Manchester Citys Trainer Pep Guardiola: "Ilkay Gündogan ist einer der besten Transfers der Klubgeschichte"

Nach dem Sieg gegen Zagreb in der Champions League hat Trainer Pep Guardiola von Manchester City ein Sonderlob für Ilkay Gündogan parat.

Trainer Pep Guardiola von hat nach dem 2:0 in der gegen ein Sonderlob an Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan verteilt. "Er ist außergewöhnlich. Er ist einer der besten Transfers der Klub-Geschichte", sagte der Spanier nach dem Erfolg am Dienstagabend über den deutschen Nationalspieler.

Gündogan kam im Sommer 2016 für 27 Millionen Euro Ablöse vom BVB und war die erste Verpflichtung Guardiolas bei City. In der ersten Spielzeit fiel der Mittelfeldmann dann aber lange mit einem Kreuzbandriss aus. "Er hat mir in der ersten Saison sehr gefehlt", blickte Guardiola nun zurück.

Guardiola über Gündogan: "Kann nicht glauben, wie gut er ist"

Gegen Zagreb glänzte Gündogan nun mit den zweimeisten erfolgreichen Pässen und den zweitmeisten Balleroberungen seiner Mannschaft. "Man kann gar nicht glauben, wie gut er ist", schwärmte Guardiola von seinem Schützling.

Gündogan holte mit Man City zweimal den Meistertitel und einmal den Titel im FA-Cup. Mit war er zuvor bereits Deutscher Meister und Pokalsieger geworden.