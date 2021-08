Rekordtransfer: Manchester City vor Verpflichtung von Aston Villas Jack Grealish

Bei Manchester City steht ein Rekordtransfer bevor. Jack Grealish wird die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola zur neuen Saison verstärken.

Manchester City steht nach Informationen von Goal und SPOX unmittelbar vor einem Transfer von Aston Villas Kreativspieler Jack Grealish.

Für den 25-jährigen Engländer wird eine Summe von rund 117,5 Millionen Euro fällig - Rekord für die Skyblues und auch die Premier League. Der Wechsel soll in den nächsten Tagen finalisiert werden.

Manchester City macht für Grealish eine Ausnahme

City-Trainer Pep Guardiola hatte Transfers dieser Größenordnung für diesen Sommer eigentlich ausgeschlossen, für den Vize-Europameister und Wunschspieler Grealish macht der englische Meister nun eine Ausnahme.

Der 12-fache Nationalspieler löst mit seinem Wechsel Paul Pogba, der 2016 für 105 Millionen Euro von Juventus Turin zu Manchester United gewechselt war, als teuerster Spieler der Ligageschichte ab.

Grealish war bereits als Sechsjähriger in Villas Nachwuchsakademie gekommen und spielte seither mit Ausnahme einer knapp einjährigen Leihe zu Notts County in der Saison 2013/14 immer für den Klub aus Birmingham. In der vergangenen Saison kam er in 27 Pflichtspieleinsätzen auf sieben Tore und zwölf Assists.