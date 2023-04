Am Dienstag findet das Spiel Manchester City vs. FC Bayern statt. Doch wo könnt Ihr die Champions League heute live schauen: DAZN oder Amazon?

In dieser Woche gehen in der Champions League die Viertelfinal-Hinspiele über die Bühne. Hierbei steht am Dienstag unter anderem die Partie Manchester City vs. FC Bayern München auf dem Programm. Der Anpfiff im Etihad Stadium ertönt um 21.00 Uhr.

Die Champions League bei DAZN ansehen: Hier könnt Ihr Euch anmelden

Der FC Bayern München feierte in seinen bisherigen acht Auftritten in der Champions League 2022/23 ebenso viele Siege. Die letzten zwei davon gelangen der nun von Thomas Tuchel trainierten Elf gegen Paris Saint-Germain im Achtelfinale.

Manchester City bezwang in der vorherigen Runde indes RB Leipzig. Zuvor setzte sich das Team von Pep Guardiola in der Gruppe G vor Borussia Dortmund durch.

Am Dienstag kommt es im Viertelfinale der Champions League zum Hinspiel Manchester City vs. FC Bayern München. Aber wo könnt Ihr die Begegnung heute live schauen? Bei DAZN oder bei Amazon? GOAL bietet sämtliche Infos dazu, zum TICKER und zu den Aufstellungen.

Manchester City vs. FC Bayern München heute live schauen: DAZN oder Amazon? Die Eckdaten zum Spiel

Spiel: Manchester City vs. FC Bayern München Datum: Dienstag, 11. April 2023 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Etihad Stadium (Manchester)

Manchester City vs. FC Bayern München: Die Champions League heute live im TV sehen

Seit der Champions League 2021/22 gelten neue Ausstrahlungsrechte. Deshalb darf DAZN den Löwenanteil der Partien exklusiv ins Haus liefern. Zudem hält Amazon Prime die alleinigen Rechte an den anderen Spielen in der Königsklasse. Überdies läuft nur das Finale im Free-TV. Doch wo könnt Ihr das Hinspiel Manchester City vs. FC Bayern München heute live schauen? Bei DAZN oder Amazon?

Manchester City vs. FC Bayern München live bei Amazon Prime Video: Die Voraussetzungen

Die Top-Partie im Etihad Stadium reiht sich unter jene ein, die Euch Amazon Prime exklusiv zeigt. Jedoch kommt Ihr ebenso wie bei DAZN nicht um ein Abo herum. Deshalb müsst Ihr nach der 30-tägigen Testversion einen Monats- oder einen Jahresvertrag abschließen. Hierfür müsst Ihr grundsätzlich 8,99 Euro oder 89,90 Euro auf den Tisch legen. Allerdings könnt Ihr als Studierende und Azubis 50 % Rabatte in Anspruch nehmen.

Auf der Webseite des Streaming-Dienstleisters findet Ihr zahlreiche Infos. Die Buchung erfolgt in Windeseile. Danach können die Besitzer von Smart-TVs die kostenlose App herunterladen. Überdies könnt Ihr Eure Fernseher per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC vernetzen.

Doch nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung der Partie Manchester City vs. FC Bayern München heute:

Übertragungsbeginn: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Moderation: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experten: Matthias Sammer, Mario Gomez, Tabea Kemme

Matthias Sammer, Mario Gomez, Tabea Kemme Kommentatoren: Jonas Friedrich, Benedikt Höwedes

Getty Images

Andere Champions-League-Spiele bei DAZN mitverfolgen

Am Dienstag um 21.00 Uhr steigen zwei Hinspiele im Viertelfinale der Champions League. Denn: Es kommt zusätzlich zum Aufeinandertreffen Benfica Lissabon vs. Inter Mailand.

Ihr könnt das Kräftemessen auf portugiesischem Terrain bei DAZN sehen.

Manchester City vs. FC Bayern heute im LIVE-STREAM bei Amazon Prime Video anschauen

Wenn Ihr ohne TV-Gerät klarkommen müsst, hilft Euch der STREAM weiter. Das liegt daran, dass Amazon Prime ebenso wie DAZN sein komplettes Programm im Internet ausstrahlt. Deshalb könnt Ihr die Begegnung des FCB bei den Citizens mit einer adäquaten Internetverbindung von überall aus miterleben.

Amazon Prime und DAZN: Die Links für die Übertragungen der Champions League

Champions League am Dienstag LIVE auf Amazon Prime und auf DAZN

11.04., 21.00 Uhr Manchester City vs. FC Bayern München Amazon Prime 11.04., 21.00 Uhr Benfica Lissabon vs. Inter Mailand DAZN

Manchester City vs. FC Bayern München heute live im TICKER

Außerdem hält Euch GOAL mit seinem TICKER zur Partie Manchester City vs. FC Bayern München im Bilde. Hiermit informieren wir Euch zu den spielrelevanten Ereignissen im Etihad Stadium. Obendrein bekommt Ihr von uns Push-Benachrichtigungen.

Manchester City vs. FC Bayern München heute live schauen: DAZN oder Amazon?

Im TV: Amazon Prime Video Im STREAM: Amazon Prime Video Im TICKER: GOAL

Manchester City vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM und TV sehen: Die Aufstellungen

Wir informieren Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß hier zu den Aufstellungen.