liebe es, dumme Taktiken zu erfinden."

Das war natürlich nicht ernst gemeint - und doch wird der Katalane den Makel des "Overthinking" nicht los. Wird er es auch im Halbfinal-Hinspiel gegen Rekordsieger Real Madrid mit Topstürmer Karim Benzema am Dienstag übertreiben? In Manchester geht die Angst um, dass Guardiola das mögliche Traumfinale gegen den FC Liverpool unnötig aufs Spiel setzt.

Der Katalane, schrieben die Evening News, bastle an einer "schrulligen" Idee: Angreifer Gabriel Jesus, gerade noch vierfacher Torschütze gegen den FC Watford und von Guardiola mit der Neuner-Legende Christo Stojtschkow verglichen, könnte angesichts der Personalprobleme in der Defensive aushelfen.

"Wenn Gabriel Rechtsverteidiger spielen muss, spielt er Rechtsverteidiger, kein Problem", sagte Guardiola am Wochenende schulterzuckend. Am Montag stellte er klar: "Er wird nicht Rechtsverteidiger spielen." Sicher? "Vielleicht ein paar Minuten, aber: nein."

Dass der 51-Jährige taktisch gerne hasardiert, ist längst belegt. Im Champions-League-Finale 2021 verzichtete er auf einen echten Sechser und Stamm-Linksverteidiger Joao Cancelo. Dessen Vertreter Oleksandr Sintschenko ließ Chelseas Kai Havertz vor dem Siegtor entwischen. In der Saison davor erlitt Guardiola im Viertelfinale gegen Lyon mit einer Dreierkette Schiffbruch.

2019 opferte er in derselben Runde gegen Tottenham mit Kevin De Bruyne seinen besten Mann - und scheiterte. 2018 war ebenfalls in der Runde der letzten Acht Endstation - auch, weil Guardiola gegen Liverpool Ilkay Gündogan völlig überraschend links spielen ließ und damit die Statik des City-Spiels aushebelte.

Und diesmal? "Es wäre doch langweilig, wenn ich immer gleich spielen würde", hielt Guardiola den Kritikern schon Anfang April entgegen, er müsse sich schließlich auch dem Gegner anpassen.

Immerhin: Im Achtelfinale 2020 hatte Guardiola die Königlichen ausgeschaltet (2:1/2:1). Auch diesmal hofft er auf "eine besondere Nacht" und forderte: "Wir sollten es genießen und alles geben, was in unseren Seelen steckt."

Doch auf der anderen Seite stehen das große Real und Benzema. "Verdammte Hölle", sagte City-Profi Rodri, "dieser Kerl ist in jedem Spiel Wahnsinn. Wir müssen auf der Hut sein!"

Während Manchester erst zum dritten Mal in der Vorschlussrunde steht, gehört Madrid bereits zum 30. Mal zu den Top Vier. Auf dem Weg dahin hat die Elf um Toni Kroos Topteams wie Paris St. Germain und Guardiolas Schreckgespenst Chelsea ausgeschaltet. Neben Sechser Casemiro ist zwar auch Abwehrchef David Alaba angeschlagen, doch Gündogan warnt: "Das ist eine brutale Truppe."

Quelle: SID

