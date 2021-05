Manchester City vs. Paris St. Germain (PSG) im LIVE-STREAM, TV und Co.: Alle Informationen zur Champions-League-Übertragung

Der letzte Schritt zum Finale: Im CL-Halbfinal-Rückspiel empfängt Manchester City Paris St. Germain. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung.

Trotz mehrerer Meisterschaften in der Premier League konnte Pep Guardiola mit Manchester City in Europa noch nicht an alte Erfolge anknüpfen - bisher, steht seine Mannschaft doch kurz vor dem Einzug ins Champions-League-Finale.

Nach dem 2:1-Hinspiel-Sieg bei Paris St. Germain halten die Skyblues beim Rückspiel im heimischen Etihad Stadium jedenfalls alle Trümpfe in der Hand. Diesmal läuft die Saison also nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf der europäischen Bühne ganz nach Plan.

Das ist beim Gegner aus Paris nicht der Fall: Der Vorjahresfinalist in der Champions League sieht sich nicht nur national ungewohnter Konkurrenz ausgesetzt, sondern muss nun auch in der CL den Hinspiel-Rückstand wettmachen. Mauricio Pochettino, der den entlassenen Thomas Tuchel beerbte, konnte das Ruder bislang noch nicht herumreißen.

Anstoß im Ettihad Stadium zu Manchester ist am Dienstagabend (04.05.2021) um 21.00 Uhr.

In diesem Artikel könnt Ihr nachlesen, wo das Champions-League-Halbfinal-Rückspiel zwischen Manchester City und Paris St. Germain live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem präsentieren wir Euch hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen beider Mannschaften.

Manchester City vs. Paris St. Germain - das Halbfinal-Rückspiel der Champions League auf einen Blick

Begegnung Manchester City vs. Paris St. Germain (PSG) Wettbewerb Champions League (Halbfinal-Rückspiel) Datum Dienstag, 04.05.2021 | 21.00 Uhr Ort Etihad Stadium, Manchester/England

Champions League: So seht Ihr Manchester City vs. Paris St. Germain live im TV

Auch nach dem Ausscheiden der Bundesliga-Teams werden alle Spiele der Champions League in Deutschland live und in ganzer Länge übertragen - natürlich auch das Halbfinale zwischen Manchester City und Paris St. Germain. In der Saison 2020/21 liegen die Übertragungsrechte beim Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN .

Die Partie ManCity vs. Paris ist sogar auf beiden Kanälen zu sehen. Hier liefern wir alle Informationen rund um die Übertragung.

Manchester City vs. Paris St. Germain: Mit Sky-Abo live im Fernsehen live

Sky zeigt das Spiel auf dem Sender Sky Sport 1 . Bereits ab 20.00 Uhr gibt es hier Vorberichte und Analysen zum Spiel zwischen Manchester City und PSG und der anderen Halbfinalpaarung zwischen Chelsea London und Real Madrid. Ab 21.00 Uhr rollt dann der Ball, Kai Dittmann führt als Kommentator fachkundig durch das Spielgeschehen im Etihad Stadium.

Um Zugriff auf die Fernseh-Übertragung zu erhalten, müsst Ihr allerdings ein Abonnement beim Bezahlsender Sky abschließen. Informationen hierzu, welche Konditionen angeboten werden und für welche Zeiträume ein Sky-Abo verfügbar ist, erhaltet Ihr auf der offiziellen Website von Sky.

Manchester City vs. Paris St. Germain: Die Champions League heute im LIVE-STREAM verfolgen - so gehts

Die gute Nachricht für DAZN-Kunden: Auch Sie können das das Champions-League-Halbfinal-Rückspiel zwischen den Cityzens und den Parisern live und in ganzer Länge verfolgen. Denn DAZN überträgt per LIVE-STREAM!

Champions League: Mit DAZN live dabei bei ManCity vs. Paris

Das Streamingportal DAZN geht ab 20:30 Uhr auf Sendung, und läutet mit Vorberichten den Champions-League-Abend ein. Pünktlich zum Anpfiff übernimmt dann Alex Vogel die Spielberichterstattung. Ex-Profi Sandro Wagner steht Ihm als Experte zur Seite, Jan Platte übernimmt die Moderatoren-Rolle.

Neukunden sehen die Partie kostenlos: Dank des Probemonat, mit dem für die ersten vier Wochen noch keine Abo-Kosten fällig werden. Nach deren Ablauf werden für jeden weiteren Monat 11,99 Euro fällig, auch ein Jahresabo für dann insgesamt 119,99 Euro ist möglich.

Neben ausgewählten Champions-League-Partien besitzt DAZN auch die Live-Übertragungsrechte für alle Freitags- und Montags-Spiele der Bundesliga und für weitere europäische Top-Ligen. Mit der DAZN-App könnt ihr das komplette LIVE-STREAM-Angebot auch auf allen mobilen Geräten abrufen.

Übrigens: Auch auf dem TV kann DAZN mit Hilfe eines Smart-TVs, einer Konsole oder einem Fire-TV-Stick abgerufen werden!

Weitere Informationen und die Links zum Herunterladen für Apple- und Android-Geräte gibt es hier .

Manchester City vs. Paris St. Germain: Die Champions-League im Sky-LIVE-STREAM

Ihr habt ein Abonnement bei Sky abgeschlossen, seid aber am Dienstagabend unterwegs und könnt das Duell um den Einzug ins Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Paris St. Germain nicht im Fernsehen verfolgen? Keine Sorge, auch dann geht Ihr nicht leer aus: Mit der SkyGo-App können Sky-Abonnenten alle Spiele auch auf mobilen Geräten verfolgen, der Download ist dabei kostenlos.

Champions-League-Halbfinale: ManCity vs. PSG live schauen mit Sky Ticket

Wenn Ihr kein längerfristiges Abonnement bei Sky abschließen möchtet, bietet Euch der Bezahlsender noch eine weitere Möglichkeit: Mit Sky Ticket erhaltet Ihr für einen begrenzten Zeitraum Zugriff auf die Sky-LIVE-STREAM-Mediathek.

Für vier Wochen werden dafür 9,99 Euro, für jeden weiteren im Anschluss 29,99 Euro fällig . Eine weitere Möglichkeit ist das Tagesticket für 9,99 Euro .

Champions League live: Alle Informationen zur Übertragung von Manchester City vs. PSG auf einen Blick

Sender: Sky Sport Sport 1 und Sky Sport 1 HD, DAZN

Sky Sport Sport 1 und Sky Sport 1 HD, DAZN Beginn der Vorberichterstattung: 20.00 Uhr (Sky), 20.30 Uhr (DAZN)

20.00 Uhr (Sky), 20.30 Uhr (DAZN) Spielbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Kommentatoren: Kai Dittmann (Sky), Alexander Vogel, Sandro Wagner (DAZN)

Manchester City vs. Paris St. Germain: Die Aufstellungen

Hier erfahrt Ihr, welche Anfangsformation Pep Guardiola und Mauricio Pochettino jeweils aufs Feld schicken, sobald die Aufstellungen beider Teams offiziell bekanntgegeben worden sind.

Champions League: Alle Höhepunkte der Begegnung ManCity vs. Paris auf DAZN

Ihr wollt Highlights? Auf DAZN bekommt Ihr sie! Bereits kurz nach Abpfiff stehen in der DAZN-Mediathek Höhepunktmontagen zu Manchester City vs. Paris St. Germain und weiteren Champions-League-Partien zum Abruf bereit.

Der LIVE-TICKER: Nichts verpassen bei Manchester City vs. Paris St. Germain

Ihr könnt das Champions-League-Halbfinale zwischen Manchester City und Paris St. Germain nicht live sehen? Mit dem LIVE-TICKER von Goal seid Ihr trotzdem stets auf dem neuesten Stand und über alle Spielereignisse top informiert. Der LIVE-TICKER meldet alle wichtigen Spielereignisse fast in Echtzeit, bietet zudem viele Hintergrundinformationen und Statistiken zum Spiel.