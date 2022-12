Heute empfängt Manchester City im League-Cup-Achtelfinale den FC Liverpool. Doch gibt es eine Übertragung im LIVE STREAM und im TV? GOAL hat Infos.

In dieser Woche gehen im englischen League Cup die Achtelfinal-Partien über die Bühne. Hierbei schließt am Donnerstag um 21.00 Uhr das Kräftemessen Manchester City vs. FC Liverpool das Programm ab. Damit messen sich der Zweite und der Sechste in der Premier League Tabelle.

Es handelt es sich um das dritte Pflichtspiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool in dieser Saison. Dabei unterlagen die Citizens gegen die Reds sowohl im Community Shield als auch in der Premier League. Hingegen bezwang das Team von Pep Guardiola in der 3. Runde des League Cups den FC Chelsea. Die Elf von Jürgen Klopp setzte sich gegen den League-One-Vertreter Derby County im Elfmeterschießen durch.

Heute treffen im Achtelfinale des englischen League Cups Manchester City und FC Liverpool aufeinander. GOAL bietet Euch alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Manchester City vs. FC Liverpool heute im LIVE STREAM und TV: Gibt es eine Übertragung? Die Eckdaten

Spiel: Manchester City vs. FC Liverpool Datum: Donnerstag, 22. Dezember 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Etihad Stadium (Manchester)

Manchester City vs. FC Liverpool heute im LIVE STREAM und TV: Gibt es eine Übertragung? Die Ausstrahlung im TV

Das Angebot von DAZN umfasst Begegnungen in mehreren englische Bewerben. Damit meinen wir unter anderem den League Cup, den FA Cup und den Community Shield. Doch wie steht es um die TV-Übertragung der Neuauflage des Kräftemessens Manchester City vs. FC Liverpool?

Manchester City vs. FC Liverpool heute live bei DAZN: Die Voraussetzungen

Diese Partie zwischen den Citizens und den Reds reiht sich unter jenen ein, die Euch DAZN zeigt. Allerdings kommt Ihr nicht um einen Vertrag herum. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen Monats- und Jahresabos entscheiden. Dafür müsst Ihr monatlich 29,99 Euro und 24,99 Euro auf den Tisch legen. Doch hier findet Ihr etliche weiterführende Infos:

Der Vertragsabschluss gelingt im Handumdrehen. Anschließend müsst Ihr als Besitzer von internetfähigen Fernsehern die kostenlose App installieren. Zudem könnt ihr Euer TV-Gerät per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook vernetzen. Doch notiert Euch nun alle Eckdaten zur Übertragung des Duells Manchester City vs. FC Liverpool im League Cup:

Übertragungsbeginn: 20.40 Uhr

20.40 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Moderator: Jan Lüdeke

Jan Lüdeke Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Manchester City vs. FC Liverpool heute im LIVE STREAM und TV: Gibt es eine Übertragung? Die Übertragung im STREAM

Zusätzlich könnt Ihr Euch die Partie im Etihad Stadium via LIVE STREAM ansehen. Denn: DAZN strahlt sein gesamtes Programm online aus. Ihr könnt grundsätzlich von überall aus darauf zurückgreifen, wobei sich Smartphones und Tablets genauso gut eignen.

Zu Manchester City vs. FC Liverpool via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben

Außerdem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Aufeinandertreffen Manchester City vs. FC Liverpool im Bilde bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu allen nennenswerten Geschehnissen im League-Cup-Achtelfinal-Spiel. Hierbei senden wir Euch Push-Nachrichten.

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Manchester City gegen FC Liverpool: Die Aufstellungen zum League Cup

Die Startformationen folgen ungefähr eine Stunde vor dem Anpfiff.