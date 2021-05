Wer zeigt / überträgt Manchester City - PSG (Paris-Saint Germain) im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals empfängt Manchester City PSG (Paris Saint-Germain). Goal erklärt, wer das Spiel live überträgt.

Halbfinal-Rückspiel in der Champions League: Manchester City empfängt am Dienstag PSG (Paris Saint-Germain)! Anstoß im Etihad Stadium ist um 21.00 Uhr.

Nach dem Duell am Dienstag wird einer der beiden Finalteilnehmer bereits feststehen - aktuell ist Manchester City Favorit auf den Platz beim Endspiel in Istanbul am 29. Mai.

Der Grund dafür ist einleuchtend: Die Citizens konnten sich im Hinspiel mit 2:1 durchsetzen, zusätzlich muss PSG im Rückspiel auf den gesperrten Idrissa Gueye verzichten.

Führung PSG, gedrehtes Spiel, Rote Karte: Das Hinspiel hatte schon so einiges zu bieten. Goal erklärt, wer am Dienstag das Halbfinale im TV und LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) live? Die Champions League in der Übersicht

Begegnung Manchester City - PSG (Paris Saint-Germain) Datum Dienstag | 04.05.2021 Wettbewerb Champions League | Halbfinale | Rückspiel Anstoß 21.00 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER ) Ort Etihad Stadium | Manchester | England

Wer zeigt / überträgt Manchester City - PSG (Paris Saint-Germain)? Die Champions League LIVE im TV

Es ist die Creme de la Creme, die aktuell im Halbfinale der Champions League vertreten ist: Die vier besten Mannschaften des Kontinents kämpfen um den Finaleinzug, bei dem man sich offiziell zur besten Mannschaft Europas krönen will.

Manchester City hat sich im Hinspiel vergangene Woche eine äußerst charmante Ausgangssituation erarbeitet, allerdings ist für PSG noch alles drin. Die für Fans wichtige Frage lautet daher: Wer zeigt / überträgt die Champions League im TV?

Wer zeigt / überträgt die Champions League LIVE im TV?

Ihr wollt frohe Kunde? Die können wir liefern! Das Champions-League-Halbfinale wird am Dienstag LIVE im TV übertragen - und das durch gleich zwei unterschiedliche Anbieter!

Sowohl Pay-TV-Sender Sky als auch Streamingdienst DAZN (kostenloses Abonnement) sind in dieser Woche für die Übertragung der Champions League zuständig - das gilt auch für die Begegnung zwischen Chelsea und Real Madrid!

Wer zeigt am Dienstag die Champions League LIVE? DAZN überträgt Manchester City - PSG (Paris Saint-Germain)

Kommen wir als erstes zu DAZN: Der junge Streamingdienst aus Ismaning bei München ist zwar erst seit wenigen Jahren im Business (2016), trotzdem dürfte die Plattform den allermeisten Sportanhänger:innen in Deutschland ein Begriff sein.

Mehrere Aspekte machen den Streamingdienst so beliebt: Auf den kostenlosen Probemonat, die Kosten und das Programm gehen wir im Laufe dieses Artikels genauer ein. Aber auch die Qualität der Übertragungen wird hoch geschätzt, so geht DAZN das Spiel an:

Wie zeigt / überträgt DAZN das Halbfinale der Champions League? Sandro Wagner kommentiert ManCity - PSG

Beginn der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Moderation : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentar : Jan Platte

: Jan Platte Experte Sandro Wagner

Sandro Wagner Trailer: Bereits jetzt auf DAZN zu sehen

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) im TV? So funktioniert DAZN auf dem Fernseher

So manche:r, die/der diesen Artikel in diesem Augenblick liest, wird jetzt verwirrt sein: Einen Streamingdienst im TV sehen? Da stimmt doch irgendwas nicht? Richtig - das ist nicht vollständig korrekt.

DAZN überträgt sein Programm nicht über die klassischen TV-Signale, sondern im Internet. So benötigt ihr die kostenlose DAZN-App auf eurem Smart-TV, um die Champions League LIVE zu sehen, alternativ natürlich auch im Browser oder auf der Spielekonsole, dem Tablet oder dem Smartphone / Handy.

Wer zeigt die Champions League live im Fernsehen? Sky überträgt im Pay-TV!

Wir haben es bereits erwähnt, auch Sky beteiligt sich in dieser Saison am irren Karussell der zahlreichen Sender, die Fußball übertragen, und zeigt am Dienstag Manchester City vs. PSG. Das Spiel findet ihr auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD.

Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Sender : Sky Sport 1 (HD)

: Kommentar: Wolff Fuss

Die UEFA schließt sich den Interessenträgern des englischen Fußballs an & boykottiert in den nächsten Tagen alle Social-Media-Plattformen. Der Boykott dauert bis Dienstag, 00.59 Uhr MESZ, um die Solidarität im Kampf gegen Online-Diskriminierung zu demonstrieren. #StopOnlineAbuse pic.twitter.com/FgfXHsJkWw — UEFA.com DE (@UEFAcom_de) April 30, 2021

Halbfinale der Champions League LIVE auf DAZN: So teuer ist Sky

Es gibt also zwei Anbieter - welchen solltet ihr jetzt nehmen? Das ist natürlich euch überlassen: Sky ist ein Pay-TV-Sender, der Sender verlangt also eine Stange Geld dafür, dass ihr das Programm sehen könnt.

Dafür müsst ihr bei Sky das "Sport-Paket" buchen, wo neben einer Auswahl von Champions-League-Spielen auch Formel 1 und DFB-Pokal enthalten sind. Alles weitere zum Kostenmodell von Sky findet ihr hier. Das kostenlose Abonnement von DAZN schauen wir uns in den nächsten Abschnitten an.

Wer überträgt / zeigt Manchester City gegen PSG (Paris Saint-Germain) im LIVE-STREAM? Die Champions League im Internet!

DAZN und Sky übertragen die Champions League - ihr müsst euch also zwischen einem der beiden Anbieter entscheiden, sofern ihr die Champions League im TV oder LIVE-STREAM sehen wollt. Wir liefern euch dafür alle wichtigen Informationen.

Champions League kostenlos sehen - DAZN überträgt City - PSG im LIVE-STREAM

Wie schon zuvor fangen wir mit DAZN an - der Streamingdienst hat nämlich ein ganz besonderes Angebot: Mit dem DAZN Probemonat könnt ihr 30 Tage lang ohne Einschränkungen auf alle Inhalte zugreifen!

Das wäre an sich ja nichts Besonderes an einem Abonnement, jetzt kommt aber der Clou: Der Probemonat ist kostenlos und unverbindlich, ihr könnt also im Anschluss ganz einfach kündigen!

Manchester City vs. PSG im LIVE-STREAM: So viel LIVE-Sport zeigt in Deutschland nur DAZN

Ein kostenloses Abonnement klingt immer gut, ihr wollt aber wissen, was genau auf DAZN zu sehen ist? Wir haben euch eine feine Übersicht zu beliebten Sportarten und Wettbewerben zusammengestellt:

Fußball ​Champions League Europa League Bundesliga Serie A Ligue 1 LaLiga MLS englischer Spitzenfußball Liga NOS Copa Libertadores Eredivisie usw.

American Football

Basketball

UFC

Boxen

Wintersport

Darts

Handball

Motorsport

Leichtathletik

Tennis

und vieles mehr!

Probemonat abgelaufen? So günstig ist DAZN

Der Probemonat ist abgelaufen, ihr wollt aber das großartige Programm von DAZN nicht missen? Dann müsst ihr euch zwischen zwei unterschiedlichen Abonnement-Optionen entscheiden: Dem Monatsabo oder dem Jahresabo.

Monatsabo: Monatlich kündbar | Monatliche Abbuchung | 11,99 Euro pro Monat

Jahresabo: Jährlich kündbar | Jährliche Abbuchung | 119,99 Euro pro Jahr

Wer zeigt / überträgt die Champions League im LIVE-STREAM? So strahlt Sky die CL im Internet aus

Sky Ticket Für Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen Sky Go Keine Zusatzkosten

Für Fans, die schon Kunde bei Sky sind

Mit richtigen Login-Daten anmelden

Gewünschten LIVE-STREAM auswählen

Wer überträgt / zeigt am Dienstag Manchester City gegen PSG (Paris Saint-Germain) live? Die passenden Apps im Überblick

