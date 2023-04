Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. FC Bayern München? Alle Informationen zu LIVE-STREAM und TV

Am Dienstag findet die Partie Manchester City vs. FC Bayern statt. GOAL verrät, wie Ihr die Champions League im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

In diesen Tagen stehen in der Champions League die Hinspiele des Viertelfinales auf dem Programm. Hierbei findet am Dienstag die Partie Manchester City vs. FC Bayern München statt. Der Anstoß im Etihad Stadium erfolgt um 21 Uhr.

Der FC Bayern München beendete die Gruppe C mit der vollen Punktanzahl. Danach bezwang die mittlerweile von Thomas Tuchel betreute Elf zum Auftakt der K.-o.-Phase Paris Saint-Germain.

Manchester City setzte sich im Achtelfinale gegen RB Leipzig durch. Zuvor schloss die Mannschaft von Pep Guardiola die Gruppe G vor Borussia Dortmund auf dem ersten Platz ab.

Am Dienstag geht im Viertelfinale der Champions League das Hinspiel Manchester City vs. FC Bayern München über die Bühne. Doch wer zeigt / überträgt die Partie des FCB bei den Citizens im TV und LIVE-STREAM? GOAL versorgt Euch mit allen Infos hierzu, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. FC Bayern München? Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Manchester City vs. FC Bayern München Datum: Dienstag, 11. April 2023 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Etihad Stadium (Manchester)

Manchester City vs. FC Bayern München: Die Champions League im TV anschauen

Mit der Champions League 2021/22 traten neue Senderechte in Kraft. Sie berechtigen DAZN dazu, den Großteil der Aufeinandertreffen exklusiv zu zeigen. Außerdem sicherte sich Amazon Prime Video die alleinigen Rechte an fast allen weiteren Begegnungen der Königsklasse. Zudem könnt Ihr ausschließlich das Finale im Free-TV sehen. Doch wer zeigt / überträgt das Hinspiel Manchester City vs. FC Bayern München?

Manchester City vs. FC Bayern München live bei Prime Video: Das sind die Voraussetzungen

Das Kräftemessen im Etihad Stadium zählt zu jenen, die Euch Prime Video ins Haus liefert. Allerdings benötigt Ihr einen Vertrag. Nach einer 30-tägigen kostenfreien Testversion stehen Jahres- und Monatsabos zur Auswahl. Dafür müsst Ihr 89,90 Euro oder 8,99 Euro bezahlen. Jedoch gelten für Azubis und Studierende 50 Prozent Rabatt. Der Bezahlanbieter versorgt Euch hier mit Details.

Der Abschluss nimmt nur wenige Augenblicke in Anspruch. Wenn Ihr einen internetfähigen Fernseher Euer Eigen nennt, solltet Ihr anschließend die Gratis-App installieren. Zudem könnt Ihr Eure TV-Geräte per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook verbinden. Aber schreibt Euch nun die Eckdaten zur Ausstrahlung des Spiels zwischen den Citizens und dem FCB auf:

Übertragungsbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

Die weiteren Champions-League-Spiele bei DAZN anschauen

Am Dienstag finden zwei Hinspiele im Viertelfinale der Champions League statt. Denn: Um 21 Uhr steigt zusätzlich die Partie Benfica vs. Inter Mailand. Ihr könnt das Aufeinandertreffen zwischen den Adlern und den Nerazzurri bei DAZN verfolgen.

Manchester City vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr keinen Fernseher habt, ist der LIVE-STREAM eine Alternative. Denn: Genauso wie DAZN strahlt Prime Video sein komplettes Angebot online aus. Somit könnt Ihr die Partie Manchester City vs. FC Bayern München mit einem geeigneten Internetzugang von überall aus sehen.

Prime Video und DAZN: Die Links für die Übertragungen der Champions League

Champions League am Dienstag LIVE auf Prime Video und auf DAZN

11.04., 21 Uhr Manchester City vs. FC Bayern München Prime Video 11.04., 21 Uhr Benfica Lissabon vs. Inter Mailand DAZN

Der LIVE-TICKER zu Manchester City vs. FC Bayern München

Überdies hilft Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER zum Kracher im Etihad Stadium weiter. Denn: Damit erfahrt Ihr alles zu den nennenswerten Geschehnissen in der Partie zwischen den Citizens und dem FCB.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. FC Bayern München? Die Champions League im TV und LIVE-STREAM

Im TV: Prime Video via Smart-TV Im LIVE-STREAM: Prime Video Im LIVE-TICKER: GOAL

Manchester City vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen zur Champions League

Wir informieren Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß zu den Aufstellungen.