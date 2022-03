Am 28. Spieltag der Premier League stehen sich Manchester City und Manchester United gegenüber. Anpfiff der Partie ist am Sonntag, 6. März 2022, um 17.30 Uhr im Etihad Stadium in Manchester. Wo Ihr das Spitzenspiel live im Free-TV bzw. im LIVE-STREAM verfolgen könnt, wo Ihr im Anschluss die Highlights findet und welchen LIVE-TICKER wir empfehlen, erfahrt Ihr nachfolgend.

Englische Spitzenklubs im FA Cup live auf DAZN sehen: Jetzt Zugang sichern!

Tabellenführer gegen Champions-League-Aspirant, Pep Guardiola gegen Ralf Rangnick oder Skyblues gegen Red Devils - wie auch immer man das bevorstehende Duell zwischen Manchester City und dem Stadtrivalen ManUnited bezeichnen möchte, so ist doch eines sicher: Auf alle Fans des englischen Fußballs wartet am Sonntag ein vielversprechendes Premier-League-Match.

Während sich Guardiolas Citizens allerdings mitten im Kampf um die Meisterschaft befinden und das Klassement nach 27 Spieltagen mit drei Zählern Vorsprung auf den FC Liverpool anführen, herrscht rund um das Old Trafford eher Katerstimmung. Zwar stabilisierte Rangnick die zuvor schwankende United-Mannschaft, doch um die anvisierte CL-Qualifikation zu erreichen, bedarf es noch einer weiteren Steigerung. Ob die gegen ManCity erfolgt, darf zumindest bezweifelt werden - sowohl die Hinrunden-Partie als auch das League-Cup-Halbfinale konnten Kevin De Bruyne und Co. mit 2:0 für sich entscheiden.

Gelingt Manchester United im dritten Spiel der laufenden Saison gegen Manchester City der erste Sieg oder behält die Guardiola-Elf erneut die Oberhand? Eine Entscheidung fällt am Sonntag ab 17.30 Uhr - wie Ihr live dabei sein könnt, erklärt Euch GOAL.

Manchester City vs. Manchester United: Die Premier-League-Partie in der Übersicht

Begegnung: Manchester City vs. Manchester United

Manchester City vs. Manchester United Wettbewerb: Premier League, 28. Spieltag

Premier League, 28. Spieltag Datum: 6. März 2022, 17.30 Uhr

6. März 2022, 17.30 Uhr Austragungsort: Etihad Stadium, Manchester (England)

Etihad Stadium, Manchester (England) Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

Manchester City vs. Manchester United: Läuft die Premier League live im Free-TV?

Wenig überraschend sind Partien der höchsten englischen Spielklasse nicht im frei empfangbaren Fernsehen verfügbar, sondern lediglich mit einem kostenpflichtigen Abonnement zu genießen.

Stellt sich nur noch die Frage nach dem übertragenden Sender, schließlich gibt es zwei Anlaufpunkte für die Übertragungen der englischen Top-Wettbewerbe um Liga und Pokal - sowohl Pay-TV-Sender Sky als auch Streamingdienst DAZN kommen dafür infrage.

Manchester City vs. Manchester United: Zeigt DAZN oder Sky die Premier League live?

So laufen die Pokalwettbewerbe wie der FA Cup oder der League Cup bei DAZN und sind dort als LIVE-STREAM verfügbar.

Wer jedoch alle Partien der englischen Meisterschaft live sehen möchte, kommt um ein Abonnement bei Sky nicht herum. Das Münchner Unternehmen hält in Deutschland die Premier-League-Rechte und ist demzufolge für alle Übertragungen verantwortlich.

Manchester City vs. Manchester United: Die Premier League im Pay-TV live auf Sky sehen

Für ein Sky-Abonnement bieten sich verschiedene Möglichkeiten. So könnt Ihr beispielsweise ein Pay-TV-Paket buchen, das die erste englische Liga beinhaltet. Das Sport-Entertainment-Paket ist im ersten Jahr für 20 Euro pro Monat zu haben und beinhaltet auch die Premier League, jedoch keine Bundesliga. Dafür wäre die Buchung eines anderen Pakets notwendig, das Euch 32,50 Euro monatlich kostet. Habt Ihr eines der Angebote wahrgenommen, könnt Ihr Euch auch die Sky-Go-App herunterladen und dort schauen.

Sky bietet weiterhin auch Pakete an, in denen ein Zugang zu DAZN enthalten ist. Das Paket mit dem kompletten Live-Sport des Pay-TV-Senders und des Streamingdienstes kostet die ersten zwölf Monate beispielsweise 45 Euro pro Monat und bietet Euch eine Vielzahl an Sport-Übertragungen. Alternativ könnt Ihr Euch auch nur bei DAZN registrieren, empfangt dort aber natürlich keine Premier League.

Manchester City vs. Manchester United: Die Premier League im LIVE-STREAM auf Sky Ticket

Sky Ticket stellt eine Möglichkeit dar, die Dienste des Pay-TV-Senders im LIVE-STREAM zu nutzen. Auch hierfür ist eine kostenpflichtige Anmeldung und die Buchung eines Pakets Eurer Wahl unumgänglich.

Wollt Ihr sowohl Bundesliga als auch Premier League mit dem Duell ManCity gegen ManUnited verfolgen, könnte das Supersport-Ticket etwas für Euch sein. Für 29,99 Euro im Monatsabo bzw. umgerechnet 24,99 Euro im Jahresabo bekommt Ihr die LIVE-STREAMS zur Bundesliga, Premier League, Formel 1 und DFB-Pokal zur Verfügung gestellt.

Manchester City vs. Manchester United: Highlights und LIVE-TICKER zur Premier League

Auch die Highlights findet Ihr bei Sky, darüber hinaus lädt der Pay-TV-Sender die kurzen Clips auch auf seinem YouTube-Kanal hoch.

Wollt Ihr während des Spiels nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben, schaut im LIVE-TICKER von GOAL vorbei. Dort versorgen wir Euch mit den wichtigsten Infos zur Partie.

Manchester City vs. Manchester United: Die Übertragung der Premier-League-Partie in der Übersicht

Begegnung ManCity vs. ManUnited Datum 6. März 2022, 17.30 Uhr Free-TV - Pay-TV Sky LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket LIVE-TICKER GOAL

Manchester City vs. Manchester United: Die Aufstellungen

Sobald die beiden Teammanager ihre jeweilige Aufstellung bekanntgeben, wird sie an dieser Stelle für Euch veröffentlicht.