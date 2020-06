RCD Mallorca vs. FC Barcelona: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights und Co. - die Übertragung von LaLiga

Viva Espana - RCD Mallorca vs. FC Barcelona. LaLiga beginnt wieder und das mit Vollgas. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung.

LaLiga beginnt wieder und am Samstag empfängt RCD Mallorca den FC Barcelona im. Anstoß ist umund gepfiffen wird von Carlos del Cerro Grande.

In war die Saison in den vergangenen drei Monaten aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen, doch auch hier öffnen sich die Pforten zur großen Bühne wieder. Der 28. Spieltag begann bereits am Donnerstag, der Primus Barcelona wird jedoch erst am Samstag gegen Mallorca spielen. Barcelona geht als Tabellenführer in die Partie und liefert sich, wie die letzten Jahre auch, einen heißen Zweikampf mit Real Madrid. Barcelona und Real trennen nur zwei Punkte voneinander, sodass jeder Ausrutscher der beiden Teams eine Entscheidung auf die Meisterschaft bedeuten könnte.

Bevor in die Pause ging, lief es für Mallorca durchwachsen. Das Team von der Insel konnte in den letzten zehn Spielen immerhin vier Siege und ein Unentschieden einfahren, musste sich jedoch auch fünf Mal geschlagen geben. Unterm Strich steht Mallorca zurzeit auf dem Relegationsplatz und muss punkten, um sich aus dem Abstiegskampf zu befreien.

Barcelona hingegen hat in den letzten zehn Pflichtspielen sechs Mal gewonnen. Der moralische Erfolg im Clasico blieb jedoch aus. Gegen konnte sich Barcelona Anfang März nicht behaupten und verlor mit 0:2.

Mehr Teams

Besonders interessant wird zu sehen sein, wie die Teams aus der Pause kommen. Ist das Starensemble rund um Lionel Messi fit oder werden die Mallorquiner die Blaugrana ärgern können?

Wie Ihr das Spiel sehen könnt, wie die zwei Mannschaften auflaufen werden und alle anderen wichtigen Infos zum Spiel gibt es in diesem Artikel.

RCD Mallorca vs. live im TV und LIVE-STREAM: Die Daten zu LaLiga

Spiel RCD Mallorca vs. FC Barcelona Wettbewerb LaLiga, 28. Spieltag Datum Samstag, 13. Juni 2020 Uhrzeit 22.00 Uhr Ort Estadi de Son Moix, Mallorca

RCD Mallorca vs. FC Barcelona live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertagung von LaLiga

Eine gute Nachricht für alle Fans der spanischen Liga: Wer alle Spiele sehen möchte, muss sich nicht bei vielen Anbietern umsehen, sondern findet alle Spiele bei einem Streamingdienst. Denn jede Partie aus LaLiga könnt Ihr auf DAZN live sehen. Was Ihr dafür benötigt und wie Ihr vorgehen müsst, seht Ihr in den nächsten Abschnitten.

RCD Mallorca vs. FC Barcelona live im TV und LIVE-STREAM: Läuft das Spiel im TV?

Zunächst die Info, dass das Spiel nicht im regulären TV-Programm gezeigt wird. Wer das Spiel sehen möchte, muss sich um den LIVE-STREAM kümmern. Mit den vielfältigen Möglichkeiten den Stream abzuspielen gelingt das aber auch einfach auf Eurem Fernseher.

Um den LIVE-STREAM zu sehen, ist ein DAZN-Abonnement nötig. Welche Angebote es gibt und wie Ihr den LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr etwas weiter unten.

RCD Mallorca vs. FC Barcelona live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel bei DAZN

Alle Spiele der spanischen LaLiga live und in voller Länge sehen, das geht in nur auf DAZN. Bedingung dafür ist ein Abonnement.

Außerdem benötigt Ihr ein passendes Abspielgerät und eine Internetverbindung. Als Gerät können Euer Smartphone oder Tablet, aber auch ein Smart-TV oder eine Spielekonsole dienen.

Noch kein DAZN-Abonnement? Dann schaut Euch den Gratismonat an. Damit gelingt der Einstieg in die Welt des Streamings besonders komfortabel. Ihr erhaltet 30 Tage Zugriff auf das gesamte Angebot von DAZN, ohne Einschränkungen oder Kosten.

Danach könnt Ihr Euch ganz einfach ein vollwertiges Abonnement für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr besorgen. Wie Ihr Euch auf der Plattform anmeldet, könnt Ihr hier nachlesen.

Das Spiel live auf DAZN sehen - kostenlos mit dem Probemonat!

RCD Mallorca vs. FC Barcelona live verfolgen: So seht Ihr das Spiel im LIVE-STREAM

Bei DAZN beginnen die Vorberichte zum Spiel um 21.45 Uhr. Um 22.00 Uhr seid Ihr dann live dabei und könnt das Spiel in ganzer Länge und kommentiert von Jan Platte sehen. Außerdem am Abend dabei sind Moderator Tobi Wahnschaffe und Experte Ralph Gunesch.

Alles, was Ihr machen müsst, ist entweder die App starten oder das Spiel über die Webseite von DAZN auswählen.

Das Team von DAZN für Mallorca vs. Barca:

Kommentator: Jan Platte

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Experte: Ralph Gunesch

Vorberichte: Ab 21.45 Uhr

RCD Mallorca vs. FC Barcelona live verfolgen: Das Spiel im LIVE-TICKER von Goal

Solltet Ihr keine Zeit haben, das Spiel live zu sehen, oder aber Ihr möchtet lieber nichts zahlen, um die Spiele aus Spanien zu verfolgen, dann schaut Euch den LIVE-TICKER von Goal an. Damit seid Ihr bestens informiert, auf dem aktuellsten Stand und bekommt zusätzlich noch Analysen und Statistiken.

RCD Mallorca vs. FC Barcelona heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Aufstellung

Ob Lionel Messi spielt und wer neben ihm auf dem Platz sein wird, das seht Ihr kurz vor Spielbeginn hier, wenn die Aufstellungen der Teams bekannt gegeben werden.