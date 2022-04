Heute Abend (26. April 2022) ist Real Madrid zu Gast bei Manchester City. Das Hinspiel im Halbfinale der Champions League wird um 21 Uhr im Etihad Stadium in Manchester angepfiffen.

Beide Teams konnten ihre letzten beiden Spiele gewinnen. Im Viertelfinale setzte sich Real gegen Chelsea durch, Manchester City behielt gegen Atletico Madrid die Oberhand. Wir dürfen uns auf zwei spannende Spiele mit zwei sehr offensivstarken Mannschaften freuen. Wer heute Abend das bessere Ende für sich hat, sehen wir dann ab 21 Uhr.

Manchester City vs. Real Madrid heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Manchester City vs. Real Madrid Wettbewerb Champions League - Halbfinale (Hinspiel) Anpfiff 26. April 2022 - 21 Uhr Spielort Etihad Stadium (Manchester)

Manchester City vs. Real Madrid heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Leider nein, die gibt es nicht. Verantwortlich für das Zeigen der Champions League sind die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime. Letzterer zeigt ausgewählte Spiele am Dienstag, alle restlichen Partien sind nur bei DAZN zu sehen. Das heutige Spiel läuft nur bei Amazon Prime, eine klassische TV-Übertragung der Champions League gibt es also nicht mehr.

Manchester City vs. Real Madrid heute live: Die Partie im LIVE-STREAM sehen

Wie gerade erwähnt, ist das Spiel zwischen den Skyblues und Real Madrid nur bei Amazon Prime im LIVE-STREAM zu sehen. Um jetzt Zugriff auf diesen LIVE-STREAM zu bekommen, müsst Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Nur so könnt Ihr die Begegnung im STREAM sehen. Ein Abo bei Amazon Prime kostet Euch 7,99 Euro monatlich. Mehr Infos und den Link zur Anmeldung findet Ihr übrigens hier. Falls Ihr schon über ein Prime-Abo bei Amazon verfügt, dann könnt Ihr natürlich völlig kostenfrei die Partie City vs. Real dort verfolgen.

Manchester City vs. Real Madrid heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Mit dem LIVE-TICKER von GOAL bleibt Ihr ebenfalls immer up to date was die Geschehnisse auf dem Spielfeld angeht. Egal ob Tor, Gelbe Karte oder Auswechslung, Ihr werdet sofort informiert, wenn auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Manchester City vs. Real Madrid heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.